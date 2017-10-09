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Казанско-Вятская Епархия Русской Православной старообрядческой церкви

Общая информация

Казанско-Вятская Епархия Русской Православной старообрядческой церкви— каноническое, структурное и территориально-административное подразделение Русской православной старообрядческой церкви на территории Татарстана, Удмуртии, марий Эл,Чувашии, Мордовии, Кировской и Ульяновской областей.

Руководитель - Дубинов Евгений Евгеньевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Островского, 81
  • Телефон: (843) 238-87-42
  • Сайт: http://kve-rpsc.ru

Дата последнего обновления: 09.10.2017

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