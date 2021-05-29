Цитаты недели: Бастрыкин и Минниханов — о трагедии в Казани, боец UFC — об Элвине Грее, Лукашенко — о самолете

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О причинах трагедии в Казани

Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» — «Родители были против» — «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал.

Выступая на военно-научной конференции в Москве, глава Следкома Александр Бастрыкин связал причины казанской трагедии и отсутствие в школе ЧОП из-за того, что родители на его услуги не скидывались. СМИ и общественность восприняли слова Бастрыкина как обвинение в случившемся родителей, которые не захотели платить ЧОП. Пресс-служба СК позже заявляла, что слова Бастрыкина были вырваны из контекста и глава Следкома никого не обвинял — лишь озвучил часть разговора с директором.

И о том, кто виноват

У нас стабильный регион, проводится множество массовых мероприятий. Почему это случилось? Мне дать оценку этому событию будет не совсем правильно. Но мое видение есть. Наверное, нам более внимательно надо относиться к воспитанию подрастающего поколения. Если возьмем систему образования. Раньше школа не только образование давала, но и занималась воспитательными задачами. Сегодня это упущено. Школа была центром воспитания. Мы увлеклись баллами, качеством, олимпиадниками.

По теме причин трагедии высказался и президент Татарстана Рустам Минниханов — на этой неделе вышло его интервью Тине Канделаки в программе «Специальный гость» на RTVI. Он признал и определенную роль государства в случившемся, а в числе других причин назвал ситуацию с доступностью оружия и влияние интернета.



О шутерах и интернете

Дети не должны иметь доступ к играм-шутерам. Нужен персонифицированный доступ к играм. Одно дело — интернет. Без него мы не можем. У меня было несколько сбоев по документообороту в Сети, полчаса разбирались. [...] Нет, мы не делаем из интернета Северную Корею. Интернет должен быть доступным. Этот вопрос должен решаться специалистами.

Так продолжил свою мысль Рустам Минниханов в интервью Тине Канделаки. И на следующий же день руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила: возможность оформить такой запрет в законодательную инициативу будет прорабатываться. Впрочем, в ближайшее время таких новелл ждать не стоит. А вот вопросы ужесточения законодательства о владении оружием на ближайшей сессии Госсовета Татарстана рассматривать будут.

О том, почему Илона Маска не позвали в Татарстан

У нас есть свой автомобильный гигант — КамАЗ, у нас есть Aurus, а Маск пусть в других местах поработает.

В интервью Канделаки Минниханов затронул и другие любопытные темы. Одна из них: почему Илона Маска, который не так давно объявил о планах открыть в России представительство Tesla, в Татарстан звать не стали, хотя у республики репутация высокотехнологичного региона. При этом сразу после заявления Маска главы субъектов РФ наперебой бросились предлагать предпринимателю открыть филиал именно у них. Как мы помним, Татарстан в этой «гонке за Маском» ограничился видеороликом ведомства Талии Минуллиной.

Об Элвине Грее

Если поешь, то пой, занимайся тем, что по кайфу, но куда ты лезешь?! Я понимаю, что ты «а-ля-звезда», но мечеть тут причем? Был бы он кем-нибудь порядочным, но вы видели его одежду, прическу? Его тяжело назвать мужчиной. Я ему желаю хорошего нрава, хорошей религии. Но на данный момент ему как минимум надо поменять свой образ жизни и внешний вид. Религия — это не шутки.



Таким образом татарский боец UFC Ринат Фахретдинов отреагировал на новость о том, что певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) произнесет первый азан на открытии мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Спортсмен призвал башкир бороться за отмену такого решения по кандидатуре муэдзина — на эту роль Фахретдинов предложил назначить, по его выражению, «истинного мусульманина».

Новость об Элвине Грее как о муэдзине вызвала бурю негодования не только у Фахретдинова, но и в целом среди мусульман, а также самих жителей Башкортостана. В частности, в комментариях к новости «Реального времени» некоторые читатели с сарказмом призвали пригласить на открытие мечети не только Грея, но и Моргенштерна.

О посадке самолета

Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?

Всю неделю продолжала развиваться история с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске — якобы из-за заложенной бомбы. Лайнер летел из Афин в Вильнюс, но до литовской границы не долетел несколько десятков километров. После того как самолет все-таки сел в минском аэропорту, силовики вывели из него экс-главреда оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Ситуация вылилась в международный скандал: президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник выступал с подробным заявлением по ситуации. Кстати, вместе с Протасевичем задержали и его подругу — гражданку России Софию Сапегу. Ее арестовали на два месяца.

Об обязательной вакцинации

На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что без прививки они могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью.

Точку в дискуссии об обязательной вакцинации в России на этой неделе поставил президент страны Владимир Путин. Интересно, что началось это обсуждение с подачи замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева: он заявил, что иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер.

Голунов — о приговоре

Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал и рассказывал о моей истории, выходил с пикетами. Я добился справедливости и надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа, касающегося заказчика преступления. Приговором я доволен.

На этой неделе поставлена точка в резонансном деле журналиста Ивана Голунова: Московский городской суд вынес приговор пяти бывшим полицейским, подбросившим Голунову наркотики. Суд приговорил экс-полицейских к лишению свободы на срок от пяти до 12 лет колонии общего режима. Также Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста на 5 млн рублей.

О вакханалии и самокатах

Местами в Уфе в хорошую погоду творится настоящая вакханалия. Прокатчики устраивают стихийные стоянки и перегораживают тротуары, самокаты лавируют между пешеходами на тротуарах и выезжают на проезжую часть, создавая угрозу ДТП.

В Татарстане уже не первую неделю обсуждают возможность ввести ограничения для езды на электросамокатах — из-за растущей популярности сервисов по их прокату и увеличивающегося числа аварий на них. Теперь этим вопросом решили заняться и в Уфе — об этом рассказал глава парламента региона Константин Толкачев.



О памятнике самому себе

Елбасы не поддержал эту идею, как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные «подарки», связанные с установлением памятников, переименованием архитектурных объектов, в особенности если данные «подарки» организовывают чиновники на местах.

Бывший президент Казахстана (сейчас носит статус «отца нации» — елбасы) Нурсултан Назарбаев высказался против идеи установить ему очередной памятник, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай. Ранее с такой инициативой выступал заместитель главы международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи. Монумент хотели отлить из бронзы и поставить в Туркестане.