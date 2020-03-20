Не подготовились: начавшийся отлов собачьих стай в Казани прекратится 18 апреля

Ничего себе апрельская шутка!



Комитет ЖКХ Казани 6 марта заключил договор на оказание услуг по отлову безнадзорных животных с казанским ООО «Зооцентр». Но повода для оптимизма нет: этот договор действует лишь до 14 апреля 2020 года. А потом казанцам, которые только с начала года подали на портале «Народный контроль» более 170 заявок об отлове агрессивных стай, на их обращения вновь начнут приходить ответы, подобные вот этому: «Отлов животных по указанным в заявках адресам возможен после поступления финансирования и заключения соответствующего контракта…»

Между тем количество хвостатых беспризорников растет, и без вакцинации и стерилизации собачьи стаи становятся все опаснее. «Реальное время» направило в пресс-службу исполкома Казани запрос о причинах, по которым работа по отлову не ведется с конца 2019 года, по получении ответа он будет опубликован.

Оборотная сторона гуманизма

Из поданных с начала 2020 года в Казани 174 заявок на отлов безнадзорных собак решена одна — 16 марта на улице Бари Галеева, 8 отловлена одна собака. На момент сдачи этого материала нерешенными оставались также три декабрьские заявки. А география обращений все расширяется: улицы Зорге и Горсоветская, Отары и Новое Аракчино, поселки Мирный и Северный. И почти повсеместно люди жалуются не на одну-двух агрессивных собак, а на неуправляемые и уже ничего не боящиеся стаи, которые активно плодятся. Ежедневно в «Народный контроль» поступает 3—5 новых обращений о безнадзорных собаках.

Бездомные псы уже добрались, считай, до Казанского кремля: отловить собак просят родители учеников школы №1 на Лево-Булачной. 21 февраля горисполком объяснил, почему не может этого сделать: «В декабре 2018 года в России принят закон «Об ответственном обращении с животными», защищающий в том числе бродячих кошек и собак от жестокого обращения. Полностью вышеуказанный закон вступил в силу с 1 января 2020 года. Новеллами данного закона являются запрет на умерщвление животного без владельца и новые требования по содержанию отловленных животных исключительно в приютах. В настоящее время проходит процедуру согласования порядок организации деятельности приютов. После его утверждения исполнительным комитетом г. Казани будут проведены конкурентные процедуры по определению исполнителей работ по регулированию численности безнадзорных животных».

«Все знали и ничего не предприняли»

— У нас на улице Апастовской, в сараях между домами 11 и 11а, стая собак поселилась несколько месяцев назад, — рассказал «Реальному времени» житель города Дмитрий Сивков. — Появились щенки, сука их охраняет, нападает на всех. Люди с детьми выйти на улицу не могут — на коляску бросаются, в колеса вцепляются. Детям гулять опасно — стая набрасывается. Соседке шубу порвали, держали ее в осаде — не давали из машины выйти. У меня сын подрос, мог бы в школу самостоятельно ходить, а приходится его возить на машине, потому что во двор выходить опасно. Куда мы только ни обращались — в исполком, «Открытую Казань», к местному депутату, а толку нет! С тех пор, как мы начали жаловаться, первая партия щенков выросла, родилась вторая, и к стае еще четыре пса прибилось. Я вообще-то хорошо отношусь к собакам, но здесь ситуация настолько неуправляемая и опасная, что если бы ружье было — пошел бы и сам их отстрелял!

— В поселке Торфяном и СНТ «Медик», «Ветеран» и «Нокса» стая собак за зиму разорвала почти всех домашних кошек, которые были на свободном выгуле, по вечерам нам уже страшно выгуливать своих собак — того и гляди набросятся, — рассказала Гузель Сафина. — Бездомные собаки обитают на садовых участках, где хозяева зимой не появляются. Но ведь многие люди живут на дачах круглый год. Дети дачников и дети из поселка ездят в школу в Дербышки, они идут через лесопосадку на автобусную остановку. За них страшно, вдруг собаки нападут! Мы звонили в администрацию Советского района, просили организовать отлов, но нам ответили, что денег на это нет.

— С конца декабря на заявки об отлове собак на сайте «Госуслуги РТ» поступают ответы, суть которых сводится к тому, что ловить собак некому, — говорит представитель общественной организации «Зоозабота» зоозащитница Эвелина Скрипочкина. — Исполком ссылается на закон, но о принятии закона было известно задолго до того, как он вступил в силу. И бюджет формировался в прошлом году, когда уже было известно, что потребуется финансирование. Почему же, зная, что закон вступит в силу 1 января, чиновники заранее все не просчитали, не разработали и не согласовали порядок организации деятельности приютов, чтобы вступить в новый год подготовленными? Почему пустили все на самотек и, зная, что в республике неблагополучная ситуация с бешенством, ничего не предприняли?

Бешенство горожанам в помощь

— Тендеры на оказание услуг по отлову в течение 2020 года еще не проводилось, а договор, который был заключен 7 марта, краткосрочный и связан с распоряжением КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям, — прим. ред.) в связи с неблагополучной обстановкой по бешенству в Казани, — сообщил «Реальному времени» директор ООО «Зооцентр» Руслан Ахметшин. — 17 февраля президент Татарстана подписал указ о вводе карантина по бешенству, который действует два месяца, до 17 апреля, и в связи этим на территории Казани введен особый режим.

В рамках краткосрочного контракта, по словам Ахметшина, поставлена задача отлова в Казани 3482 безнадзорных собак. Уничтожению подлежат не более 174 — агрессивных, которых невозможно социализировать, безнадежно больных и старых. Еще 174 собаки, вне зависимости от того, когда они поступили в приют, который «Зооцентр» арендует в поселке Мирном, должны содержаться там на постоянной основе. Работа по отлову началась. Остальных после стерилизации и вакцинации будут выпускать в места, где их отловили. Таким образом будет обеспечено снижение поголовья четвероногих бродяжек в дальнейшем: поголовье местной стаи будет постепенно снижаться, при этом она не пустит на свою территорию новых пришельцев — нестерилизованных и агрессивных.

«Цифровизация поможет сэкономить»

Руслан Ахметшин говорит, что поставил себе задачу: «Зооцентр» не должен вызывать у татарстанцев ассоциаций с печально известными СОБЖем и «Ветдомом». Он заверил «Реальное время», что любит животных и намерен работать строго в рамках закона, сотрудничать с зоозащитниками.

Сейчас, по словам директора компании, для того чтобы деятельность велась в полном соответствии с законодательством, сделано все. Маленький прокол пока есть только с сайтом «Зооцентра», на котором, в соответствии с требованиями законодательства, должны выставляться фотографии пойманных собак, чтобы владельцы могли найти сбежавших и попавших в руки отловщиков животных:

— Сейчас в базу плохо загружаются фотографии, но в течение недели мы этот сбой устраним. Мы вообще стремимся сейчас к внедрению максимальной цифровизации, это удобно для владельцев животных, тех, кто обращается с заявлениями об отлове, и выгодно бюджету.

Руслан Ахметшин рассказал о «цифровой» новации, которую он предложил комитету ЖКХ. В качестве эксперимента в течение месяца сотрудники «Зооцентра» будут вешать стерилизованным и вакцинированным собакам желтые бирки с QR-кодом. Считав его, можно будет установить, когда и кем собака отлавливалась, какие манипуляции с ней были проведены.

— Это позволит в будущем избежать двойных оплат за манипуляции (стерилизацию, — прим. ред.), — пояснил директор фирмы. — Мы прикинули, экономия средств получится значительная. Если результаты эксперимента это подтвердят, будем просить исполком о внедрении такой практики на постоянной основе.

Только цифры

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зооцентр» было зарегистрировано 19 декабря 2019 года Алией Гараевой — собственницей ранее занимавшегося отловом собак по контрактам с исполкомом Казани и арендовавшего «базу» в поселке Мирный ООО «Ветдом».

По итогам 2018 года ООО «Ветдом» заработало на продажах услуг 20,42 млн и завершило год с чистой прибылью 2,04 миллиона. Максимальную прибыль ООО «Ветдом» получило в год регистрации — в 2015 году, она составила 3,23 млн, в 2016 году чистая прибыль предприятия упала до 0,73 млн, в 2017-м составила 0,49 миллиона.

ООО «Зооцентр» к настоящему времени заключило на 2020 год шесть госконтрактов на услуги по отлову безнадзорных собак — на общую сумму свыше 4,76 млн рублей. Согласно контракту, заключенному 6 марта, за отлов собак в Казани в период до 17 апреля включительно предприятие получит 1,8 млн рублей. Аналогичные контракты у него заключены в Чистопольском районе (0,94 млн рублей), Заинском (0,69 млн), Мамадышском (0,5 млн), Лаишевском (0,5 млн), Алексеевском (0,32 миллиона).

Согласно заключенному с комитетом ЖКХ Казани контракту, за отлов одной собаки подрядчик получает 350,92 руб., за транспортировку в приют и вывоз в места обитания — по 387,72 руб., за вакцинацию, дегельминтизацию и дезинсекцию одного животного — 538,4 руб., за стерилизацию кобеля — 769,72 руб., суки — 1003,91 руб., за умерщвление — 773 рубля.

Инна Серова