НО Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры
Общая информация
Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры был учрежден в 2010 году Указом Президента РТ № УП-71 от 17.02.2010 «О создании Республиканского фонда Возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан».
- содействие в сохранении, воссоздании, реставрации Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, архитектурно-художественном возрождении Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск», и иных культурных ценностей, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;
- популяризация объектов культурного наследия;
- содействие созданию научного, культурного, интеллектуального потенциала Республики Татарстан.
Исполнительный директор Фонда — Ларионова Татьяна Петровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, Кремль, подъезд 1
- Телефон: (843) 567-87-07
- Email: blagomtsz@yandex.ru
- Сайт: https://yanarysh.tatarstan.ru/prezents.htm
Дата последнего обновления: 09.10.2020