Путин: вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной

Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной. Люди сами должны осознать необходимость этих прививок, заявил президент России Владимир Путин.

Введение обязательной вакцинации, по мнению главы государства, нецелесообразно. В России для вакцинации от COVID-19 созданы все условия, прививка от инфекции — надежная и безопасная, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине мая бывший премьер-министр России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер.



Вчера глава Якутии Айсен Николаев поручил главам муниципалитетов республики провести обязательную вакцинацию от COVID-19 работников образовательной сферы, привлеченных к организации детского летнего отдыха, организаторов, участников и прочего персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. После того как на это обратили внимание СМИ, из нормативных актов о вакцинации от коронавируса убрали слово «обязательный».

В Татарстане не рассматривается вариант введения обязательной вакцинации от коронавируса, рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.