В казанском жилом массиве Вишневка установили карантин в связи с выявлением бешенства животных

Президент Татарстана Рустам Минниханов установил карантин на территории жилого массива Вишневка в Казани в связи с выявлением заболевания бешенством животных и угрозой его распространения.

Согласно указу главы республики от 17 февраля, на время действия карантина запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории, вывоз недезинфицированных шкур и шерсти, а также продажа и использование в пищу молока здоровых животных без пастеризации и убой на мясо больных животных.

Карантин подлежит отмене по истечении двух месяцев с последнего выявленного случая бешенства животных.