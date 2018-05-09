Булатов Айдар Нафисович
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
2000 г.- Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансовый менеджмент».
Трудовая деятельность:
1999 по 2001 гг. — создатель и учредитель ООО «Манго» (оператор сети сотовой связи в Казани).
С мая 2005 г. — председатель совета директоров управляющей компании Bulatov group.
С 2007 по 2010 гг. — начальник управления инфраструктурного развития министерства экономики РТ.
С 2009 г. — председатель наблюдательного комитета online бизнес инкубатора Top-ideas.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56
- Телефон: +7(843) 292-11-54
- Email: info@bulatovgroup.ru
- Сайт: www.bulatovgroup.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018