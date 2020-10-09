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НО Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры

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Общая информация

Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры был учрежден в 2010 году Указом Президента РТ № УП-71 от 17.02.2010 «О создании Республиканского фонда Возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан».

  • содействие в сохранении, воссоздании, реставрации Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, архитектурно-художественном возрождении Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск», и иных культурных ценностей, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;
  • популяризация объектов культурного наследия;
  • содействие созданию научного, культурного, интеллектуального потенциала Республики Татарстан.

Исполнительный директор Фонда — Ларионова Татьяна Петровна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, Кремль, подъезд 1
  • Телефон: (843) 567-87-07
  • Email: blagomtsz@yandex.ru
  • Сайт: https://yanarysh.tatarstan.ru/prezents.htm

Дата последнего обновления: 09.10.2020


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