Без заборов, зато с министром и инструкторами: открылся летний сезон в экстрим-парке «Урам»

В экстрим-парке надеются на наличие мозгов у посетителей

Фото: Максим Платонов

В Казани открыли летний сезон в экстрим-парке «Урам». Он расположен под мостом «Миллениум» и состоит из восьми зон: скейт-парка, двух памп-треков для опытных и начинающих спортсменов, площадки для воркаута и паркура, стритбольного парка, эйр-парка и тренинг-зоны. Еще до официального времени открытия в парке уже гуляли и катались на велосипедах, самокатах, роликах сотни посетителей, включая самых маленьких — чаще всего они были на самокатах и беговелах. Некоторые занимались воркаутом.

Скорее общественное пространство, чем спортобъект

На открытии экстрим-парка накануне присутствовал министр по делам молодежи Дамир Фаттахов. И не просто присутствовал, как и многие посетители, он катался на самокате. Он поздравил посетителей с открытием сезона и сообщил, что парк ценен не только жителям Казани — по его словам, сюда приехали из разных уголков России.

Тест-драйв парка стартовал еще в июне прошлого года. Фаттахов рассказал, что тестовый период был особенно важен для подготовки к полноценному открытию и пониманию недочетов и недоработок: «Этот первый сезон, я надеюсь, мы открываем с максимальным учетом всех пожеланий самих молодых людей. Мы укомплектовались всеми инструкторами, в этом году будет возможность получить индивидуальную тренировку, возможность познакомиться с теми или иными видами спорта».

«Для нас «Урам»-парк — это не спортивный объект. Это общественное пространство, куда может прийти любой желающий», — подчеркнул министр.

Фаттахов рассказал, что тестовый период был особенно важен для подготовки к полноценному открытию и пониманию недочетов и недоработок

Однако граждане не должны забывать, что находятся в потенциально опасной зоне, где необходимо проявить сознательность. Собственно, именно на это и рассчитывают власти:

— В экспериментальном варианте мы убрали все заборы, мы очень рассчитываем на сознательность наших жителей. С одной стороны, небезопасно, когда на разные зоны есть открытый доступ. Но мы исходим из того, что из года в год уровень культуры жителей нашей республики растет, и уверен, что люди с пониманием будут относиться, внимательно подходить как к своей безопасности, так и к безопасности своих детей, трезво взвешивать свои возможности.

Еще Фаттахов подчеркнул важность трезвой оценки уровня подготовки и наличие обмундирования, чтобы получать «удовольствие, а не травмы».

Но о полноценном открытии парка можно будет говорить когда заработает крытая часть. Экстрим-парк закрывался на зиму по понятным причинам: кататься на улице в условиях зимы невозможно. Однако эта проблема скоро решится. Фаттахов рассказал, что крытая часть откроется в течение лета. По его словам, это позволит молодым людям не уходить на зимние каникулы и тренироваться в течение всего года.

Граждане не должны забывать, что находятся в потенциально опасной зоне, где необходимо проявить сознательность

«Важно сказать, что в крытой части также будет развиваться вся палитра уличных культур — это BMX, скейт, уличный стритбол, это и граффитисты смогут найти себя, будем обучать DJ-ингу, как правильно создавать контент для YouTube, для своих Instagram-страничек, для работы в социальных сетях. Будет отдельный зал хореографии для уличных танцевальных баттлов. Вся палитра уличных сообществ, представленных в нашей стране, смогут найти себя в нашем «Урам»-парке», — заключил министр.

Выгодная сделка

Еще до официального открытия начал работать SWAP-маркет: посетители обменивали свою старую одежду на жетоны, за которые могли уже приобрести новую. Если при себе одежды для обмена нет, можно просто купить жетон, цена которого — 200 рублей. Продавцы поделились, что некоторые люди пришли на открытие, в том числе ради SWAP-макета: они приносили одежду пакетами, чтобы обновиться. В ассортименте были одежда, обувь и аксессуары.

А еще можно было купить футболку, на которой вручную художники наносили рисунки. Приобрести можно как готовый вариант, так и заказать свой: достаточно показать желаемую картинку на телефоне — после нескольких движений кистью она уже на футболке.

На открытии проходили соревнования по стритболу — уличному волейболу

Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — экстремал

На открытии проходили соревнования по стритболу — уличному волейболу, где по правилам три участника с каждой стороны, а зона игры — половина баскетбольного поля. На одной из сцен были танцевальные джемы — участники двигались в уличном танце, в котором было много импровизации. Зрители часто не выдерживали и подтанцовывали под сценой. Можно было выйти на сцену — если смелости хватит.

Как рассказал «Реальному времени» инструктор спортивной зоны парка Сергей Горбунов, за безопасностью следят строго: чтобы покататься, нужно ознакомиться с правилами и написать расписку об ответственности. Совершеннолетний пишет ее сам за себя, за несовершеннолетних — родители. Так в парке стараются привить людям культуру катания.

Корреспондент «Реального времени» спросил мнение о парке у участников соревнований по BMX. По их мнению, парк построен профессионально, здесь можно научиться любым трюкам. Фигуры для катания — тех же размеров, что строятся на мировых соревнованиях.

«Парк полностью подготовлен, чтобы стать чемпионом мира. Тут есть все для этого», считают спортсмены.

Посетителям парк тоже нравится: они считают, что у молодежи он будет востребован, в том числе как общественное пространство. Как правило, не занимающиеся уличным спортом профессионально, пробуют себя в том или ином его проявлении — катаются на велосипедах, роликах, выполняют упражнения по воркауту. Отсутствие некоторых ограждений гуляющих не пугает: «Специальные площадки — для скейтеров и велосипедистов — все равно закрыты, никто туда не ходит просто так», «у людей свои мозги есть, они знают, куда лучше не подходить».

1 / 40 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов