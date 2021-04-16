«Многие из вас не имеют выхода к Казанке» — каким будет спортивный парк на набережной

Это один из 12 парков, предусмотренных «Стратегией развития Казанки»

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани прошли общественные обсуждения проекта будущего парка «Спортивный» на участке набережной от моста «Миллениум» до «Ак Барс Арены». В мероприятии мог принять участие любой желающий. Казанские архитекторы обсудили с горожанами идеи благоустройства нового общественного пространства. Подробности — в материале «Реального времени».

Парк на «Крачковых озерах»

В татарстанской столице продолжается череда общественных обсуждений по благоустройству набережной Казанки. На этой неделе рассматривались сразу два проекта. 14 апреля был представлен план благоустройства территории вокруг Голубых озер, а накануне вечером был предоставлен проект парка Спортивного, который появится на территории от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена».

Техническое задание на проектирование Спортивного парка было сформировано жителями вместе с архитекторами казанского бюро «Архитектурный десант». Общая площадь будущего парка составит 76 га, в него также войдет особо охраняемая природная территория «Крачковые озера». Ожидается, что новое общественное пространство гармонично объединит в себе природу и развитую спортивную инфраструктуру нашего города. В планах архитекторов создать популярное место для отдыха с комфортабельной набережной, современными спортивными объектами, велобеговым треком, игровыми зонами и площадкой для выгула собак.

Общая площадь будущего парка составит 76 га

«Если не будет нормальной инфраструктуры, идеи парка не сработают»

На публичные обсуждения проекта будущего парка пришло много жителей ближайших домов. «Очень хотим больше растений, — сообщили казанцы Василий Иванович и Марья Ивановна. — Что-то можно взять и от Горкинско-Ометьевского леса. Ближе к естеству». Супружеская пара мечтает об удобных прогулочных дорожках и о многочисленных лежаках для принятия солнечных ванн.

— В доме по адресу Сибгата Хакима, 60, жить стало просто невозможно. Раньше здесь открывался прекрасный вид из окна на реку и Кремль. Теперь построили высоченный медицинский центр. И в жизни людей солнца совсем не осталось, — посетовали они.

Молодой человек Роман рассказал, что его больше заботят вопросы социальной мобильности: самокаты, велосипеды, скейборды: «Их в Казани много, но пользоваться этим видом транспорта не только неудобно, но даже опасно». По мнению собеседника «Реального времени», вся необходимая инфраструктура в городе сейчас создается лишь локально и не всегда продуманно. Например, существует множество велодорожек, которые заканчиваются тупиком, ведут в никуда.

— Если не будет нормальной инфраструктуры, то идеи не сработают, — уверен Роман, — Придется людям брать велосипеды, садиться с ними на общественный транспорт или на машины. Долго добираться, а потом еще полчаса решать, как пробраться к центру парка.

На публичные обсуждения проекта будущего парка пришло много жителей ближайших домов

Молодая мама, представившаяся Дианой, уверена, что парку необходимы многочисленные зоны отдыха. Чтобы для горожан построили скамейки, беседки, террасы: «Очень нужны несколько хороших и разноплановых детских площадок с оригинальными качелями, горками. Главное, чтобы игровые зоны были безопасными: с мягким покрытием, с прочными и устойчивыми конструкциями. И об экологичности материалов, конечно, не стоит забывать».

«Многие из вас не имеют выхода к Казанке»

Один из руководителей бюро Orchestra Design Екатерина Гольдберг пояснила собравшимся казанцам, что для ее команды было важным то, что практически 50% горожан живут в пешей и транспортной доступности от реки.

— К сожалению, сейчас многие из вас не имеют выхода к Казанке, так как попросту не пройти или не созданы какие-то условия, — заявила архитектор.

Однако, по мнению ВОЗ, люди, живущие в 15-минутной и менее доступности к реке, больше двигаются и проводят много времени на свежем воздухе. Это влияет на снижение респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

— Мы хотим создать разные и при этом доступные виды досуга на этих прибрежных территориях, — рассказала Гольдберг. — Они будут рассчитаны на людей разных возрастов и уровней физической подготовки.

Для разработчиков проекта было важным то, что практически 50% горожан живут в пешей и транспортной доступности от реки

Архитектор надеется, что появление парка будет способствовать развитию экологического туризма и прикладных исследований.



— На этой территории откроются новые дороги и объекты республиканского значения. Например, дворец пляжных видов спорта, международный центр развития разных видов спорта и многоуровневая парковка, которая появится на территории парковки, — сообщила заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.



В области озер расположится природный парк, в котором максимально деликатно сохранят существующую экосистему. В центре парка будет сооружена интегрированная спортивная площадка. Среди прочих задумок — территория выгула собак, событийные зоны, двухуровневый променад для бегунов и велосипедистов. Также будет построено несколько тематических детских площадок. Обязательно появится крытый павильон с кафе и уборными и несколько пирсов. Помимо прочего, возможно строительство скалодрома.



— Сама территория непростая, — считает Толовенкова. — Здесь есть очистные сооружения, которые выходят прямо в воду и требуют инженерного переосмысления. Заборы, которые занимают очень много места. Мы их часто обсуждаем и пытаемся понять, как с ними можно функционировать и жить комфортно.

Однако архитектор уверена, что город справиться с задумкой. И в скором будущем на берегу Казанки появится новое просторное пространство для отдыха.



Согласно «Стратегии развития Казанки», всего на прибрежных территориях реки появятся 12 парков. Первым стал «Урам», открывшийся прошлым летом рядом у моста «Миллениум»

150 километров прогулочных зон вдоль Казанки

Согласно «Стратегии развития Казанки», всего на прибрежных территориях реки появятся 12 парков, пять из которых — Спортивный парк, «Сады у Казанки», Савиновский парк, Русско-Немецкая Швейцария и парк Манзара — уже проектируются в 2021 году. Новые пространства разместятся на площади в 1536 га, будет проложено 150 км пешеходных маршрутов.

Разработка будущего парка «Мазара» стартовала в конце сентября прошлого года. Общественное пространство будет расположено между Кремлевской и Кировской дамбами. Это второй из запланированных парков. Первым стал «Урам», открывшийся прошлым летом рядом у моста «Миллениум».

Над проектом благоустройства Голубых озер работает студия OrchestraDesign (Санкт-Петербург, Париж). В границы проектирования первой очереди включена прибрежная территория Большого Голубого озера, в том числе зона у водопада, входящая в туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана».

1 / 19 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов