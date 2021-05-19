Медведев: иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер

Фото: Максим Платонов

Бывший премьер-министр России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

По его словам, юристам придется дать свои ответы на это.

Медведев призвал страны отказаться от практики «вакцинного национализма» и договориться о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок, пишет ТАСС.

Напомним, Минздрав намерен включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок, что приравняет инфекцию к кори, столбняку и гепатиту, то есть сделает прививку обязательной для граждан социально значимых профессий — педагогов и медиков.