Эколог о «Манзаре»: «По сути, здесь уже есть парк, надо только благоустроить»

До конца 2020 года разработчики «Стратегии развития Казанки» представят первые проекты будущего парка «Манзара». Чтобы он пришелся по вкусу казанцам, «стратеги» проводят встречи с краеведами, активистами и экологами. На последней побывал корреспондент «Реального времени».

Вопросы озеленения

Новый парк с рабочим названием «Манзара», что в переводе с татарского означает «вид, панорама», появится на участке от Кремлевской до Кировской дамбы и станет вторым из 12 парков, созданных в рамках «Стратегии развития Казанки». Сегодня на месте парка два огромных участка земли, разделенные проездом. С одной стороны — знакомый казанцам пляж «Молодежный», с другой — непроходимые дебри, подпираемые высотками-«человейниками». Конкретного проекта, демонстрирующего, как будет выглядеть парк, нет. Команда, занимающаяся «Стратегией», представит проект до конца года.

— По сути, это уже готовый парк. Надо только немного облагородить. Сделать освещение и дорожки, — уверен кандидат биологических наук, доцент института экологии и природопользования КФУ Вадим Прохоров.

Такой подход обусловлен печальным опытом строительства чего бы то ни было в Казани. Так, со слов эксперта, при возведении «Ак Барс Банк Арены» и Дворца водных видов спорта были уничтожены популяции крайне редкого в стране ужовника обыкновенного, орхидеи пальчатокоренника мясо-красного и других растений. К тому же в «нижней зоне» реки все еще растет краснокнижная орхидея ятрышник шлемоносный. Прохоров отмечает, что раньше на месте парка «Кырлай» этих растений насчитывалось более 2 000 единиц.

Однако вместе с сохранением одних растений с другими придется нещадно бороться. Так, враг номер один, ошибка советских озеленителей — клен ясенелистный, который также называют американским. Это своеобразный сорняк от деревьев, который ухудшает качество почвы и не дает расти другим видам. Прохоров резюмирует, что сегодня этот захватчик узурпировал всю территорию. Второй враг — немногочисленные особи опасного борщевика, которые произрастают ближе к дренам.

Проектный дендролог, за плечами которого создание системы экологической очистки воды на набережной озера Кабан, Сергей Мурзов поясняет, что деление парка на две зоны обусловлено различными способами эксплуатации и микроклиматическими условиями. С его слов, огромный потенциал у нижней части, но ее надо приводить в порядок. Прежде всего необходимо будет прочистить и соединить дрены, что позволит позабыть о зловонии. А это, в свою очередь, вернет дренам основную функцию — отводить воды в половодье и служить питающей растения артерией в сухой сезон.

Башня для любителей птиц

В отличие от нижней части парка верхняя в будущем порадует посетителей променадом, с которого будут открываться великолепные виды на Кремль, а также башней для наблюдения за птицами. Тем более, со слов биолога, исследователя гидросистем Волжско-Камского бассейна Антона Бортякова, в этой зоне обитают не только вороны, но и одни из самых крупных живущих в этой местности птиц — длиннохвостые неясыти. Для тех, кто боится высоты, эксперт предлагает создать плавучие мобильные островки из переработанного пластика — своеобразные понтоны для ондатр и птиц.

— Здесь есть на что и на кого смотреть. Главное — создать условия для наблюдения. Имеет смысл сделать пару башен, чтобы посмотреть не только на Кремль, но из птицами, а здесь встречаются редкие виды, — уверен Бортяков.

Одна из участников встречи по имени Екатерина в разговоре с корреспондентом «Реального времени» рассказала, каким видит этот парк в будущем. Так, она предлагает сделать прогулочные тропы, велодорожки, а также установить детские площадки. Собеседница уверена: для парка необходимо продумывать и парковки, чтобы люди могли оставить машину и погулять.

Первые проекты, сделанные крупными мазками, команда «Стратегии» планирует представить в середине декабря. В полном масштабе сдавать парк будут поэтапно. Первый — осенью 2021 года, а второй — к 2022-му.