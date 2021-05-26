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Элвин Грей исполнит первый азан на открытии мечети «Ар-Рахим» в Уфе

16:14, 26.05.2021 7
Элвин Грей исполнит первый азан на открытии мечети «Ар-Рахим» в Уфе
Фото: Тимур Рахматуллин

Певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, исполнит первый азан на открытии мечети «Ар-Рахим» в Уфе.

— Для меня это большая честь! — сообщил он в Instagram.

Недавно певец посетил строящуюся мечеть вместе с депутатом Госдумы Ризваном Курбановым и мастером спорта международного класса Рустамом Бегериным.

«Реальное время» писало, что завершение строительных работ соборной мечети-долгостроя «Ар-Рахим» в Уфе запланировано на 2024 год. Она возводится на проспекте Салавата Юлаева с 2007 года.

Мечеть «Ар-Рахим» задумывалась как один из крупнейших в России религиозных архитектурных комплексов площадью 14 тыс. квадратных метров, однако скандалы вокруг нее превратили объект в очередной долгострой, который уфимцы назвали «памятником башкирской коррупции».

Общество Башкортостан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 26 май
    Богохульство какое то!
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    Анонимно 26 май
    Поддерживаю. Над мусульманами Республики открыто насмехаются. Этого попугая к религии допускать вообще нельзя. Мало того, что его в советники назначили, так теперь ещё и это. Процветание идиотизма!
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  • Анонимно 26 май
    Молодцы, что наконец то взялись за благое дело .
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  • Анонимно 06:38
    Совсем крыша поехала, не ужели каждый своим делом не может заниматься. Если поет,так пусть поет.
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  • Анонимно 08:02
    Я хоть и не мусульманин, но вот щас за них обидно стало!
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  • Анонимно 11:49
    а чо не моргена этого штерна????
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  • Анонимно 11:49
    моргена лучше б пригласили...
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