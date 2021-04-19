Сдержать резкий рост цен на жилье в Казани может лишь развитие территорий

Так считают участники рынка: новые площадки для строительства закроют дефицит предложений и стабилизируют подорожание новостроек

Фото: Максим Платонов

Средняя рыночная цена жилья в Казани за год выросла на фантастические 40 процентов — таковы данные Сбербанка. Квартиры класса «стандарт» даже на периферии продаются по 122 тыс. руб. за кв. м. На проблему резкого подорожания жилья в России обратил внимание и президент, поручив ФАС разобраться в причинах, а российский вице-премьер Марат Хуснуллин создает штаб для изучения ситуации. При этом основная причина, по мнению экспертов, не в льготной ипотеке, подорожавших стройматериалах или оттоке рабочей силы, а в недостатке объемов строительства и низкой конкуренции в отрасли. Цены подогревает дефицит предложений, а строить негде! Нужно развивать территории, чтобы покрыть потребности жилищного рынка, однако «непоследовательность решений» городских чиновников в части этой работы вызывает вопросы у некоторых участников рынка. Что покажет проверка ФАС и как можно решить проблему — подробнее в материале «Реального времени».

«Это такой существенный рост!»



Средняя цена «квадрата» в казанских новостройках вновь побила все рекорды, достигнув баснословных 122 тысяч рублей. «Реальное время» продолжает следить за проблемой, на которую в конце минувшей недели обратил особое внимание и президент страны:

— Это не просто рост цен, это такой существенный рост! В среднем по России цена выросла на 12 процентов. Понятно, еще когда на Дальнем Востоке подскочил, не мне вам объяснять — сами все знаете, но в европейской-то части — 30—20 процентов. Конечно, Марат Шакирзянович [Хуснуллин] прав, необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему и с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит! — поручил Владимир Путин.

Но если глава государства поручил антимонопольной службе разобраться ввиду подорожания жилья в среднем по России на 12 процентов, то в Казани-то прирост за год составил и вовсе почти 40 процентов!

Опережающая динамика Казани

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Казани устремилась к новым высотам, казалось бы, вопреки коронакризису — еще прошлой весной. Причем татарстанская столица вырвалась далеко вперед других городов в Поволжье, согласно данным сервиса Сбербанка «ДомКлик», отражающего полную картину предложений по всем регионам России. За год с апреля 2020 по апрель 2021 цена в новостройках Казани выросла с 88 тыс. руб. до 122 тыс. руб./кв. м. — на 39%!



Ближайший по стоимости квартир Нижний Новгород продает новостройки в среднем по 94 тыс. руб./кв. м. И здесь важно понимать, что в России средняя площадь строящейся квартиры составляет порядка 50 кв. м. Проведя нехитрые расчеты, мы получим, что казанцы по сравнению с нижегородцами переплачивают за жилье около 1,5 млн рублей. Если сравнивать с другими городами в рейтинге, то разница будет еще больше.

— Разумеется, на увеличение цены повлияли рост стоимости материалов, рабочей силы, но при этом в Казани в абсолютном выражении прирост — 34 тыс. руб./кв. м, а в соседних регионах: Кирове — 10 тыс., Уфа — 12 тыс., Самара — 3 тыс. рублей. Да и сама средняя цена строительства квадратного метра по данным «Дом.РФ» в Татарстане составляет 40,1 тыс. руб./кв. м. Конечно, реальные затраты несколько выше, но если сопоставить цифры, очевидно, главный вопрос в объеме предложения, — уверен директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов.

Глобальный тренд на комплексную застройку и «перегибы на местах»

— Действительно, проблема с каждым днем становится все острее, мы предвидели это, еще когда льготная ипотека только набирала обороты, и вышли к руководству республики и города с предложением о реализации концепции развития территорий Казанской агломерации. Что позволило бы в перспективе ближайших четырех лет создать дополнительное предложение в объеме более 1 млн кв. м, а до 2030 года — еще 4 млн кв. м, — рассказал «Реальному времени» Ринат Аисов.

За короткое время кратно объемы строительства нарастить не удастся, отметил он. Точечной застройкой вопрос решить нельзя, нужно готовить крупные площадки под комплексную застройку: «А это всегда вопросы инфраструктуры, и задача требует координации усилий всех сторон — собственников участков, госорганов, банков, застройщиков». Этому вопросу сейчас уделяется огромное внимание и руководством региона, и федеральным центром. Большая работа идет в направлении создания условий для развития инфраструктуры, реализации комплексных проектов развития территорий.



— Благодаря системной политике руководства, город активно развивается, люди готовы приезжать сюда, вкладывать свои деньги, оставаться здесь работать, учиться. Это естественный процесс, когда в регионе, где уровень жизни выше, чем в соседних, растет спрос на жилье. Однако сегодня, когда до старта масштабной комплексной застройки, которая закроет эту потребность, еще нужно пройти большой путь, особенно показательны ситуации, когда имеющиеся свободные площадки в городе не вовлекаются под жилую застройку, несмотря на высокий интерес к реализации проектов со стороны застройщиков.



Серьезные опасения вызывают отдельные факты непоследовательности и непрозрачности решений Управления архитектуры города Казани, когда в разрез с документами территориального планирования и предусмотренными законом процедурами исключается возможность жилой застройки в городской черте. Или, к примеру, позиция главного архитектора, что из двух соседних участков, принадлежащих разным собственникам, на одном может быть жилье, а на другом нет, и участок исключается из зоны жилой застройки, хотя в генплане заложена такая возможность. Считаю, такие подходы Управления идут в разрез с проводимой руководством республики и города политикой, которое прикладывает большие усилия, чтобы сделать Казань одним из лучших городов России и привлечь новых инвесторов, в том числе в сектор жилищного строительства, — подчеркнул директор по развитию территорий ASG.

Точечной застройкой вопрос решить нельзя, нужно готовить крупные площадки под комплексную застройку, отметил эксперт

По просьбе «Реального времени», директор центра правового обеспечения земельных и имущественных отношений АО «ПАИ» Руслан Гатауллин привел конкретные примеры, когда «непоследовательность решений» УАиГ Казани вызывала больше всего вопросов:

— Сегодня мы живем в реалиях, когда цены на жилье взлетели выше всякого разумного предела. Все игроки рынка прекрасно понимают, чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо начать активно вовлекать в сферу жилищного строительства новые площадки. Но, к большому сожалению, в Казани наблюдается обратная тенденция. Вместо того, чтобы оказывать содействие в освоении и развитии незастроенных территорий, имеет место искусственное создание необоснованных административных барьеров, препятствующих развитию частной инициативы в этой области в интересах жителей города.

— За примером далеко ходить не нужно:



24 марта 2021 года Исполкомом города Казани принято Постановление №670 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Родины, Даурская, Гвардейская и Аделя Кутуя». В подготовленном проекте планировки территории земельный участок, расположенный на пересечении улиц Аделя Кутуя и Бухарской, был отнесен к зоне многоквартирной жилой застройки. В таком виде проект планировки территории прошел процедуру общественных обсуждений. Но в итоге Управление архитектуры и градостроительства исключило в проекте планировки территории данный земельный участок из зоны «жилой застройки».



Практически аналогичная ситуация наблюдается также по адресу: проспект Победы, где без должной аргументации был исключен земельный участок из жилой застройки в проекте Правил землепользования и застройки Казани. Притом, что на соседних участках благополучно располагаются территории под жилую застройку, а цена квартир сегодня достигает 120 тыс. руб./кв. м и выше. В чьих интересах это было сделано — считаю, что в этом вопросе детально должна разобраться ФАС. Такие ситуации могут стать примером для рассмотрения штабом по анализу роста цен на жилье, который поручил создать М.Ш. Хуснуллин, — указал юрист.

По всей видимости, неслучайно президент Владимир Путин указал на необходимость проверки ФАС сложившейся ситуации с ростом цен на жилье. Редакция «Реального времени» также направила запрос в Татарстанское УФАС России с просьбой прокомментировать подорожание казанских новостроек. В управлении запрос редакции приняли в работу, сообщив следующее:

— В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России, ее территориальными органами инициированы проверки обоснованности роста цен на жилье на территории страны. Татарстанским УФАС России в марте текущего года были направлены запросы в адрес исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов с просьбой предоставить данные о строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирных домов на территории муниципальных районов и городских округов Татарстана. Также у исполнительных комитетов запрошена информация о стоимости квадратного метра. В настоящее время проводится анализ поступившей от муниципалитетов информации. Кроме того, Татарстанским УФАС России готовятся запросы в адрес застройщиков, работающих на территории региона, с целью установления обоснованности роста цен на недвижимость в республике.

Кроме того, «Реальное время» обратилось с запросом в исполком Казани с просьбой прокомментировать ситуацию с ценами на рынке и исключение участков ASG из зоны жилой застройки. По получении ответ будет опубликован.

По всей видимости, неслучайно президент Владимир Путин указал на необходимость проверки ФАС сложившейся ситуации с ростом цен на жилье.

«Сейчас девелоперы просто не могут покрыть возросший спрос»

Дефицит предложений считают главной причиной подорожания жилья в Казани и другие представители отрасли. Так, эксперт по рынку недвижимости Антонина Дарчинова указала на то, что стоимость столичных новостроек значительно выросла еще во второй половине 2020 года. Много факторов сыграли свою роль, и это не только льготная ипотека, считает она:

— Рост цен начался еще в марте прошлого года, когда значительно взлетел доллар, люди стали вкладывать в недвижимость. С тех пор был перерыв на самоизоляцию, но после спрос и, соответственно, рост стоимости подстегнула льготная ипотека. Все это привело к тому, что застройщики распродали больший пул квартир, чем планировали за период, произошло вымывание предложения. Сейчас все еще мало качественных предложений, особенно внутри города. Но и ленд-девелопмент — это долгая история: прежде чем застройщик сделает и согласует проект — проходит 2-3 года, поэтому сейчас девелоперы просто не могут покрыть возросший спрос. Это снова ведет к росту цен, пусть не к такому интенсивному, как под конец 2020 года, но стоимость новостроек в Казани все равно продолжает расти.

Новостройки в черте города уже сейчас продаются по цене выше 100 тыс. рублей за кв. м, подчеркнула Дарчинова. И это при том, что в начале 2020 года такая стоимость «квадрата» была лишь на жилье бизнес-класса.



«Без «зеленого света» и помощи власти будет сложно освоить участки»

Руководитель казанского агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова обращает внимание на структуру спроса: в начале повышения цен в Казани скупали в основном небольшие квартиры: «Как раньше в панике перед Новым годом или слухах о денежной реформе. Поэтому, если бы было много предложений — скупили бы их все. Если бы убрали субсидированную ставку, спрос сместился бы на вторичку».

Еще одним фактором стал обвал рубля, на фоне заявлений Минстроя о повышении стоимости квадратного метра жилья и вводе льготной ипотеки — спрос на новостройки стал нарастать — это был исключительно инвестиционный спрос, добавила Гизатова: «Квартиры были, как гречка. Вроде как и не нужна, но раз потом станет дороже — купим».

— Но сейчас цены не упадут, вот сейчас возник дефицит предложений от застройщиков и издержки (стройматериалы и рабочая сила) выросли. В городе готовой земли для строительства не хватает. Согласна, что без «зеленого света» и помощи власти будет сложно освоить участки и привести их к виду разрешенного использования. Около двух лет понадобится на приведение в соответствие земли для стройки. Мы увидим, что это под силу только крупным застройщикам, — отметила собеседница издания.

Получается, в ближайшие 2-3 года дефицит предложений будет сохраняться, а значит и цена «квадрата» не будет падать. «Цена не упадет, потому что выросли затраты. И если новые стройки начнутся, они уже стартуют с ценника от 100 тысяч рублей», предупредила Анастасия Гизатова. При этом, по ее словам, стройка в одной локации могла бы привести к снижению стоимости, исходя из массовости предложения.



Без «зеленого света» и помощи власти будет сложно освоить участки и привести их к виду разрешенного использования, считает Анастасия Гизатова.

Комплексное развитие территорий — это не только изъятие и реновация



Более 10 лет назад в городскую черту Казани вошли огромные земельные массивы, предназначенные для осуществления крупномасштабных проектов жилищного строительства в рамках реализации президентского национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Важным достижением и большой заслугой городских властей стало утверждение в минувшем году нового генплана Казани с перспективой до 2040 года.

Однако присоединение новых территорий к Казани мало что изменило в жизни столицы и ее жителей, считают эксперты, — на протяжении всех этих лет земли остаются неосвоенными. Хотя активные попытки вовлечь их в оборот под комплексную застройку предпринимаются. Так, к примеру, компания ASG недавно презентовала Концепцию развития казанской агломерации, предусматривающую комплексное развитие данных территорий на основе государственно-частного партнерства. Есть и другие менее крупные собственники земель, планирующие вовлечь свои участки в оборот.

— Приняв в декабре прошлого года закон о комплексном развитии территорий, федеральный центр, по сути, сделал первые шаги по «развязыванию рук» регионам в данном направлении, — отметил заместитель директора по развитию территорий ASG Рустем Шакирзянов.

На уровне республики в апреле этого года уже подписаны соответствующие изменения в республиканское законодательство о комплексном развитии территории (КРТ) в развитие федерального.

— В основном все привыкли говорить и писать о развитии территории с точки зрения понятия «реновации», то есть «обновления», сноса ветхого или аварийного жилья, что также является обоснованным и необходимым. При этом, мало кто говорит о развитии свободных незастроенных территорий, когда инициатором этого процесса выступает сам собственник земельного участка. Здесь нет конфликта с жителями микрорайонов, подлежащих «реновации». Есть желание собственника инвестировать в комплексное развитие своей территории в конечном счете — в интересах будущих жителей этой территории, где будут системно решаться все вопросы развития как жилищного строительства, так и вопросов социальной, коммунальной дорожной инфраструктуры, создания новых рабочих мест. В этом смысле КРТ является антиподом так называемой «точечной застройки». Другое дело, на сегодняшний день КРТ это еще молодой институт, многие проблемы еще продолжают оставаться неурегулированными, уверен, что на уровне кабинета министров Татарстана в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону, — считает эксперт.

КРТ — ключевое значение для Казанской агломерации



Таким образом, практическая реализация такого института, как комплексное развитие территории, по инициативе правообладателя имеет для республики, и в особенности для Казанской агломерации, ключевое значение, убеждены собеседники издания. Это позволит вовлечь в сферу жилищного строительства значительные неосвоенные территории, поспособствует развитию социальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, привлечению в республику частного инвестиционного капитала. В конечном счете все это благотворно повлияет на снижение динамики роста цен на жилье, убеждены специалисты.

Как уже писало «Реальное время», федеральные эксперты также высоко оценили проводимую ASG работу:

— Подход, при котором бизнес не требует от государства что-то отдавать — очень крутой. Должны быть разработаны продуманные нормативные акты, приняты решения, которые позволят реализовывать новые проекты. В частности мы с ASG прорабатывали решения, позволяющие развивать на осваиваемых участках деловую инфраструктуру, чтобы людям не приходилось ехать в Казань за работой, чтобы все было действительно социально ориентированным. Но власти Татарстана, города также должны определять правила игры, ведь невозможно спроектировать то, чего нельзя проектировать, — отмечал Иван Черемных, основатель федеральной консалтинговой компании в сфере девелопмента «Манн, Черемных и партнеры».

Как показывают многие социологические исследования, Казань с ее высоким уровнем экономического развития стала наиболее привлекательным российским городом-миллионником для жизни. В последние годы и столица, и республика сильно преобразились, что естественным образом влияет на рост спроса на жилье в регионе.

Однако сложившаяся ситуация, когда нет возможности обеспечить достаточный уровень предложения жилья и низкий уровень конкуренции в сфере жилищного строительства, создает предпосылки к безудержному росту цен и тормозит развитие рынка, снижает качество и уровень жизни населения, предупреждают эксперты. Республика не получает в бюджет существенные средства от инвесторов, готовых вкладывать средства и реализовывать проекты жилищного строительства в регионе, из-за отсутствия подготовленных площадок.

Вопросу резкого роста цен на жилье наше издание и экспертное сообщество уделяют особое внимание с осени прошлого года. Предложения по решению данной проблемы имеются — их озвучили в ходе круглых столов, обсуждений, прошедших с участием «Реального времени», где выступили местные и федеральные эксперты, участники рынка. Мы предлагаем всем заинтересованным игрокам рынка, органам власти поделиться своим мнением и вариантами решения этой проблемы, провести дополнительные обсуждения, по результатам которых можно будет обобщить материалы и направить в штаб по анализу роста цен на жилье.