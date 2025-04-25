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ФСК Регион участвует в ярмарке недвижимости в Казани

10:00, 25.04.2025
ФСК Регион участвует в ярмарке недвижимости в Казани
Фото: предоставлено ООО «СЗ 1 Казань﻿»

Индивидуальные предложения и скидки ждут клиентов ФСК Регион, входящей в структуру ГК ФСК, на традиционной ярмарке недвижимости от компании «Этажи». С 26 по 27 апреля у покупателей будет возможность приобрести квартиру по специальным условиям.

В ходе мероприятия клиенты получат подробную информацию о проектах застройщика в Республике Татарстан: жилом комплексе комфорт-класса «ФоРест» и бизнес-класса «Фриссон». Персональный менеджер также при необходимости проконсультирует по вопросам ипотеки.

предоставлено ООО «СЗ 1 Казань﻿»

«Мы не первый раз участвуем в подобном мероприятии, так как именно благодаря таким событиям удается наладить качественный, живой диалог с клиентом. Для тех, кто решит приобрести жилье сразу на ярмарке, мы предусмотрели привлекательные условия по обоим проектам», — говорит директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора «Запад» ФСК Регион Евгений Мартынов.

Вход на ярмарку свободный. Место проведения: г. Казань, ТЦ KazanMall, 3-й этаж (ул. Павлюхина, 91). 0+

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Справка

Проектная декларация ЖК «ФоРест» Застройщик ООО СЗ 1 КАЗАНЬ

Проектная декларация ЖК «Фриссон». Застройщик ООО СЗ КСТ

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