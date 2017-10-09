Казанско-Вятская Епархия Русской Православной старообрядческой церкви
Общая информация
Казанско-Вятская Епархия Русской Православной старообрядческой церкви— каноническое, структурное и территориально-административное подразделение Русской православной старообрядческой церкви на территории Татарстана, Удмуртии, марий Эл,Чувашии, Мордовии, Кировской и Ульяновской областей.
Руководитель - Дубинов Евгений Евгеньевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Островского, 81
- Телефон: (843) 238-87-42
- Сайт: http://kve-rpsc.ru
Дата последнего обновления: 09.10.2017