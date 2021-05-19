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Медведев: иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер

13:39, 19.05.2021 5
Медведев: иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер
Фото: Максим Платонов

Бывший премьер-министр России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

По его словам, юристам придется дать свои ответы на это.

Медведев призвал страны отказаться от практики «вакцинного национализма» и договориться о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок, пишет ТАСС.

Напомним, Минздрав намерен включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок, что приравняет инфекцию к кори, столбняку и гепатиту, то есть сделает прививку обязательной для граждан социально значимых профессий — педагогов и медиков.

ОбществоВластьМедицина
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 19 май
    я категорически против!
    запустили сферы образования, науки и здравоохранения и удивляются что люди боятся!
    в развитых странах и на животных опыты ставить запрещают, а у нас...
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  • Анонимно 19 май
    детский лепет
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  • Анонимно 19 май
    Ну есть намерение доразвалить - зачем препятствовать! ???? Студентиков лучше привейте обязательно - вот кто напрочь игнорит все меры и разносит! Детишек туда же. Нам то зачем иммунитет сажать и так усажен (хотя ответ и цель конечно же очевидна).. Удачи! ????
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  • Анонимно 19 май
    Это кто там "умные" мысли озвучивает? это кто такой? он кем был? он что сделал? Пущай за новинками сотой связи следит.........
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  • Анонимно 19 май
    Пределы разумного надо знать
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