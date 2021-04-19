Сдержать резкий рост цен на жилье в Казани может лишь развитие территорий
Так считают участники рынка: новые площадки для строительства закроют дефицит предложений и стабилизируют подорожание новостроек
Средняя рыночная цена жилья в Казани за год выросла на фантастические 40 процентов — таковы данные Сбербанка. Квартиры класса «стандарт» даже на периферии продаются по 122 тыс. руб. за кв. м. На проблему резкого подорожания жилья в России обратил внимание и президент, поручив ФАС разобраться в причинах, а российский вице-премьер Марат Хуснуллин создает штаб для изучения ситуации. При этом основная причина, по мнению экспертов, не в льготной ипотеке, подорожавших стройматериалах или оттоке рабочей силы, а в недостатке объемов строительства и низкой конкуренции в отрасли. Цены подогревает дефицит предложений, а строить негде! Нужно развивать территории, чтобы покрыть потребности жилищного рынка, однако «непоследовательность решений» городских чиновников в части этой работы вызывает вопросы у некоторых участников рынка. Что покажет проверка ФАС и как можно решить проблему — подробнее в материале «Реального времени».
«Это такой существенный рост!»
Средняя цена «квадрата» в казанских новостройках вновь побила все рекорды, достигнув баснословных 122 тысяч рублей. «Реальное время» продолжает следить за проблемой, на которую в конце минувшей недели обратил особое внимание и президент страны:
— Это не просто рост цен, это такой существенный рост! В среднем по России цена выросла на 12 процентов. Понятно, еще когда на Дальнем Востоке подскочил, не мне вам объяснять — сами все знаете, но в европейской-то части — 30—20 процентов. Конечно, Марат Шакирзянович [Хуснуллин] прав, необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему и с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит! — поручил Владимир Путин.
Но если глава государства поручил антимонопольной службе разобраться ввиду подорожания жилья в среднем по России на 12 процентов, то в Казани-то прирост за год составил и вовсе почти 40 процентов!
Опережающая динамика Казани
Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Казани устремилась к новым высотам, казалось бы, вопреки коронакризису — еще прошлой весной. Причем татарстанская столица вырвалась далеко вперед других городов в Поволжье, согласно данным сервиса Сбербанка «ДомКлик», отражающего полную картину предложений по всем регионам России. За год с апреля 2020 по апрель 2021 цена в новостройках Казани выросла с 88 тыс. руб. до 122 тыс. руб./кв. м. — на 39%!
Ближайший по стоимости квартир Нижний Новгород продает новостройки в среднем по 94 тыс. руб./кв. м. И здесь важно понимать, что в России средняя площадь строящейся квартиры составляет порядка 50 кв. м. Проведя нехитрые расчеты, мы получим, что казанцы по сравнению с нижегородцами переплачивают за жилье около 1,5 млн рублей. Если сравнивать с другими городами в рейтинге, то разница будет еще больше.
— Разумеется, на увеличение цены повлияли рост стоимости материалов, рабочей силы, но при этом в Казани в абсолютном выражении прирост — 34 тыс. руб./кв. м, а в соседних регионах: Кирове — 10 тыс., Уфа — 12 тыс., Самара — 3 тыс. рублей. Да и сама средняя цена строительства квадратного метра по данным «Дом.РФ» в Татарстане составляет 40,1 тыс. руб./кв. м. Конечно, реальные затраты несколько выше, но если сопоставить цифры, очевидно, главный вопрос в объеме предложения, — уверен директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов.
Глобальный тренд на комплексную застройку и «перегибы на местах»
За короткое время кратно объемы строительства нарастить не удастся, отметил он. Точечной застройкой вопрос решить нельзя, нужно готовить крупные площадки под комплексную застройку: «А это всегда вопросы инфраструктуры, и задача требует координации усилий всех сторон — собственников участков, госорганов, банков, застройщиков». Этому вопросу сейчас уделяется огромное внимание и руководством региона, и федеральным центром. Большая работа идет в направлении создания условий для развития инфраструктуры, реализации комплексных проектов развития территорий.
— Благодаря системной политике руководства, город активно развивается, люди готовы приезжать сюда, вкладывать свои деньги, оставаться здесь работать, учиться. Это естественный процесс, когда в регионе, где уровень жизни выше, чем в соседних, растет спрос на жилье. Однако сегодня, когда до старта масштабной комплексной застройки, которая закроет эту потребность, еще нужно пройти большой путь, особенно показательны ситуации, когда имеющиеся свободные площадки в городе не вовлекаются под жилую застройку, несмотря на высокий интерес к реализации проектов со стороны застройщиков.
Серьезные опасения вызывают отдельные факты непоследовательности и непрозрачности решений Управления архитектуры города Казани, когда в разрез с документами территориального планирования и предусмотренными законом процедурами исключается возможность жилой застройки в городской черте. Или, к примеру, позиция главного архитектора, что из двух соседних участков, принадлежащих разным собственникам, на одном может быть жилье, а на другом нет, и участок исключается из зоны жилой застройки, хотя в генплане заложена такая возможность. Считаю, такие подходы Управления идут в разрез с проводимой руководством республики и города политикой, которое прикладывает большие усилия, чтобы сделать Казань одним из лучших городов России и привлечь новых инвесторов, в том числе в сектор жилищного строительства, — подчеркнул директор по развитию территорий ASG.
По просьбе «Реального времени», директор центра правового обеспечения земельных и имущественных отношений АО «ПАИ» Руслан Гатауллин привел конкретные примеры, когда «непоследовательность решений» УАиГ Казани вызывала больше всего вопросов:
— За примером далеко ходить не нужно:
- 24 марта 2021 года Исполкомом города Казани принято Постановление №670 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Родины, Даурская, Гвардейская и Аделя Кутуя». В подготовленном проекте планировки территории земельный участок, расположенный на пересечении улиц Аделя Кутуя и Бухарской, был отнесен к зоне многоквартирной жилой застройки. В таком виде проект планировки территории прошел процедуру общественных обсуждений. Но в итоге Управление архитектуры и градостроительства исключило в проекте планировки территории данный земельный участок из зоны «жилой застройки».
- Практически аналогичная ситуация наблюдается также по адресу: проспект Победы, где без должной аргументации был исключен земельный участок из жилой застройки в проекте Правил землепользования и застройки Казани. Притом, что на соседних участках благополучно располагаются территории под жилую застройку, а цена квартир сегодня достигает 120 тыс. руб./кв. м и выше. В чьих интересах это было сделано — считаю, что в этом вопросе детально должна разобраться ФАС. Такие ситуации могут стать примером для рассмотрения штабом по анализу роста цен на жилье, который поручил создать М.Ш. Хуснуллин, — указал юрист.
По всей видимости, неслучайно президент Владимир Путин указал на необходимость проверки ФАС сложившейся ситуации с ростом цен на жилье. Редакция «Реального времени» также направила запрос в Татарстанское УФАС России с просьбой прокомментировать подорожание казанских новостроек. В управлении запрос редакции приняли в работу, сообщив следующее:
— В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России, ее территориальными органами инициированы проверки обоснованности роста цен на жилье на территории страны. Татарстанским УФАС России в марте текущего года были направлены запросы в адрес исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов с просьбой предоставить данные о строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирных домов на территории муниципальных районов и городских округов Татарстана. Также у исполнительных комитетов запрошена информация о стоимости квадратного метра. В настоящее время проводится анализ поступившей от муниципалитетов информации. Кроме того, Татарстанским УФАС России готовятся запросы в адрес застройщиков, работающих на территории региона, с целью установления обоснованности роста цен на недвижимость в республике.
Кроме того, «Реальное время» обратилось с запросом в исполком Казани с просьбой прокомментировать ситуацию с ценами на рынке и исключение участков ASG из зоны жилой застройки. По получении ответ будет опубликован.
«Сейчас девелоперы просто не могут покрыть возросший спрос»
Дефицит предложений считают главной причиной подорожания жилья в Казани и другие представители отрасли. Так, эксперт по рынку недвижимости Антонина Дарчинова указала на то, что стоимость столичных новостроек значительно выросла еще во второй половине 2020 года. Много факторов сыграли свою роль, и это не только льготная ипотека, считает она:
Новостройки в черте города уже сейчас продаются по цене выше 100 тыс. рублей за кв. м, подчеркнула Дарчинова. И это при том, что в начале 2020 года такая стоимость «квадрата» была лишь на жилье бизнес-класса.
«Без «зеленого света» и помощи власти будет сложно освоить участки»
Руководитель казанского агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова обращает внимание на структуру спроса: в начале повышения цен в Казани скупали в основном небольшие квартиры: «Как раньше в панике перед Новым годом или слухах о денежной реформе. Поэтому, если бы было много предложений — скупили бы их все. Если бы убрали субсидированную ставку, спрос сместился бы на вторичку».
Еще одним фактором стал обвал рубля, на фоне заявлений Минстроя о повышении стоимости квадратного метра жилья и вводе льготной ипотеки — спрос на новостройки стал нарастать — это был исключительно инвестиционный спрос, добавила Гизатова: «Квартиры были, как гречка. Вроде как и не нужна, но раз потом станет дороже — купим».
Получается, в ближайшие 2-3 года дефицит предложений будет сохраняться, а значит и цена «квадрата» не будет падать. «Цена не упадет, потому что выросли затраты. И если новые стройки начнутся, они уже стартуют с ценника от 100 тысяч рублей», предупредила Анастасия Гизатова. При этом, по ее словам, стройка в одной локации могла бы привести к снижению стоимости, исходя из массовости предложения.
Комплексное развитие территорий — это не только изъятие и реновация
Более 10 лет назад в городскую черту Казани вошли огромные земельные массивы, предназначенные для осуществления крупномасштабных проектов жилищного строительства в рамках реализации президентского национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Важным достижением и большой заслугой городских властей стало утверждение в минувшем году нового генплана Казани с перспективой до 2040 года.
Однако присоединение новых территорий к Казани мало что изменило в жизни столицы и ее жителей, считают эксперты, — на протяжении всех этих лет земли остаются неосвоенными. Хотя активные попытки вовлечь их в оборот под комплексную застройку предпринимаются. Так, к примеру, компания ASG недавно презентовала Концепцию развития казанской агломерации, предусматривающую комплексное развитие данных территорий на основе государственно-частного партнерства. Есть и другие менее крупные собственники земель, планирующие вовлечь свои участки в оборот.
— Приняв в декабре прошлого года закон о комплексном развитии территорий, федеральный центр, по сути, сделал первые шаги по «развязыванию рук» регионам в данном направлении, — отметил заместитель директора по развитию территорий ASG Рустем Шакирзянов.
На уровне республики в апреле этого года уже подписаны соответствующие изменения в республиканское законодательство о комплексном развитии территории (КРТ) в развитие федерального.
КРТ — ключевое значение для Казанской агломерации
Таким образом, практическая реализация такого института, как комплексное развитие территории, по инициативе правообладателя имеет для республики, и в особенности для Казанской агломерации, ключевое значение, убеждены собеседники издания. Это позволит вовлечь в сферу жилищного строительства значительные неосвоенные территории, поспособствует развитию социальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, привлечению в республику частного инвестиционного капитала. В конечном счете все это благотворно повлияет на снижение динамики роста цен на жилье, убеждены специалисты.
Как уже писало «Реальное время», федеральные эксперты также высоко оценили проводимую ASG работу:
— Подход, при котором бизнес не требует от государства что-то отдавать — очень крутой. Должны быть разработаны продуманные нормативные акты, приняты решения, которые позволят реализовывать новые проекты. В частности мы с ASG прорабатывали решения, позволяющие развивать на осваиваемых участках деловую инфраструктуру, чтобы людям не приходилось ехать в Казань за работой, чтобы все было действительно социально ориентированным. Но власти Татарстана, города также должны определять правила игры, ведь невозможно спроектировать то, чего нельзя проектировать, — отмечал Иван Черемных, основатель федеральной консалтинговой компании в сфере девелопмента «Манн, Черемных и партнеры».
Как показывают многие социологические исследования, Казань с ее высоким уровнем экономического развития стала наиболее привлекательным российским городом-миллионником для жизни. В последние годы и столица, и республика сильно преобразились, что естественным образом влияет на рост спроса на жилье в регионе.
Однако сложившаяся ситуация, когда нет возможности обеспечить достаточный уровень предложения жилья и низкий уровень конкуренции в сфере жилищного строительства, создает предпосылки к безудержному росту цен и тормозит развитие рынка, снижает качество и уровень жизни населения, предупреждают эксперты. Республика не получает в бюджет существенные средства от инвесторов, готовых вкладывать средства и реализовывать проекты жилищного строительства в регионе, из-за отсутствия подготовленных площадок.
Вопросу резкого роста цен на жилье наше издание и экспертное сообщество уделяют особое внимание с осени прошлого года. Предложения по решению данной проблемы имеются — их озвучили в ходе круглых столов, обсуждений, прошедших с участием «Реального времени», где выступили местные и федеральные эксперты, участники рынка. Мы предлагаем всем заинтересованным игрокам рынка, органам власти поделиться своим мнением и вариантами решения этой проблемы, провести дополнительные обсуждения, по результатам которых можно будет обобщить материалы и направить в штаб по анализу роста цен на жилье.
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