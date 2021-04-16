Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье. В него войдут представители Министерства строительства и ЖКХ РФ, Федеральной антимонопольной службы и Главгосэкспертизы.

Хуснуллин попросил ведомства собрать «детально по всем регионам» информацию о ситуации на рынке недвижимости, чтобы сформировать объективную картину, сообщается на сайте правительства РФ.

По его словам, власти уже проанализировали цены на жилье. Хуснуллин отметил, что они формируются под влиянием нескольких факторов: увеличения стоимости строительных материалов, нехватки рабочих. Повлияли на цены также льготная ипотека, пандемия коронавируса и переход на проектное финансирование.

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье, стоимость которого в среднем по стране увеличилась на 12%. Наибольшая динамика была зафиксирована в Северной Осетии — 30%. В Рязанской области цены на жилье выросли на 17,6%, в Амурской области — на 18,6%, в Адыгее — на 19,3%, в Орловской области — на 19,7%.



Татьяна Демина