Игорь Манн: «Практики ASG станут «золотым стандартом» для других лендлордов»

Федеральные эксперты девелопмента провели стратегическую сессию для крупнейшего лендлорда Татарстана

Как довольный клиент может стать драйвером продаж застройщика, какие концепции застройки вызволят восточную часть Казани из транспортного коллапса и почему крупный землевладелец предпочел социально ориентированный подход легкой наживе — эти и другие вопросы стратегии ленд-девелопмента обсудили участники недавнего ворк-шопа. Инициаторами встречи со специалистами инвестиционной группы компаний ASG выступили эксперты девелопмента — компания «Манн, Черемных и Партнёры». Команда консультантов представила результаты исследований рынка и свои предложения по реализации разработанной ASG Концепции развития казанской агломерации. Совместно с архитекторами, разрабатывающими проекты комплексного освоения земель, стороны говорили о приоритетных направлениях в работе.

«Компания задаст новую планку в работе с земельными участками»

Открывая встречу, команда компании «Манн, Черемных и Партнеры» представила результаты исследований рынка, а также свои рекомендации по реализации разработанной ASG концепции развития Казанской агломерации. Как уже писало «Реальное время», федеральные эксперты девелопмента и маркетинга обсудили перспективы развития территорий в отреставрированном особняке ASG на Карла Маркса 18.

Команда консультантов проанализировала новый генплан татарстанской столицы, обсудила гипотезы сценариев развития территорий, будь то центр города или периферия, привела примеры комфортной жилой и рекреационной среды и факторы повышения привлекательности территорий для девелоперов. Подробно разобрала участки из земельного банка ASG и представили выводы о их инвестиционной привлекательности и градостроительном потенциале.

Как отметили сами эксперты, для них это стало новым опытом работы с обладателем крупнейшего земельного банка в Татарстане (в активе собственника около 25 тыс. га земли и порядка 400 тыс. кв.м недвижимости).

У компании «Манн, Черемных и партнеры» ушло 6 недель на подготовку к проекту: знакомство с территориями и объектами ASG, изучение нового генплана города, анализ объемов строительства и продаж жилья в Казани, определение потенциала земельных участков и факторов развития конкурентной среды.

По итогам исследования аналитики представили современные подходы к развитию агломераций через формирование локальных градостроительных центров. Привели примеры эффективных и неудачных проектных решений в городах России, Европы и США, а заодно представили гипотезы сценариев освоения территорий в Казани. Рекомендовали, как создать конкурентную и самодостаточную среду с точками приложения труда и комфортной для жизни и досуга.

Эксперты, в частности, сегментировали площадки ASG по возможному формату и очередности освоения: участками первой очереди освоения под комплексную жилую застройку стали часть территории Восточной дуги, часть проекта Большой Зеленодольск, территории Высокогорского и Лаишевского районов, имеющие хорошую транспортную доступность или конкретные решения по ее улучшению. По прогнозам экспертов, освоение данных участков позволит вводить до 475 тыс. кв. м жилья ежегодно и по завершении освоения позволит обеспечить жильем до 200 тыс.человек и 88 тыс. рабочих мест.

Особое внимание специалисты уделили территориям для рекреационной инфраструктуры, созданию на участках ASG своего рода туристических колец, дающих дополнительные преимущества и повышающих ценность новых жилых кварталов поблизости.

— Воркшоп с ASG был новым опытом для нашей команды: мы еще не работали с лендлордами такого объема и с таким ассортиментом лотов. Социально ответственный подход компании к своим участкам импонирует, — поделился впечатлениями по итогам встречи Игорь Манн, сооснователь компании «Манн, Черемных и партнеры», — Уверен, практики ASG станут «золотым стандартом» для других лендлордов. Компания задаст новую планку в работе с земельными участками разного предназначения — для девелоперов, бизнеса, жителей.

Первая конкретика по проекту «Большой Зеленодольск» и принципы, заложенные в его проектирование

С презентацией разработанной концепции комплексной застройки площадки ASG в Осиновском сельском поселении в рамках проекта «Большой Зеленодольск» — выступили эксперты компании «Параметрика» (г. Москва). Бюро подготовило мастер-планы на территорию первого этапа застройки — 314 га.

— Мы обратились за свежим взглядом к специалистам не из Казани, чтобы посмотреть со стороны какие принципы здесь можно применить. Поскольку проект крупный и значимый для республики, хочется спроектировать и реализовать его не по накатанной, а использовать самые современные подходы в создании комфортной городской среды, — отметил директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов.

Здесь специалисты запроектировали более 900 тыс. кв. м жилья, 634 тыс.кв. м производственно-складской застройки (для обеспечения рабочих мест), школы на 3 672 места, детсады на 1 040 мест, а также объекты досуга и обслуживания населения.

Открывая презентацию, представитель «Параметрики» Иван Сухих остановился на основных принципах и ценностях, на которые компания опирается при разработке любого мастер-плана. В активе бюро десятки крупных известных проектов общей площадью свыше 7 млн кв. м комфортного жилья, рассказал представитель компании Иван Сухих:

— Клиент первым делом смотрит на локацию и цену, а мы пытаемся дать ему в мастер-плане другие ценности, за которые он позже, когда погружается, платит и растет как клиент. Он может купить себе при выросте следующую квартиру, более большую в этой локации — это называется карьера клиента. И клиент становится вашим драйвером продаж.

По его словам, самый важный параметр — квартальность. У россиян все еще сказывается советская ментальность, когда любое пространство воспринимается, как общественное место. В тоже время в нас сильна любовь к заборам, которыми каждый дом пытается огородить территорию. Однако современные принципы создания кулуарной среды или комьюнити совсем иные, говорит эксперт. Дом сам по своей форме должен формировать такое пространство, его внешние стены — это та часть здания, которая выходит на улицу, где первые этажи занимает стритритейл, а внутренние — двор со своей средой для жильцов.

Второй принцип — организованная парковка. При этом нужно иметь в виду — среднестатистический россиянин с ипотекой и недорогим автомобилем не может позволить себе подземный паркинг, как и квартиру, в доме, где он есть.

— Нужно формировать парковочные зоны, которые не будут выглядеть как огромные «Ашаны», которые убьют все благоустройство. Надо очень тонко работать, с одной стороны организовать качественную пешеходную среду, с другой — обеспечить ее правильными решениями с точки зрения паркования.

По вопросу пешеходных зон спикер отметил, что в жилом квартале не должно быть участков, где можно разогнаться — скорость автомобилей во дворах не должна превышать 30 км/ч. На территориях рассмотренных участков ритейл на первых этажах зданий должен быть ориентирован на активные зоны, где есть постоянный трафик, например, в местах, близких к остановкам, школам, детским садам: «Это очень важно, район не может существовать без правильно скомпонованного ритейла». При реализации большого проекта на 50 тыс. кВ.м жилья и более, нужно заранее продумывать поэтапный ввод самой необходимой социальной инфраструктуры: «Хорошо, когда с первой очередью ЖК сдается детский сад. Он является драйвером добавочной стоимости. Плохо сдавать с маленькой очередью большую школу — она может быть не заполнена». Начинать стройку нужно с той стороны, где подведены сети, при этом важно зонировать ее так, чтобы техника и рабочие не мешали жизни микрорайона.

При этом мастер-план должен быть ориентированным на пешехода, житель должен доминировать.

При создании микрорайона важно соблюдать иерархию общественных пространств с учетом интересов разных групп, чтобы было место и где детям поиграть, и где с девушкой погулять, чтобы людям не приходилось уезжать из своего микрорайона в центр города за этими функциями.

— Конечный покупатель жилья — не тот, кто купит, а тот, кто там будет жить. Ему важна качественная среда, для него комфорт будет заканчиваться на остановке общественного транспорта, — отмечает Иван Сухих.

Кроме того, важно снижать стоимость квадратного метра, отметил спикер. Этой цели можно добиться за счет сбалансированного подхода в планировке квартир.

Другой член команды «Параметрики» Дарья Муромская рассказала об обязательных элементах для всех мастер-планов: «Это бульвар, который является зеленым каркасом микрорайона, и на который мы нанизываем какие-то прогулочные сценарии. Далее мы нанизываем на него разные площади — плазы, которые могут иметь разные тематики». На центральной площади можно ставить ёлку, готовить катки зимой. Туда могут приехать фудтреки.

По поводу спортивных зон Дарья высказала такую идею: “Мы предлагаем создать единую спортивную зону, где будут и футбольные, волейбольные и другие поля. Там жители будут встречаться и общаться, чтобы во дворах было не шумно”.

Дома на участках будут разной высотности — это позволит разбавить монотонность застройки и ориентироваться в районе будет намного проще. Доминанты будут располагаться в шахматном порядке.

Решение старых проблем через новые проекты

Компания «Аванпроект» в данный момент занимается разработкой и согласованием четырех концепций для ASG. На встрече команда презентовала концепцию комплексной застройки территорий Казани в районе Восточной Дуги. Руководитель бюро Рустем Яхин с руководителем проекта Эмилем Камаловым и главным архитектором Андреем Филиповым представили мастер-план площадки “Яблоневые сады”.

Участок в Приволжском районе Казани представляет собой зеленое поле посреди коттеджных поселков, он находится на границе Салмачей и ЖК «Светлый». В этих соседних массивах возведено порядка 350 тысяч квадратных метров жилья, которые связывает с городом лишь двухполосная дорога. Уже сейчас здесь образуются большие пробки на дорогах, поэтому в бюро первым делом взялись за решение этой проблемы.

— У нас дорогой жизни называют две трассы: одна из «Салават купере» в город ведет, вторая — из Салмачей. Потому у людей здесь вся жизнь проходит. Они ролики снимают для Тиктока, блоги ведут, кто-то красится, пока едут, — два часа. Я лет 5 назад купил там участок в коттеджном поселке, потом как-то с утра просек и продал его, — рассказал Рустем Яхин.

Поэтому перед специалистами стояла задача — спроектировать такой район, чтобы обеспечить его всей необходимой инфраструктурой. Сейчас в микрорайоне не организована транспортная система, жители часами стоят здесь в пробках. Соответственно, появление еще одного крупного жилого массива без грамотного транспортного моделирования может усугубить ситуацию. Две другие серьезные проблемы — отсутствие инженерных коммуникаций и мест приложения труда, без создания которых негативный тренд маятниковой миграции опять же только усилится.

Новым генпланом Казани предусмотрено создание общегородских дорог на местности, что отражено в разработанной «Аванпроектом» концепции. Также предусмотрены зоны для создания рабочих мест. Проблему пробок планируется решить путем транспортного моделирования.

— Основной въезд в Салмачи — перегруженная дорога от ул. Кул.Гали проходит через частный сектор и ведет в ЖК «Светлый». Разумеется, планируемый комплекс мы не посадим на нее, предлагаем провести новую дорогу протяженностью 5 км — с въездами с ул.Зорге и Оренбургского тракта — Генпланом заложена дорога общегородского значения, которая уходит на Восточную дугу и далее соединяется с Вознесенским трактом. Мы сейчас совместно с городом занимаемся дорожным моделированием, — добавил Рустем Яхин.

Благодаря строительству этой дороги удастся обеспечить подъездным путем не только новый жилой комплекс, но и решить старую проблему транспортной доступности Салмачей.

Вопросы водоснабжения района решаются с участием «Водоканала», в планах которого проложить здесь водовод. К нему можно будет подключить первые 5 очередей создаваемого жилого массива.

У участка есть плюсы. У реки Нокса можно создать зону отдыха и сделать общедоступный парк. К тому же есть и другие природные оазисы на территории — озера и леса. Всего под рекреационные цели будет отведено порядка 100 га или 30% от общей площади участка. Каждая введенная очередь жилья будет самодостаточной — с необходимым количеством объектов инфраструктуры: дорог, школ, садиков, поликлиник. В целом мастер-план предусматривает даже создание культовых сооружений: мечети, церкви и синагоги: «это же по сути будет маленький город — 1,5 млн кв. м жилья и 67 тыс. жителей». Название «Яблоневые сады» площадка получила благодаря плодопитомнику, который когда-то здесь был. После него даже остались деревья, и проектировщики обещают сохранить их по возможности.

Генплан яблоневых садов

В жилом массиве дома будут переменной этажности 6-8 этажей. На первых этажах будет ритейл. Проектировщики заложили участки под будущие школы, детсады, спортобъекты — все они разного назначения будут доступны в каждой из очередей. Варианты организации паркинга команда оставила на усмотрение застройщика, “Аванпроект” лишь обозначил границы.

Как ни странно, но соседние поселки от новой застройки только выигрывают, генпланом на территории предусмотрено создание коммерческого ядра, во-первых, это позволит создать здесь точки приложения труда, во-вторых, торговые объекты и сфера обслуживания избавят жителей от необходимости ездить за этими функциями в город. На всей территории заложено 220 тыс. коммерческих помещений, 8 школ, 18 детсадов, ритейл на первых этажах — все вместе это дает порядка 22 тыс. рабочих мест на 67 тыс. жителей.

Общим для всех мастер-планов остается одно — создание комфортной жилой среды. Главная задача, которую ставят архитекторам, — сделать район самодостаточным и обеспечить его всем необходимым, чтобы людям как можно реже приходилось его покидать.

Системная работа лендлорда — новые застройщики в регионе

Консультанты отметили, что собственнику такого огромного банка земель необходима общая стратегия работы с территориями — это позволит создать сбалансированную комфортную среду по объемам жилья, социальной инфраструктуры и мест приложения труда. К тому же, это соответствует принципам полицентричного развития казанской агломерации, которые заложены в генплане. От концепции «центр—периферия» город должен перейти к концепции создания локальных градостроительных центров, между которыми будут сформированы тесные, устойчивые связи, подчеркивают эксперты:

— Наша задача в проекте состояла в том, чтобы найти общие сферы пересечения интересов между ASG, девелоперами, городскими и республиканскими властями, — отметил Андрей Овчинников, руководитель проекта и направления «Стратегии» «Манн, Черемных и Партнеры», — В результате были сформированы подходы и предложены инструменты, которые позволят привлечь в проект сильных партнеров для создания конкурентной и комфортной жилой среды. Эксперты считают, что уже в ближайшее время благодаря системной работе ASG в Казань могут зайти несколько федеральных застройщиков, до настоящего времени испытывающих трудности с подбором готовых участков под застройку.

*Игорь Манн — маркетер, спикер, издатель, автор более 30 книг по девелопменту и маркетингу, соснователь компании «Манн Черемных и партнеры».

*«Манн, Черемных и партнеры» — федеральная консалтинговая компания в области девелопмента, маркетинга и повышения эффективности бизнес-процессов.

*Проектное бюро «Параметрика» (г. Москва) — экспертная команда архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, программистов, в портфолио проекты более, чем на 7 млн.кв.м жилой недвижимости, клиенты компании: ГК «Пик», «Эталон», «Самолет Девелопмент», «Брусника» и другие.