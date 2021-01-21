Фаизов Айрат Шамилевич

Общая информация

Родился 7 января 1985 года в г. Набережные Челны.

Образование

2007 г. — окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления».

Трудовая деятельность

2006-2007 гг. — техник 1 категории учебно-воспитательного управления, Казанский государственный технологический университет.

Июль-ноябрь 2007 г. — методист высшей школы молодежи учебно-воспитательного управления, Казанский государственный технологический университет.

2007-2008 гг. — директор высшей школы молодежи учебно-воспитательного управления, Казанский государственный технологический университет.

2008-2010 гг. — председатель совета Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов РТ».

2010-2012 гг. — начальник отдела по работе со студенческой молодежью ЦУВ, Казанский национальный исследовательский технологический университет; член общественной палаты РТ 3 созыва.

2012-2015 гг. — начальник отдела по работе с научными организациями, высшими и средними специальными учебными заведениями, МКУ «Комитет по делам детей и молодежи исполнительного комитета муниципального образования г. Казани».

2015-2016 гг. — заместитель председателя — начальник отдела по работе с научными организациями, высшими и средними специальными учебными заведениями, МКУ «Комитет по делам детей и молодежи исполнительного комитета муниципального образования г. Казани».

С июня 2016 г. — председатель комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

Награды и звания

Награжден памятной медалью «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани» (2013 г.), памятной медалью «XXII Олимпийские зимние Игры и XI Паралимпийские Игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.), благодарностью президента РТ (2020 г.).

Лучший руководитель сферы молодежной политики (2017 г.).

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