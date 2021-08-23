Следком завершил расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя главы МЧС Татарстана Насибуллина

Фото: Максим Платонов (архив)

Главное СУ Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина и двух его соучастников Ленура Зиннатуллина и Ильнару Гимадиева. Оно направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Всем участникам дело предъявлено обвинение в присвоении денег в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Насибуллин помимо этого обвиняется в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, экс-заместитель МЧС РТ в составе организованной группы с целью хищения денег, подлежащих зачислению в доход республиканского бюджета за платные услуги, оказанные подведомственным ГКУ, создали подконтрольную им коммерческую организацию и обеспечили заключение сделок между ней и получателями услуг.

Выполнение обязательств по договорам обеспечивалось силами и средствами ГКУ, в результате более 161 млн рублей не поступили в бюджет Татарстана. Деньги зачислили на счет подконтрольной соучастникам организации, после чего соучастники присвоили их.

Помимо этого, Насибуллин, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение женщину, заявив, что может инициировать уголовное преследование ее сына — бывшего номинального директора контролируемой коммерческой организации. От нее он потребовал передать 1 млн рублей, заявив, что хочет вернуть их в организацию. При неоднократных встречах женщина передала экс-заместителю МЧС РТ в его служебном кабинете 950 тыс. рублей.

На движимое и недвижимое имущество фигурантов уголовного дела, а также имущество фирмы, задействованной в преступной схеме, арестовали в целях возмещения причиненного ущерба, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.



В марте 2020 года Насибуллина и директора коммерческой фирмы «ОДС РТ» Зиннатуллина отправили в СИЗО по подозрению в злоупотреблении полномочиями и хищении 162 млн рублей путем привлечения коммерческой фирмой сил и средств ведомства и навязывания ее услуг малым нефтяным компаниям в обход бесплатных государственных. Позже оба получили статус обвиняемых в этом деле и замену реального ареста домашним.



Татьяна Демина