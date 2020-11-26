АО Инвестиционная Группа Компаний Эй Эс Джи
Финансы, Инвестиционные компании
Общая информация
Инвестиционная группа компаний ASG работает на рынке Татарстана с 1991 года , когда было зарегистрировано акционерное общество «Образование».
Основные направления деятельности:
- Ленд-девелопмент
- Инвестиции в коммерческую недвижимость
- Инвестиции в сохранение культурного наследия
Руководитель — Ягудин Марсель Шакирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, ул. Сибирский тракт, д.34, корпус 5.
- Телефон: (843) 511-48-72
- Email: info@asg-invest.ru
- Сайт: https://asg-invest.ru/
Дата последнего обновления: 26.11.2020