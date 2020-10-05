Приговор главе «Стройкома»: «Обвинение не содержит обстоятельств хищения на 285 миллионов»

Казанского строителя жилья для молодых семей признали виновным лишь в растрате 2 млн рублей из средств дольщиков ЖК «Яшьлек»

Фото: Ирина Плотникова

Под стражу в зале казанского суда сегодня взяли застройщика из провалившейся федеральной госпрограммы «Жилье для молодой семьи». Фаик Гараев получил 3 года колонии строгого режима за увод 2 млн рублей со строительства ЖК «Яшьлек» в Пестречинском районе на возведение фундамента для личного коттеджа. Эти действия суд квалифицировал как растрату, посчитав недоказанным обвинение в мошенничестве на все вложенные дольщиками 285 млн рублей. В приговоре дана оценка и действиям чиновников Минстроя Татарстана, передает с места журналист «Реального времени».

На приговор Гараев пришел с вещами



Из назначенных судом трех лет по факту 65-летний Фаик Гараев отсидел уже месяцев 10. Из них месяц — в СИЗО, после ареста в феврале 2019-го и до смягчения Верховным судом Татарстана меры пресечения. Это время в случае наказания засчитывается 1:1 (день ареста за день колонии строгого режима). Еще 1 год и почти 7 месяцев экс-директор ООО «Стройком» провел под домашним арестом, что в переводе на строгий режим учитывают как 2:1.

К обвинительному приговору подсудимый был готов. На проходной Советского райсуда Казани он появился сегодня с двумя большими сумками и пакетом с личными вещами. Этот груз был подвергнут тщательному досмотру приставами, причем часть они сразу забраковали, как, например, набор сменных бритвенных станков — сказали, в СИЗО с этим не возьмут. В таре Гараева была не только одежда с обувью и средства гигиены, из сумки выглядывала нераспечатанная упаковка с губками для мытья посуды, три пачки печенья, кофе.

За досмотром подопечного наблюдал сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, сопровождавший домашнего арестанта до суда. Из потерпевших дольщиков на финал процесса пришел лишь один. Причем похоже не вполне посторонний для Гараева человек. Поскольку именно он забрал из зала суда те самые сумки, когда конвой отказался забирать осужденного вместе с ними.

Этот груз был подвергнут тщательному досмотру приставами, причем часть они сразу забраковали

Судя по реакции застройщика и его защитника, приговор они считают вполне справедливым. Были готовы и к более жесткому наказанию. Ведь представитель прокуратуры Советского района Михаил Вавилин в прениях настаивал на посадке сроком на 7 лет со штрафом в 700 тысяч рублей.

Искусственная победа «Стройкома» и реальные отказы в кредитах

Меньше часа понадобилось председательствующему судье Сергею Аптулину, чтобы огласить решение по непростому делу. За время судебного следствия количество потерпевших дольщиков сократилось со 145 до 128 человек, а размер установленного ущерба с 285 до 2 млн рублей!

Согласно приговору, в первоначальную сумму имущественного вреда сотрудники Следкома и БЭП МВД включили все деньги, которые дольщики в 2015—2016 годах вложили в свои будущие квартиры под Казанью в ЖК «Куюки». Ведь достроить их до конца «Стройком» так и не смог. По версии обвинения, этому помешало хищение средств через аффилированные компании «Аргамак» и «МайтекКазань», в которых были лишь номинальные руководители.

Судом установлено, что за стройку дешевых квартир (42 тысячи рублей за кв. м) в Пестречинском районе Гараев и его «Стройком» взялись в рамках федеральной программы «Жилье для молодой семьи». Она предусматривала, что за каждый сданный метр жилья государство компенсирует застройщику 4 тысячи рублей. Как пояснял суду сам подсудимый, фактически в Минстрое Татарстана его «уговорили поучаствовать в этой программе, потому что желающих не было».

Вот только «Стройком» не отвечал одному из важных критериев отбора — не имел за плечами 10 тысяч возведенных квадратов. «По совету сотрудников Минстроя и конкурсной комиссии мы добавили в учредители ООО «Фарус» (передали 1,96% доли, — прим. ред.), что позволило формально соблюсти требования конкурсной документации», — процитировал судья показания подсудимого. А далее отметил, что и чиновники подтверждали эти слова.

«Таким образом, по мнению суда, победитель в конкурсе был создан во многом искусственно», — оценил результаты первого этапа федеральной программы в Татарстане председательствующий.

Далее в приговоре прозвучало, что застройщик получал необходимые разрешения, покупал и брал в аренду земли в Пестречинском районе — всего намеревался сдать 100 тысяч квадратных метров жилья, из них лишь 35—40 тысяч по федеральной программе. Когда понял — собственных средств и вложений дольщиков недостаточно — стал просить помощи. Из показаний Гараева: «4 дома были в высокой степени готовности, ООО «Стройком» пыталось взять кредиты в коммерческих банках по совету Минстроя, но везде получало отказы».

В ноябре 2016-го Минстрой РФ лишил застройщиков обещанных компенсаций за строительство сетей. Чуть позже аудиторы Счетной палаты РФ признали программу «Жилье для российской семьи» неэффективной, указав, что правительственные трансферты 20 млрд рублей на строительство инфраструктуры для «путинок» регионы так и не увидели, как и льготных кредитов, при этом половина выделенных-таки средств почему-то не была освоена.

Допрошенные казанским судом сотрудники Минстроя РТ подтверждали свертывание ФЦП, но настаивали — если бы Гараев достроил дома, то обещанные 4 тысячи за квадрат он бы получил. Якобы такая договоренность существовала на уровне руководства республики. Никакой нормативный акт о гарантиях застройщику в оглашенных показаниях упомянут не был.

Допрошенные казанским судом сотрудники Минстроя РТ подтверждали свертывание ФЦП, но настаивали — если бы Гараев достроил дома, то обещанные 4 тысячи за квадрат он бы получил. Фото: vk.com

Осудили за то, в чем признался

Вошли в приговор и слова помощника конкурсного управляющего «Стройкома» Нигматуллиной. Она рассказала, что на базе ЖК образовали ЖСК «Ясная Поляна», а достройкой домов занялась компания «Бриз» за счет средств Фонда поддержки обманутых дольщиков. С «Бризом» обещали расплатиться сопоставимым с затратами участком.

Свидетель отметила, что на момент допроса остается не сданным лишь один дом, а все остальные дольщики жилье получили. За счет имущества была погашена и зарплата рабочих «Стройкома» (обвинение по зарплатному эпизоду с Гараева сняли еще месяц назад по инициативе прокуратуры, — прим. ред.).

По данным конкурсника и его помощницы, часть потерпевших из уголовного дела пока не смогли подтвердить свое право на квартиры «Стройкома». В частности, упоминался ущерб семьи бывшего замгендиректора «Татнефти» Кавеева (ныне покойного). По версии СК, Кавеев давал займы Гараеву, а в обмен получил расчет квартирами на общую сумму 10 млн рублей. Однако, согласно приговору, платежек на 10 млн от Хамита Кавеева в бухгалтерской документации стройфирмы не нашли. Поэтому требования семьи не стали включать и в реестр кредиторов. Отказ оспаривается в арбитраже.

Суд поверил показаниям Гараева, который признался в растрате 2 млн рублей. Эти деньги, со слов подсудимого, ему понадобились для расчета с рабочими за снос его старого дома и строительство фундамента для нового в Лаишевском районе Татарстана. И взял он их из кассы «Стройкома»! Но уверяет, что затем продал свой автомобиль и вернул в кассу 1,6 млн рублей.

Суд поверил показаниям Гараева, который признался в растрате 2 млн рублей

На предварительном следствии масштаб признаний Гараева достигал 9 млн рублей. На суде же он от этих слов открестился, якобы «дал их под давлением», чтобы не избирали более строгую меру пресечения.

Суд пришел к выводу о необходимости переквалифицировать обвинение с мошенничества на растрату. Поскольку ни обмана, ни «изначального умысла на хищение денежных средств дольщиков в действиях Гараева не было».

«Предъявленное Гараеву обвинение не содержит обстоятельств хищения денег дольщиков», подчеркнул при оглашении приговора судья Аптулин. А чуть далее отметил: «Обвинение считает — раз дома не были сданы, значит, деньги были похищены (все 285 млн 450 тысяч рублей, внесенные дольщиками в кассу, — прим. ред.). Однако каким образом денежные средства были похищены Гараевым — обвинение данных не содержит абсолютно».

Председательствующий пояснил, что возврат дела следствию для устранения недостатков по действующему законодательству недопустим. И дал понять, что такие недостатки в данном деле были. В частности, не была просчитана норма прибыли в цене товаров и услуг, поставляемых «Стройкому». При этом часть сделок совершалась зачетами — поставка материалов в обмен на квартиры. В приговоре отмечаются две сделки с неким ООО «Кумай» на 3 млн и 1,6 млн рублей соответственно. Однако далее по договору цессии те же самые квартиры почему-то уценили до 2,7 млн и 1,5 млн рублей соответственно. «Это, возможно, говорит о том, что поставка стройматериалов была завышена по цене. Следствием оценка этому факту не дана», — цитата из приговора.

В итоге суд признал доказанным не мошенничество, а только растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Причем всего на 2 млн рублей — тех самых, что пошли на личную стройку Гараева. На этих словах осужденный, простоявший почти все заседание в бейсболке и со склоненной головой, чуть приободрился и поднял ее повыше.

Однако ненадолго. Далее в приговоре прозвучало: «достижение целей наказания, заключающихся в установлении социальной справедливости, возможно лишь в местах временной изоляции от общества».

В качестве смягчающего обстоятельства в приговоре признаны его явка с повинной по той самой растрате, пенсионный возраст, состояние здоровья и частичное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств нет. В связи с чем к подсудимому применили норму о назначении наказания не более двух третей от максимальной санкции. Максимум Гараеву грозило 10 лет. Суд ограничился сроком в 3 года, но в колонии строгого режима.

У сторон есть 10 дней на обжалование приговора.