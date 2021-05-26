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Путин: вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной

18:33, 26.05.2021
Путин: вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной
Фото: kremlin.ru

Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной. Люди сами должны осознать необходимость этих прививок, заявил президент России Владимир Путин.

Введение обязательной вакцинации, по мнению главы государства, нецелесообразно. В России для вакцинации от COVID-19 созданы все условия, прививка от инфекции — надежная и безопасная, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине мая бывший премьер-министр России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что иногда в интересах государства прививки могут носить обязательный характер.

Вчера глава Якутии Айсен Николаев поручил главам муниципалитетов республики провести обязательную вакцинацию от COVID-19 работников образовательной сферы, привлеченных к организации детского летнего отдыха, организаторов, участников и прочего персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий республиканского масштаба. После того как на это обратили внимание СМИ, из нормативных актов о вакцинации от коронавируса убрали слово «обязательный».

В Татарстане не рассматривается вариант введения обязательной вакцинации от коронавируса, рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

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