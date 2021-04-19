Без заборов, зато с министром и инструкторами: открылся летний сезон в экстрим-парке «Урам»
В экстрим-парке надеются на наличие мозгов у посетителей
В Казани открыли летний сезон в экстрим-парке «Урам». Он расположен под мостом «Миллениум» и состоит из восьми зон: скейт-парка, двух памп-треков для опытных и начинающих спортсменов, площадки для воркаута и паркура, стритбольного парка, эйр-парка и тренинг-зоны. Еще до официального времени открытия в парке уже гуляли и катались на велосипедах, самокатах, роликах сотни посетителей, включая самых маленьких — чаще всего они были на самокатах и беговелах. Некоторые занимались воркаутом.
Скорее общественное пространство, чем спортобъект
На открытии экстрим-парка накануне присутствовал министр по делам молодежи Дамир Фаттахов. И не просто присутствовал, как и многие посетители, он катался на самокате. Он поздравил посетителей с открытием сезона и сообщил, что парк ценен не только жителям Казани — по его словам, сюда приехали из разных уголков России.
Тест-драйв парка стартовал еще в июне прошлого года. Фаттахов рассказал, что тестовый период был особенно важен для подготовки к полноценному открытию и пониманию недочетов и недоработок: «Этот первый сезон, я надеюсь, мы открываем с максимальным учетом всех пожеланий самих молодых людей. Мы укомплектовались всеми инструкторами, в этом году будет возможность получить индивидуальную тренировку, возможность познакомиться с теми или иными видами спорта».
«Для нас «Урам»-парк — это не спортивный объект. Это общественное пространство, куда может прийти любой желающий», — подчеркнул министр.
Однако граждане не должны забывать, что находятся в потенциально опасной зоне, где необходимо проявить сознательность. Собственно, именно на это и рассчитывают власти:
— В экспериментальном варианте мы убрали все заборы, мы очень рассчитываем на сознательность наших жителей. С одной стороны, небезопасно, когда на разные зоны есть открытый доступ. Но мы исходим из того, что из года в год уровень культуры жителей нашей республики растет, и уверен, что люди с пониманием будут относиться, внимательно подходить как к своей безопасности, так и к безопасности своих детей, трезво взвешивать свои возможности.
Еще Фаттахов подчеркнул важность трезвой оценки уровня подготовки и наличие обмундирования, чтобы получать «удовольствие, а не травмы».
Но о полноценном открытии парка можно будет говорить когда заработает крытая часть. Экстрим-парк закрывался на зиму по понятным причинам: кататься на улице в условиях зимы невозможно. Однако эта проблема скоро решится. Фаттахов рассказал, что крытая часть откроется в течение лета. По его словам, это позволит молодым людям не уходить на зимние каникулы и тренироваться в течение всего года.
«Важно сказать, что в крытой части также будет развиваться вся палитра уличных культур — это BMX, скейт, уличный стритбол, это и граффитисты смогут найти себя, будем обучать DJ-ингу, как правильно создавать контент для YouTube, для своих Instagram-страничек, для работы в социальных сетях. Будет отдельный зал хореографии для уличных танцевальных баттлов. Вся палитра уличных сообществ, представленных в нашей стране, смогут найти себя в нашем «Урам»-парке», — заключил министр.
Выгодная сделка
Еще до официального открытия начал работать SWAP-маркет: посетители обменивали свою старую одежду на жетоны, за которые могли уже приобрести новую. Если при себе одежды для обмена нет, можно просто купить жетон, цена которого — 200 рублей. Продавцы поделились, что некоторые люди пришли на открытие, в том числе ради SWAP-макета: они приносили одежду пакетами, чтобы обновиться. В ассортименте были одежда, обувь и аксессуары.
А еще можно было купить футболку, на которой вручную художники наносили рисунки. Приобрести можно как готовый вариант, так и заказать свой: достаточно показать желаемую картинку на телефоне — после нескольких движений кистью она уже на футболке.
Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — экстремал
На открытии проходили соревнования по стритболу — уличному волейболу, где по правилам три участника с каждой стороны, а зона игры — половина баскетбольного поля. На одной из сцен были танцевальные джемы — участники двигались в уличном танце, в котором было много импровизации. Зрители часто не выдерживали и подтанцовывали под сценой. Можно было выйти на сцену — если смелости хватит.
Как рассказал «Реальному времени» инструктор спортивной зоны парка Сергей Горбунов, за безопасностью следят строго: чтобы покататься, нужно ознакомиться с правилами и написать расписку об ответственности. Совершеннолетний пишет ее сам за себя, за несовершеннолетних — родители. Так в парке стараются привить людям культуру катания.
Корреспондент «Реального времени» спросил мнение о парке у участников соревнований по BMX. По их мнению, парк построен профессионально, здесь можно научиться любым трюкам. Фигуры для катания — тех же размеров, что строятся на мировых соревнованиях.
«Парк полностью подготовлен, чтобы стать чемпионом мира. Тут есть все для этого», считают спортсмены.
Посетителям парк тоже нравится: они считают, что у молодежи он будет востребован, в том числе как общественное пространство. Как правило, не занимающиеся уличным спортом профессионально, пробуют себя в том или ином его проявлении — катаются на велосипедах, роликах, выполняют упражнения по воркауту. Отсутствие некоторых ограждений гуляющих не пугает: «Специальные площадки — для скейтеров и велосипедистов — все равно закрыты, никто туда не ходит просто так», «у людей свои мозги есть, они знают, куда лучше не подходить».
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