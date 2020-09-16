Умер гендиректор Зеленодольского судостроительного завода им. Горького

Фото: пресс-служба завода имени А.М. Горького

Стало известно о смерти гендиректора Зеленодольского судостроительного завода имени Горького Александра Карпова. Об этом «Реальному времени» сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Зеленодольского района Расим Хазиев.

Причина смерти уточняется. По предварительным данным, он умер скоропостижно после перенесенной болезни.

Александр Карпов возглавлял ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М.Горького» с мая 2018 года. Награжден почетной грамотой «В честь 70-летия Великого Октября» (1987 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), нагрудным знаком отличия ОАО «ХК АК Барс» (2011 г.), почетной грамотой (2012 г.), медалью ОАО «ХК Ак Барс» (2013 г.), почетной грамотой министерства промышленности и торговли РТ (2013 г.), медалями «За укрепление боевого содружества» (2014 г.), «Адмирал Флота Советского Союза С.Г.Горшков» (2015 г.), «Михаил Калашников» (2016 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 г.).