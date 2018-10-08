В КФУ пришли белочехи: в Казани начались съемки сериала «Зулейха открывает глаза»

Тонны грязи, старинная техника и студенты в массовке — создатели картины преобразили территорию университета

Фото: Юлия Косолапкина

Съемочная группа сериала «Зулейха открывает глаза» кинокомпании «Русское» переехала из Лаишево в Казань и приступила к съемкам на территории Казанского федерального университета. В воскресенье часть Кремлевской улицы погрузилась в пучину Гражданской войны, когда город брали то белочехи, то войска Красной армии. «Реальное время» побывало на съемках одного из эпизодов.

События столетней давности

Съемочная группа сериала «Зулейха открывает глаза» (показ на телеканале «Россия-1») кинокомпании «Русское» переехала из Лаишево в Казань. В воскресенье часть улицы Кремлевской перед главным зданием КФУ словно перенеслась ровно на сто лет назад. В августе — сентябре 1918 года Казань захватывали то белочехи, то войска Красной армии. Эти события помогают познакомиться с Игнатовым (возлюбленный Зулейхи) и профессором Лейбе (талантливым врачом с помутившимся рассудком, Зулейха познакомится с ним по дороге в Сибирь).

Участок от Астрономической до Университетской изменили до неузнаваемости — вместо асфальта грязь, окна здания национальной библиотеки РТ заколотили. Даже расклеили специальные листовки на домах с характерными для той эпохи призывами к рабочим и солдатам. На съемочной площадке то тут, то там слышатся замечания к внешнему виду, просьбы найти нужные очки Бакиеву, другу Игнатова. Роль Бакиева исполняет народный артист Татарстана, актер театра им. Г. Камала Искандер Хайруллин.

— Книгу, конечно, читал, язык хороший, прочитал с удовольствием. По мне — это как женский роман, где, естественно, женщина — главная героиня, злодей — мужчина. У меня опыта работы в кино нет, посмотрим, как получится, — коротко прокомментировал свое участие в картине до начала съемок Хайруллин.





После команды «Мотор!» складывается ощущение, что вокруг идет настоящая война

На время съемок на Кремлевской появились и баррикады, из-за которых идет стрельба, и телеги, и даже кони. При любой свободной минуте каждую деталь поправляют, а перед съемками эпизода идут долгие репетиции. После команды «Мотор!» складывается ощущение, что вокруг идет настоящая война, оглушительные выстрелы раздаются непрерывно.

Три «Камаза» грунта

Исполнительный продюсер кинокомпании «Русское» Илья Папернов рассказал «Реальному времени», что подготовка площадки в Казани началась задолго до начала октября.

— Все это мы готовили вместе с мэрией месяца два. Это же и постановление об ограничении проезда, и полиция, заряжены коммунальные службы. Будем надеяться, что к понедельнику все уберем. Непосредственно этот участок перекрыли в ночь с четверга на пятницу, в пятницу стали готовить, вчера, в субботу, шла основная подготовка. Здесь три «Камаза» по 16 кубов грунта, элементы для баррикад, чтобы прикрыть какие-то современные детали. В субботу снимали дорожные знаки, надо еще развесить обратно и не перепутать, — шутит Илья Папернов.

Он уточнил, что задействованы порядка 60 человек съемочной группы, 70 человек массовки, включая местных реконструкторов, которые активно помогают. Лошади, телеги, исторические автомобили — все местное.

В Казани съемки не ограничатся только Кремлевской улицей. В осенний блок попадает музей Арбузова, одно из зданий на Карла Маркса, музей Лобачевского, ратуша — там будут проходить интерьерные съемки. А зимой снова будут перекрывать Кремлевскую — на этот раз от Кремля до пересечения с Чернышевского. Тогда будут снимать, как обоз с поселенцами въезжает в город, а в Кремле даже появится тюрьма. Съемки этих частей планируется начать в январе.

Атмосферу создают не только выстрелы, но и дымовая завеса, огонь



Атмосферу создают не только выстрелы, но и дымовая завеса, огонь. Правда, к бочкам, где он пылает, могут возникнуть замечания у знатоков истории, но Папернов этого не боится.

— Мы обожаем внимательных зрителей. У нас нет задачи снять научно-популярное кино, стоит задача убедительного погружения в атмосферу. Я абсолютно уверен, что специалисты истории укажут на несоответствия. Для нас был важен фон, в первую очередь рассказываем человеческую историю, — отмечает Папернов.

Эта часть Кремлевской больше всего подошла по историческим зданиям и по возможности снимать, и то какие-то элементы все равно придется ретушировать на компьютере.

«Помогает правительство РТ»

Съемочный процесс кропотливый и долгий, за весь день должны получиться всего две сцены по три минуты. Каких-то героев массовки смогли найти прямо перед съемками.

— Я студент первого курса КФУ, учусь на учителя истории и обществознания, сам из Актанышского района. Шел сегодня утром играть в футбол, у нас соревнования, но меня перехватили, сказали, что я нужен, подхожу. Еще ничего не объяснили, пока только одели, — рассказывает Айваз Гардиев, которому предстоит перевоплотиться в гимназиста. Темно-зеленая форма молодому человеку к лицу, и его уже не отличишь от ученика столетней давности.

А вот другого участника массовки, Игоря Гилимшина, вряд ли бы кто-то узнал из близких — в кино ему придется изображать погибшего в перестрелке.

Съемочный процесс кропотливый и долгий, за весь день должны получиться всего две сцены по три минуты

— О съемках узнал от знакомого. Я электрик-газосварщик на КАПО им. Горбунова. Согласился принять участие, потому что это необычно, интересно. Всю одежду предоставили, все по размерам, на грим уходит минут 15, — признался Гилимшин.

Сергею повезло чуть больше — у него роль горожанина, который должен прогуливаться с женой, может, придется падать в грязь. В обычной жизни молодой человек работает в танцевальной студии, о кастинге узнал заранее, отправлял фотографии. Вот только прогуливаться по улицам Казани 1918 года ему придется с посторонней девушкой: «Мы с женой очень расстроились, когда подавал заявку, не знал, что будут нужны и девушки». Кстати, в объявлениях в соцсетях можно найти информацию, что участники массовки получат от 700 до 1500 рублей в зависимости от персонажа.

Съемки в Татарстане продлятся до 29 октября, при этом в Лаишево основные декорации. Все идет по графику, а идеального соблюдения плана в кино не бывает. Исполнительный продюсер кинокомпании «Русское» вспоминает, что, когда съемки проходили в порту Чистополя, то два дня был шторм, и из-за этого не получалось выстроить суда.

— У нас такая помощь от мэрии Казани, что вообще нет проблем. Большая благодарность и КФУ. Помогает правительство РТ, есть финансовое участие. А вообще нас так нигде не встречают, как в Казани. Так, как любят город здесь, не видел еще где-то, — признается Папернов.

1 / 51 Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина