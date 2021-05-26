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Лукашенко о посадке самолета Ryanair в Минске: «Я действовал законно»

12:42, 26.05.2021 2
Лукашенко о посадке самолета Ryanair в Минске: «Я действовал законно»
Фото: president.gov.by

Что произошло с момента посадки самолета

В минувшее воскресенье из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находились бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Протасевича и его подругу задержали. Самолет продолжил полет спустя 5 часов. Отмечалось, что сообщение поступило от белорусских диспетчеров. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело «по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса». Позже местные СМИ сообщили: угрозу якобы прислали от имени движения ХАМАС (в самом движении это опровергали).

После произошедшего саммит ЕС принял решение запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне осуждают этот инцидент. По его словам, США координируют реакцию на инцидент с Евросоюзом и высказываются за созыв Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO). Также Белоруссию осудило Министерство иностранных дел Греции. В ведомстве считают, что действия Минска поставили под угрозу жизни всех пассажиров, что недопустимо. Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что к инциденту с самолетом Ryanair в Минске может быть причастна Россия. Однако конкретных доводов он не привел.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне осуждают этот инцидент. Фото twitter.com/SecBlinken

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал экстренную посадку в Минске самолета Ryanair. Белоруссия действовала по международным правилам, сделала предупреждения, как и полагается, заявил он. Власти России не разделяют позиции, что вынужденная посадка самолета создавала угрозу жизни и здоровью находившихся на борту россиян. Сначала Песков отказался отвечать на вопрос по этому инциденту. Глава МИД Сергей Лавров сказал, что Москва призывает не оценивать поспешно ситуацию с посадкой самолета.

«Если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля?»

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с подробным заявлением по ситуации.

«Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии», — отметил он, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

При этом Лукашенко сказал, что информация поступила в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. По его словам, пилоты советовались «с хозяевами самолета» и аэропортом в Вильнюсе, но решили приземлиться в Минске.

Лукашенко сказал, что информация о минировании поступила в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Фото: ONLINER.BY

Лукашенко также рассказал, что Белоруссия не могла поступить по-другому в этом вопросе.

«Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?» — задал он риторический вопрос.

Кроме того, Лукашенко отметил, что истребитель был поднят в небо по всем правилам, а он сам думал в этот момент о защите людей и безопасности страны. Президент Белоруссии не хотел допустить, чтобы заминированный самолет упал на «головы наших людей». Также он опроверг информацию о том, что МиГ-29 вынудил пилотов самолета приземлиться в Минске. Он объяснил — истребитель должен был обеспечить связь и вывести на посадку пассажирский самолет в случае внештатной ситуации.

На его борту находились бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Фото: «Беларусь головного мозга» / T.ME/BELAMOVA

Лукашенко рассказал, почему, кроме задержанных людей, до Вильнюса долетели не все пассажиры.

«Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ», — сказал он.

Президент страны подчеркнул, что самолет еще не успел сесть, а с Запада начались обвинения, которые написаны как будто под копирку. Слишком уж быстро «среагировали», заявил глава Белоруссии.

«Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь», — считает Лукашенко.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 2

комментарии

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