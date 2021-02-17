«Казань можно смело ставить на третье место в России по привлекательности для девелоперов»

Казанью заинтересовались федеральные застройщики — владельцы земель презентуют концепции развития территорий

Фото: ASG

Стратегию ленд-девелопмента в Казанской агломерации обсудили накануне инвестиционная группа компаний ASG и консалтинговая компания «Манн, Черемных и Партнеры». По словам москвичей, их клиенты — крупные федеральные и региональные застройщики — проявили активный интерес к жилому строительству в татарстанской столице. Основатель компании Игорь Манн пока не называет конкретных игроков, но заверил «Реальное время», что уже скоро новые иногородние девелоперы зайдут на местный рынок.

Все заинтересованы в том, как выстроить работу с городом



Встреча с экспертами в сфере ленд-девелопмента и развития территорий прошла в Доме приемов ASG — отреставрированном особняке на ул. Карла Маркса, 18, где перед началом обсуждения гостям устроили экскурсию. Жилой дом в стиле ампир возведен в конце XVIII века, позднее был перестроен по проекту казанского губернского архитектора Фомы Петонди. Первым владельцем значится один из богатейших людей города — купец Петр Банарцев. Полотна живописцев XVII—XVIII веков и старинная мебель хорошо передают атмосферу той эпохи.

Восстановление архитектурных памятников — одно из направлений деятельности ASG, перспективы которого стали еще одной темой обсуждения. Как собственник крупнейшего банка земель, татарстанская компания неоднократно представляла проекты развития управляемых ею территорий в историческом центре Казани и в пределах Казанской агломерации.

С инициативой встречи выступили москвичи, чьи клиенты — крупные федеральные и региональные застройщики — заинтересовались жилым строительством в Казани и намерены выйти на местный рынок.

— Пока не могу назвать компании, но многим крупным застройщикам интересно, потому что это один из быстро растущих регионов и здесь достаточно высокая средняя зарплата, выше, чем в среднем по России. Так что есть все предпосылки, чтобы любой амбициозный застройщик пришел в Казань. Думаю, ваш город можно смело ставить после Москвы и Питера на третье место по привлекательности для девелоперов, в том числе из других регионов. У себя они пришли к определенной точке насыщения, покрыли объемы качественного жилья, и, конечно, им интересно пойти куда-то еще, где выше стоимость квадратного метра и есть большой растущий устойчивый спрос. Поэтому вы скоро услышите про эти контракты, — считает маркетер, сооснователь компании «Манн, Черемных и Партнеры» Игорь Манн.

Встреча с экспертами в сфере ленд-девелопмента и развития территорий прошла в Доме приемов ASG — отреставрированном особняке на ул. Карла Маркса, 18, где перед началом обсуждения гостям устроили экскурсию

— Интерес к Казани большой, — также подтвердил «Реальному времени» директор по развитию территорий ГК ASG Ринат Аисов, — Вопросы у всех застройщиков одни и те же: на какие площадки заходить и какие правила работы? Все заинтересованы получить ответ: как выстроить работу с городом. Мы со своей стороны стараемся максимально предоставить информацию, проводим работу, чтобы застройщики, которые хотят развивать проекты в нашем регионе, имели максимальное понимание по площадкам и разработанной нами концепции развития территорий, обсуждаем с исполкомом Казани.

Между тем, на самой встрече из представителей органов власти был лишь замруководителя исполкома Зеленодольского района — казанские чиновники, несмотря на приглашение, не пришли.

«С исполкомом Казани обсуждаем вопросы создания необходимой инфраструктуры»

Тем не менее в ASG сообщили, что ведут диалог с казанскими властями, правда, у города «свое видение по развитию территорий, и есть определенные приоритеты по развитию промзон». Исполком Казани больше нацелен на данную работу, хотя и не исключает необходимость подготовки новых площадок, «единственное, у них есть сомнения относительно того, что приоритетнее». При этом в черте сложившейся городской застройки проблем с площадками у компании нет.

— На каждый казанский участок есть по 2-3 застройщика, которые сейчас определяют для себя, какой проект они там видят. Думаю, в течение года-полутора мы по этим участкам уже будем работать. Следующая очередь и основной наш интерес — это крупные проекты по Восточной дуге и проект «Большой Зеленодольск». Последний — сейчас прорабатываем с Минстроем РТ, по нему тоже представлена предварительная концепция, а по Восточной дуге с исполкомом Казани обсуждаем вопросы создания необходимой инфраструктуры, — сообщил Ринат Аисов нашему изданию.

В ходе встречи эксперты компании «Манн, Черемных и Партнеры» представили результаты исследований рынка, обсудили предложения по реализации разработанной ASG концепции развития Казанской агломерации и приоритетные подходы к развитию территорий. В частности, говорили о стратегии развития агломераций, начиная со времен СССР до недавних примеров в современной России. Оценили международный опыт освоения территорий и тренды градостроительной политики российских мегаполисов и малых городов. После перерыва перешли к концепции развития непосредственно Казанской агломерации с анализом нового генплана татарстанской столицы.

В ходе встречи эксперты компании «Манн, Черемных и Партнеры» представили результаты исследований рынка, обсудили предложения по реализации разработанной ASG концепции развития Казанской агломерации и приоритетные подходы к развитию территорий

— Хорошо, что генплан Казани обновили, причем привлекли к этой работе опытных специалистов из Москвы. Что хорошего? В генплане очень важным аспектом выделяют точки роста для того, чтобы обеспечить полицентричное, устойчивое и сбалансированное развитие города, а также распределение деловой активности (потому что до сих пор, если мы посмотрим на статистические графики, она концентрировалась к центру) и снижение нагрузки на транспортную сеть. И как мы видим по схеме очень большое количество участков компании ASG как раз в эти точки роста попадают, — отметила Марина Шпилько архитектор московского отделения архитектурного бюро Dyer

Позднее представители проектных бюро «Параметрика» (Москва) и «Аван Проект» (Казань) презентовали концепции комплексной застройки территорий, разработанные их компаниями.

Развитие территорий — наша общая задача

В ходе встречи участники не раз подчеркнули, что вопросы строительства в Казани и казанской агломерации сегодня стоят особенно остро, с учетом необходимости нарастить объемы ввода жилья. Этой проблеме большое внимание уделил накануне на коллегии Минэкономики РТ и президент Татарстана. Рустам Минниханов отметил, что республике предстоит задача по строительству 1,6 млн кв. м жилья в пределах Казанской агломерации, но без создания мест приложения труда и других объектов инфраструктуры на местах не решить проблему маятниковой миграции, что приведет к серьезному транспортному коллапсу.

— Основной посыл встречи — амбициозная задача, поставленная президентом, — фактически в 1,5 раза увеличить объемы ввода жилья. Здесь речь и о доступности, и о комфорте, нацпроект так и называется «Жилье и городская среда». Есть много факторов, которые влияют на реализацию: экономические условия, стимулирование спроса и предложения, административные барьеры. Еще один фактор — подготовка новых площадок к строительству или развитие территорий, как мы называем. Это важный момент, влияющий на предложение, и мы опять возвращаемся к экономике. Не секрет, что стоимость «квадрата» в Казани превысила 100 тыс. рублей. Если говорить о доступности жилья, платежеспособном спросе, уже возникают вопросы, — отметил заместитель генерального директора ГК ASG Роберт Хайруллин.

Участники встречи не раз подчеркнули, что вопросы строительства в Казани и Казанской агломерации сегодня стоят особенно остро, с учетом необходимости нарастить объемы ввода жилья

Определенную роль, по его словам, сыграла конъюнктура рынка — то, что мало проектов вводилось. С другой стороны, сказалось введение льготной ипотеки, которая породила этот спрос. С учетом первоначальных ограничений по срокам — ее объявили до конца 2020 года, у многих возникло желание «запрыгнуть в последний вагон». Но льготную ипотеку продлили, кроме того разрабатываются другие меры поддержки, направленные на стимулирование спроса, например, программы для покупки индивидуального жилья или льготы для семей с двумя и более детьми. С другой стороны, все чаще звучат опасения экспертов, что это приводит к обратному эффекту, например, в ряде регионов льготная ипотека вызвала серьезный рост цен на жилье.

— В правительстве тоже есть такие инициативы: для тех регионов, которые фактически допускают такой большой рост стоимости жилья, где-то рост доходит до 20 процентов, может быть на определенный период отменить программу льготной ипотеки. Поскольку в данном случае меры господдержки неэффективны. Но, на наш взгляд, чем больше на рынке предложений по подготовленным территориям, тем больше застройщиков будут участвовать в реализации нацпроекта. Это, безусловно, повлияет на цену и создаст оптимальные условия. Это в любом случае от 80 до 100 тыс. рублей за «квадрат», но цены уже не будут так сильно расти. Поэтому мы работаем в этом направлении — это наша миссия, наше понимание поручения президента — собственно, подготовка территорий, Максимально открыто обсуждаем эту тему, чтобы сделать процесс публичным и прозрачным. Это наша общая задача, — считает Хайруллин.