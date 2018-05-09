Список персон

Булатов Айдар Нафисович

Булатов Айдар Нафисович

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

2000 г.- Казанский финансово-экономический институт по специальности «финансовый менеджмент».

Трудовая деятельность:

1999 по 2001 гг. — создатель и учредитель ООО «Манго» (оператор сети сотовой связи в Казани).

С мая 2005 г. — председатель совета директоров управляющей компании Bulatov group.

С 2007 по 2010 гг. — начальник управления инфраструктурного развития министерства экономики РТ.

С 2009 г. — председатель наблюдательного комитета online бизнес инкубатора Top-ideas.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56
  • Телефон: +7(843) 292-11-54
  • Email: info@bulatovgroup.ru
  • Сайт: www.bulatovgroup.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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