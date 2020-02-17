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В казанском жилом массиве Вишневка установили карантин в связи с выявлением бешенства животных

12:25, 17.02.2020
В казанском жилом массиве Вишневка установили карантин в связи с выявлением бешенства животных
Фото: pixabay.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов установил карантин на территории жилого массива Вишневка в Казани в связи с выявлением заболевания бешенством животных и угрозой его распространения.

Согласно указу главы республики от 17 февраля, на время действия карантина запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории, вывоз недезинфицированных шкур и шерсти, а также продажа и использование в пищу молока здоровых животных без пастеризации и убой на мясо больных животных.

Карантин подлежит отмене по истечении двух месяцев с последнего выявленного случая бешенства животных.

ОбществоВласть Татарстан
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