Путин назначил судьей казанского следователя по делам Евгении Даутовой и Бориса Петрова

Фото: "Реальное время"

Сменит мундир следователя на мантию судьи в ближайшее время сотрудник Следкома по РТ Дмитрий Линевич. По Указу президента РФ от 8 июля он назначен федеральным судьей Лениногорского горсуда.



Как выяснило «Реальное время», судейский экзамен следователь 4-го, экономического отдела Следкома по РТ сдал еще в прошлом году, и уже в июле 2020-го принял участие в конкурсе на вакансию судьи. Соперников у него не оказалось, и в ноябре 2020-го Квалифколлегия судей Татарстана рекомендовала Линевича на судейский пост. Дальше кандидату пришлось пройти проверку кадровой комиссии и дождаться президентского указа.

Заметим, что в СКР Дмитрий Линевич занимался расследованием ряда весьма резонансных уголовных дел. В их числе -дошедшее до приговора дело председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой, направленное в прокуратуру РТ дело главы Ростехнадзора Поволжья Бориса Петрова и дело о коммерческом конкуренте структуры МЧС с ущербом 162 млн рублей, которое забрали у казанских силовиков на федеральный уровень.

Тем же указом главы государства в Татарстане были назначены судья Московского горсуда Казани Роза Оразаева и судья Елабужского горсуда Марат Талипов.