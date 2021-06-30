Огонь, манекен и водка: зачем казанские следователи устроили эксперимент с поджогом

Коллегия присяжных признала незрячего казанца виновным в кончине жены, но оправдала по эпизоду домашнего насилия

Фото: скриншот видео СКР

Что будет если облить волосы человека «Усадской хлебной» и поджечь? Видео такого следственного эксперимента на манекене продемонстрировали казанским присяжным, разбиравшим дело 41-летнего инвалида по зрению Олега Ирейкина. Изучив все доказательства, народные заседатели пришли к выводу — именно таким способом подсудимый в сентябре 2020-го поджег свою жену. Зато майский эпизод с переломом руки ей же сочли недоказанным. О деталях первого процесса с присяжными в новой истории Советского райсуда Казани — в материале «Реального времени».

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Чтобы вынести оправдательно-обвинительный вердикт присяжным Советского райсуда понадобилась чуть менее часа работы в совещательной комнате. Весь процесс по обвинению незрячего Олега Ирейкина занял 11 дней.

По повестке в суд явились 24 из 25 кандидатов в присяжные, приглашенных методом случайной выборки из числа совершеннолетних и несудимых жителей района. В итоге коллегия из шести основных и трех запасных судей от народа была сформирована в тот же день и за неделю прошла все стадии судебного процесса. После каждого перерыва председательствующий судья Сергей Аптулин интересовался у присяжных — не оказывалось ли на них какого-либо давления. Ответы были отрицательными.

Нюансы процесса с заседателями заключаются в том, что до них не доводят данных о личности фигуранта, его характеристиках и прошлом. В итоге о серьезных проблемах подсудимого со зрением они узнали далеко не сразу. «Одним глазом он полностью не видит, другим видит лишь 2% — проблески света. Это последствия перенесенной болезни», — сообщил «Реальному времени» адвокат Руслан Игнатьев.

Одним глазом Ирейкин полностью не видит, другим видит лишь 2% — проблески света

Информацию о двух погашенных судимостях обвиняемого — за незаконный оборот наркотиков и мелкую кражу — до присяжных официально не доводили. Но мать погибшей Наиля Комарова несколько раз не удержалась от выкриков с места. Это произошло и во время напутственного слова председательствующего судьи, когда он зачитывал присяжным опросный лист и объяснял — что в случае признания фигуранта виновным по эпизоду коллегия должна ответить на еще один вопрос — заслуживает ли он снисхождения. Если да, то суд не вправе назначить такому подсудимому наказание выше двух третей от максимальной санкции статьи, объяснял профессиональный служитель Фемиды временным коллегам.

— Нет, не имеет он никакого снисхождения! Он же наркоман, пьяница, убийца, всю жизнь издевался над дочерью! — вмешалась потерпевшая и получила очередное предупреждение судьи.

Далее в напутственном слове прозвучало — присяжные при оценке доказательств должны игнорировать чувства симпатии или антипатии к участникам процесса, руководствоваться внутренними убеждениями и совестью. И собственной памятью, если какие-то обстоятельства в изложении той или иной стороны прозвучали иначе.

Свидетель обвинения: «Говорил, что изуродует и она никому не будет нужна»

41-летнего Олега Ирейкина защищали два адвоката — Руслан Игнатьев и Рашид Назмутдинов. Гособвинение поддерживали представители прокуратуры Советского района Динара Зареева и Яна Подольская. Обе старались избегать привычных правовых формулировок и излагать информацию судьям факта максимально простым языком.

41-летнего Олега Ирейкина защищали два адвоката — Руслан Игнатьев и Рашид Назмутдинов

По версии обвинения, 17-19 мая 2020 года Ирейкин в своей квартире в Дербышках в ходе семейной ссоры ударил жену Светлану металлической трубой и сломал ей руку, а в ночь с 8 на 9 сентября 2020-го после распития водки плеснул ей на голову спиртосодержащей жидкостью и чиркнул зажигалкой: лежавшая на кровати женщина загорелась, затем пожар начался и в квартире. В РКБ Ирейкину доставили в тяжелом состоянии с ожогами 60% кожных покровов — волосы сгорели полностью, как и часть одежды. 15 сентября врачи констатировали смерть этой пациентки, и в тот же день Ирейкин был задержан по подозрению в умышленном убийстве. Позже обвинение ему переквалифицировали, поскольку сотрудники СКР установили: в подъезд из горящей квартиры женщину вынес сам Ирейкин, значит, смерти не хотел.

В суд дело вдовца пришло по двум эпизодам: п.«з» ч.2 ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч.4 ст. 111 УК (111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшей, общеопасным способом, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

Оба преступления совершались, когда фигурант оставался в квартире наедине с жертвой, домашняя тирания по отношению к слабой женщине привела к трагическим последствиям, — сообщила присяжным старший помощник прокурора района Динара Зареева. О первом преступлении потерпевшая в полицию не заявила, подчеркнула она.

Гособвинение поддерживали представители прокуратуры Советского района Динара Зареева и Яна Подольская

Главными доказательствами в деле стали слова самой покойной, которыми она при жизни успела поделиться с близкими и медиками.

«Муж приревновал ее, говорил, что изуродует, и она никому не будет нужна. После чего вылил на голову водку и поджег ее», — привела показания заведующего ожоговым отделением РКБ представитель обвинения. Схожей информацией поделились мать Светланы, ее дежурный и лечащий врачи. Даже в медкарточку пациентки Ирейкиной была внесена запись с ее слов, что муж чем-то полил, и она вспыхнула. В скобочках врач написал от себя «водка?"

Сотрудница прокуратуры также отметила — аварийные службы на место пожара вызывал не хозяин квартиры, и его обгоревшую женщину из подъезда выносил не он, в момент прибытия скорой его рядом со Светланой не было. Не навещал он ее и в больнице.

Одним из доказательств обвинения стал результат следственного эксперимента. Его провели в присутствии понятых в помещении санузла следственного отдела по Советскому району Казани. Цель была — убедиться, возможно ли с помощью водки и открытого пламени поджечь волосы человека. Использовали часть манекена — голову с натуральными волосами, предполагаемое орудие преступления — зажигалку для газовых плит и пустой пластиковый тазик. В качестве горючего использовали еще один вещдок с места преступления — бутылку «Усадской хлебной». Голова манекена полыхнула быстро.

По версии силовиков, ожоги на руках Ирейкин получил именно в момент совершения преступления, а не при спасении жены. К слову, на самом первом допросе в Следкоме вдовец признал вину в особо тяжком преступлении. А потом от этих слов отказался.

Одним из доказательств обвинения стал результат следственного эксперимента. Фото: скриншот видео СКР

Версия защиты: «Признание у слепого получили обманом»

Жену не бил, не поджигал и не ревновал — на этой версии настаивает подсудимый. Якобы конфликты были лишь на почве ее пристрастия к спиртному. Ирейкин утверждает: вечером 8 сентября после распития водки отправил Светлану в спальню, а сам задремал на диване в зале перед телевизором. Проснулся от запаха дыма. Сначала подумал — горит в туалете, но там было темно, а вот в спальне инвалид по зрению разглядел зарево огня и предположил, что как раз в районе кровати, где спала супруга.

«Стал тушить ее одеялом — накрыл, чтобы не поступал кислород и огонь не распространился. Потом взял с подоконника бутылку с водой для поливки цветов и стал поливать, брызгать в лицо, чтобы привести в чувство», — рассказывал обвиняемый. С его слов, Светлана пришла в сознание, попыталась встать, одеяло на ней задралось и произошла повторная вспышка огня... Принес ванночку с водой, но к тому моменту огнем была охвачена вся комната. «Я спустил Светлану на пол и волоком потащил к выходу — полностью встать не мог — сверху пекло», — излагал свою версию трагедии Олег Ирейкин.

В собственной квартире, несмотря на проблемы со зрением, он ориентировался совершенно свободно. Несколько лет назад прошел целый курс реабилитации для потерявших зрение.

Жену не бил, не поджигал и не ревновал — на этой версии настаивает подсудимый

По одной из версий защиты, источником возгорания могла стать непотушенная сигарета. Правда, родные Ирейкиной утверждали — она курила лишь в туалете. По другой, в бутылку для поливки цветов могли перелить ту же водку или другую легковоспламеняющуюся жидкость. Со ссылкой на данные судебной физико-химической экспертизы адвокаты уверяют — в оставшемся после пожара мусоре следов горючих веществ не найдено. В пожарно-технической экспертизе вывод другой — наиболее вероятно, что пожар произошел вследствие применения легковоспламеняющихся жидкостей.

«Этот вывод эксперт сделал по фотографии мокрого пятна на полу комнаты. Хотя мать Ирейкина утверждала — пожаром расплавило трубы отопления, пришлось вызывать мастера из управляющей компании», — говорит адвокат подсудимого Руслан Игнатьев.

Происхождение признательных показаний его коллега Рашид Назмутдинов объяснял в суде так: «В присутствии дежурного адвоката Ирейкину дали подписать какие-то бумаги, пояснили, что это протокол изъятия личных вещей. Впоследствии оказалось, что инвалид 1-й группы по зрению подписал протокол допроса с признательными показаниями». Сам допрос, по версии защиты, прошел еще до приезда дежурного адвоката, а договорного к Ирейкину в тот день просто не пустили.

Силовики считают эти претензии необоснованными, говорят, жалобы защиты были проверены еще в ходе расследования дела, и нарушений при проведении первичного допроса не допущено.

Со ссылкой на данные судебной физико-химической экспертизы адвокаты уверяют — в оставшемся после пожара мусоре следов горючих веществ не найдено. В пожарно-технической экспертизе вывод другой — наиболее вероятно, что пожар произошел вследствие применения легковоспламеняющихся жидкостей

На суде адвокат Назмутдинов просил судью Аптулина исключить протокол этого допроса из числа доказательств, а еще истребовать из следственного отдела записи видеокамер за 15 сентября 2020 года, а в сотовых компаниях — данные о местонахождении двух абонентов — следователя и дежурного адвоката. В ходатайстве было отказано.

— Самое интересное, что в день пожара Ирейкин давал объяснение пожарным и там рассказывал то же самое, что сейчас. Огласить это объяснение перед присяжным нам суд не разрешил, как и ряд других доказательств. В итоге, защита оказалось в неравном положении на процессе, — считает адвокат Игнатьев.



Присяжные: «Не виновен. Виновен. Снисхождения не заслуживает»

«Жалкой попыткой спасти себя» назвали гособвинители позицию подсудимого в прениях. И предложили присяжным задуматься над вопросами — правдив ли бы Ирейкин перед ними, раскаялся ли он и готов ли понести заслуженное наказание?

Сам подсудимый в последнем слове говорил — чувствует вину за то, что не спас жену. Со временем это и дочке придется объяснять. Сейчас девочке 10 лет. В ночь трагедии она ночевала у бабушки.

...После выхода коллегии из совещательной комнаты старшина присяжных передала председательствующему опросный лист с вердиктом. Присяжные единогласно решили — по эпизоду со сломанной рукой Олег Ирейкин не виновен, но виновен в умышленном поджоге своей жены и не заслуживает снисхождения.

Судья Сергей Аптулин поблагодарил присяжных за то, что исполнили свой гражданский долг и отложил обсуждение последствий вердикта на 30 июня. Не исключено, что в этот же день сторона обвинения озвучит — какого наказания заслуживает подсудимый. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сам подсудимый в последнем слове говорил — чувствует вину за то, что не спас жену

Мотивировочная часть в решении присяжных не предусмотрена. По мнению защиты, для оправдания по статье 112 УК РФ были объективные обстоятельства. В больнице причиной перелома сама Ирейкина называла падение со стремянки. Иную версию излагали лишь ее родственники, которые при этом никаких мер к тому, чтобы привлечь Ирейкина к ответственности с мая по сентябрь не предпринимали. Попутно выяснилось, что под удар металлической трубой подходила и другая история — Ирейкин полез снимать шторы и запутался в них, жена бросилась ему помогать и в этот момент гардина упала и ударила ее по руке. Но это было еще до истории с переломом, настаивает защита. Обвинения считает историю со стремянкой сочинением подсудимого.

Не исключено, что итоговый результат процесса с присяжными будут оспаривать обе стороны.