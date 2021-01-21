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МКУ Комитет по делам детей и молодежи

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Общая информация

МКУ «Комитет по делам детей и молодежи» Исполнительного комитета города Казани реализует комплексную программу формирования и осуществления молодежной политики в городе.

Комитет осуществляет:

  • социальную защиту студенчества;
  • поиск и поддержку талантливой молодежи;
  • развитие студенческого самодеятельного творчества и молодых дарований;
  • реализацию программы военно-патриотического воспитания молодежи.

Руководитель — Фаизов Айрат Шамилевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул. Петербургская, 70
  • Телефон: (843) 237-51-51
  • Email: kazankddm@mail.ru

Дата последнего обновления: 21.01.2021

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