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Стало известно, кто отремонтирует детский лагерь «Молодая гвардия» в Казани

10:22, 08.04.2021 3
Стало известно, кто отремонтирует детский лагерь «Молодая гвардия» в Казани
Фото: kzn.ru

Подрядчиком ремонта в спортивно-оздоровительном лагере «Молодая гвардия» стал «Аркада строй универсал» — крупный подрядчик ГИСУ Татарстана. Это следует из протокола по подведению итогов аукциона, размещенном на сайте Госзакупок РТ.

Согласно тендеру, на строительство зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Вахитовского района» Казани спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» потратят 196 млн 861 тысячу рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на капремонт посещенного Юрием Гагариным лагеря в Казани выделили 200 миллионов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Хорошая программа,все старые лагеря нуждаются в реновации
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  • Анонимно 08 апр
    оо, лагеря возвращают к жизни
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  • Анонимно 08 апр
    хорошие новости для детишек
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