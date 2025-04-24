Розалия Миндарова: «Лизинг недвижимости позволяет не повышать кредитную нагрузку»

В 2024 году портфель по финансовой аренде объектов недвижимости растет быстрыми темпами — у наиболее активных игроков рост составил от 33% до 150%, или порядка 200—300 млн рублей.

Среди факторов, способствующих росту интереса, — перераспределение спроса после завершения программ льготной ипотеки, изменения в налоговом регулировании, а также обновленные условия банковского кредитования.

— Рост налоговой нагрузки совпал с развитием бизнеса компаний в ряде областей экономики. Лизинг недвижимости — офисной, производственной, жилой — является оптимальным вариантом для таких компаний, потому что позволяет не повышать кредитную нагрузку, приобретать ликвидные активы и при этом оптимизировать налоги, и в данный момент мы видим рост количества запросов, особенно в Московской и Ленинградской областях, — заявила порталу All leasing Розалия Миндарова, руководитель отдела лизинга недвижимости компании «Лизинг-Трейд».