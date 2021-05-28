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Вынесен приговор экс-полицейским, сфабриковавшим дело против Ивана Голунова

13:44, 28.05.2021
Вынесен приговор экс-полицейским, сфабриковавшим дело против Ивана Голунова
Фото: realnoevremya.ru

Московский городской суд вынес приговор бывшим полицейским, сфабриковавшим дело журналиста Ивана Голунова.

Как сообщает ТАСС, наибольший срок получил Игорь Ляховцев — 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. По восемь лет заключения получили Максим Уметбаев, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев. Денис Коновалов приговорен к пяти годам колонии.

С бывших полицейских также суд взыскал по 1 млн рублей в пользу журналиста.

Дело Ивана Голунова расследовалось два года. В июне 2019 года журналиста «Медузы» (издание, признанное иноагентом — прим. авт.) задержали в центре Москвы. Корреспондента обвинили в попытке сбыта наркотиков. Дело получило широкий общественный резонанс. Ряд общественных деятелей заявили, что возбуждение дела в отношении журналиста было местью за его расследования.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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