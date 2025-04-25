Эксперты: в Казани на ипотеку нужно копить почти 7 лет

В 2025 году жителям Казани для покупки квартиры стоимостью 7,49 млн рублей потребуется накопить на первоначальный взнос 5,65 млн рублей, что составляет 75,4% от стоимости жилья. Это самый длительный срок накопления среди миллионников — почти 7 лет при средней зарплате 67,9 тыс. рублей. Об этом говорит РБК.

По данным исследования, Казань возглавила список городов с наибольшими требованиями к первоначальному взносу по ипотеке. Для сравнения: в Красноярске минимальный взнос составляет 2,45 млн рублей (52,8%), которые можно накопить за 2 года и 5 месяцев.

В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде требования также высоки: 7,25 млн рублей (75%) и 4,5 млн рублей (73,5%) соответственно. При этом сроки накопления составляют 6—7 лет.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Таким образом, Казань оказалась одним из самых сложных городов для входа на ипотечный рынок: от заемщиков требуются максимальные временные затраты на подготовку к покупке жилья.

Недавно мы также говорили, что в Казани для получения рыночной ипотеки на среднестатистическое жилье в 2025 году потребуется ежемесячный доход не менее 105 тысяч рублей.

Матвей Гавриков