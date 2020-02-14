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Зоозащитник рассказал, как в Казани отлавливают домашних собак и увозят в неизвестном направлении

12:08, 14.02.2020 1
Зоозащитник рассказал, как в Казани отлавливают домашних собак и увозят в неизвестном направлении
Фото: Фото Олега Тихонова

Руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и пес» Альберт Галиев рассказал журналистам о случаях подозрительного отлова собак — их якобы увозят в приют фонда «Кот и пес», но там они не появляются.

— С декабря прошлого года нам начали поступать звонки от простых граждан. Они рассказывают, как приезжают люди, отлавливают животных, причем отлавливают хозяйских животных, с ошейниками. На вопрос, «почему вы это делаете, куда вы их забираете», эти лица ссылаются в наш приют. Люди звонят, интересуются, мы поясняем, что отловом мы не занимаемся, пусть обращаются в «Зооцентр». Они приезжают в «Зооцентр», и им говорят, что «Кот и пес» якобы филиал всем известного СОБЖа.

СОБЖ (служба отлова бездомных животных) — организация, оказавшаяся в центре скандала с умерщвлением собак в преддверии Универсиады-2013.

Общество Татарстан
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    Животные с ошейниками гуляют без хозяев?
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