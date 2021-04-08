Стало известно, кто отремонтирует детский лагерь «Молодая гвардия» в Казани

Подрядчиком ремонта в спортивно-оздоровительном лагере «Молодая гвардия» стал «Аркада строй универсал» — крупный подрядчик ГИСУ Татарстана. Это следует из протокола по подведению итогов аукциона, размещенном на сайте Госзакупок РТ.

Согласно тендеру, на строительство зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Вахитовского района» Казани спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» потратят 196 млн 861 тысячу рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на капремонт посещенного Юрием Гагариным лагеря в Казани выделили 200 миллионов.

Ольга Плешкова