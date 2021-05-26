Элвин Грей исполнит первый азан на открытии мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Фото: Тимур Рахматуллин

Певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, исполнит первый азан на открытии мечети «Ар-Рахим» в Уфе.

— Для меня это большая честь! — сообщил он в Instagram.

Недавно певец посетил строящуюся мечеть вместе с депутатом Госдумы Ризваном Курбановым и мастером спорта международного класса Рустамом Бегериным.

«Реальное время» писало, что завершение строительных работ соборной мечети-долгостроя «Ар-Рахим» в Уфе запланировано на 2024 год. Она возводится на проспекте Салавата Юлаева с 2007 года.

Мечеть «Ар-Рахим» задумывалась как один из крупнейших в России религиозных архитектурных комплексов площадью 14 тыс. квадратных метров, однако скандалы вокруг нее превратили объект в очередной долгострой, который уфимцы назвали «памятником башкирской коррупции».