Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье

Фото: Максим Платонов

В России зафиксирован рост цен на жилье в среднем на 12%, при этом в Северной Осетии отмечена наибольшая динамика — 30%. Президент России Владимир Путин поручил ФАС проверить этот вопрос. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также рост увеличился в Рязанской области на 17,6%, в Амурской области — на 18,6%, в Адыгее — на 19,3%, в Орловской области — на 19,7%.

Президент отметил, что нужно создать на рынке жилищного строительства дополнительное предложение, но нужно посмотреть на проблемы с точки зрения ФАС.

Ранее сообщалось, что в Казани за год увеличился спрос на вторичную недвижимость на 12%.



Алексей Нечаев