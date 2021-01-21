МКУ Комитет по делам детей и молодежи
Общая информация
МКУ «Комитет по делам детей и молодежи» Исполнительного комитета города Казани реализует комплексную программу формирования и осуществления молодежной политики в городе.
Комитет осуществляет:
- социальную защиту студенчества;
- поиск и поддержку талантливой молодежи;
- развитие студенческого самодеятельного творчества и молодых дарований;
- реализацию программы военно-патриотического воспитания молодежи.
Руководитель — Фаизов Айрат Шамилевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Петербургская, 70
- Телефон: (843) 237-51-51
- Email: kazankddm@mail.ru
Дата последнего обновления: 21.01.2021