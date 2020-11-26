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АО Инвестиционная Группа Компаний Эй Эс Джи

Финансы, Инвестиционные компании

Общая информация

Инвестиционная группа компаний ASG работает на рынке Татарстана с 1991 года , когда было зарегистрировано акционерное общество «Образование».

Основные направления деятельности:

  • Ленд-девелопмент
  • Инвестиции в коммерческую недвижимость
  • Инвестиции в сохранение культурного наследия

Руководитель — Ягудин Марсель Шакирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, ул. Сибирский тракт, д.34, корпус 5.
  • Телефон: (843) 511-48-72
  • Email: info@asg-invest.ru
  • Сайт: https://asg-invest.ru/

Дата последнего обновления: 26.11.2020

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