«Лечить нельзя убить»: хватит ли Татарстану денег и терпения на отлов и стерилизацию бездомных животных

Правительство республики намерено потратить на гуманный отлов бездомных собак почти 170 млн рублей за три года

Фото: Олег Тихонов

Новый федеральный закон запрещает массово умерщвлять бездомных животных. Теперь их должны только отлавливать и стерилизовать. С одной стороны, это должно стать большим шагом в сторону гуманности, но зоозащитники продолжают бить тревогу. По их данным, на новый порядок не хватает ни денег (даже при двукратном росте субвенций), ни действующих приютов, при этом их может стать еще меньше. Почему «добрый» порядок обращения с животными может не сработать — зоозащитники объяснили «Реальному времени».

Как теперь будет работать отлов животных?

Новый порядок, установленный вступившим в силу федеральным законом и постановлением кабмина РТ, должен исключить скандалы, подобные прошлогодним, когда отловленных животных массово умерщвляли, причем потенциально болезненным препаратом. Тогда ситуация привлекала внимание прокуратуры, возникала угроза уголовного дела (впрочем, до него не дошло).

Теперь отловленных собак будут транспортировать в приют, где их подлечат и провакцинируют. Животное будет содержаться в приюте 21 день, его стерилизуют и либо найдут ему хозяина, либо вернут обратно в естественную среду обитания. Порядок также предусматривает обязательную видеосъемку процесса отлова. У специалиста по отлову должно быть устройство по сканированию микрочипов, чтобы ненароком не забрать в приют домашнюю собаку.

Умерщвлять некоторых животных все же будут, но только тех, у кого выявили тяжелую травму или несовместимое с жизнью заболевание. Забегая вперед, скажем: зоозащитники и журналисты восприняли это как своеобразную лазейку. Они забеспокоились, что ловцы собак в силу каких-либо обстоятельств внезапно могут признать большинство отловленных животных неизлечимо больными, хотя принять решение может только квалифицированный ветеринар.

Общая сумма субвенций на отлов животных в Татарстане в период с 2020 по 2022 год составляет 56,5 млн рублей в год. По сравнению со старым порядком суммы выросли вдвое: раньше на эти цели выделялось 27,4 млн рублей в год.

Как выяснило «Реальное время», в ряде районов Татарстана уже объявили тендеры на отлов собак в 2020 году. Согласно тендерам, на одну собаку на все упомянутые цели выделяется примерно 4 тысячи рублей, из них около тысячи — на стерилизацию, 500 с небольшим рублей — на лечебные мероприятия, и по 100 рублей в день — на содержание животных в приюте. Судя по заявлению начальника правового отдела главного управления ветеринарии кабмина РТ Артура Исмагилова, все 56 млн рублей должны пойти только на цели, обозначенные в тендерах, — строительство новых приютов на эти деньги не предусматривается.

«Лечить нельзя убить»: где ставить запятую?

Но будет ли работать новый порядок? В этом есть большие сомнения, которые высказал сегодня журналистам руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кот и пес» Альберт Галиев.

— Каких-то значительных перемен мы не видим. Нет рекомендаций построить новые приюты, и в ближайшее время их, наверное, и не построят. Те службы, которые ранее занимались отловом, на данный момент занимаются все тем же. Они никогда не вызывали доверия у зоозащитников и простых граждан — это всем известная бывшая СОБЖ (ныне «Зооцентр»), к методам которой есть вопросы.

Напомним, СОБЖ (расшифровывается как «Служба отлова бездомных животных») — организация, оказавшаяся в центре скандала с массовым умерщвлением бездомных животных.



Галиев обратил внимание и на ту самую лазейку в вопросе умерщвления. Он отмечает, что в федеральном законе собаку разрешается усыпить, если нужно прекратить ее непереносимые страдания и если специалист установил, что животное смертельно больно. В республиканском же положении речь идет просто о «достоверно установленном тяжелом заболевании». «Примеров животных, которые живут с таким заболеванием, очень много, а тут они подлежат умерщвлению», — отмечает он

Есть и опасения, что благодаря этой расплывчатой формулировке организации, отлавливающие собак, могут массово признавать животных «неизлечимо больными» и умерщвлять в любых количествах.

Ни денег, ни приютов может не хватить

У журналистов возник ряд вопросов к Артуру Исмагилову и его коллеге, начальнику ГБУ «Государственное ветеринарное объединение» Тимуру Галееву, на которые они, судя по всему, не готовы были ответить. Так, Исмагилов уклонился от вопроса о том, хватит ли приютов в Татарстане на всех отловленных животных. Он лишь сказал, что в обозримом будущем планируется использовать механизм «межмуниципальных» приютов — то есть отловленных в одном районе собак будут отвозить в другой район, где есть приют.

Всего по республике, по данным Исмагилова, существует примерно 10—13 пунктов передержки, все, кроме одного (в Набережных Челнах), частные. Здесь кроется еще один сложный момент: не все из них могут соответствовать требованиям к приютам. Сами требования пока разрабатываются, их список должны принять на уровне кабмина РТ в ближайшее время. После этого все подобные пункты должны либо привести свою деятельность в соответствие с этими нормами, либо закрыться. То есть и без того небольшое число приютов, возможно, снизится еще больше.

Следующая проблема, на которую обратил внимание Альберт Галиев, — деньги. На все необходимое может не хватить даже 56,5 миллиона.

— Если вы почитаете условия, на которых нужно войти в контракт [по отлову животных], то поймете, что они достаточно тяжелые для любой зоозащитной организации в регионе. Это такие моменты, например, как постоплатное условие контракта — когда сначала выполняется объем работ, а потом следует оплата. Стерилизация в контракте оценивается в районе тысячи рублей (это действительно есть в условиях контракта, как мы уже писали выше, — прим. ред.). Но любой зоозащитник скажет вам, что даже при самой выгодной скидке стерилизация собаки обойдется в две тысячи рублей. Отсюда вопрос: выгодно ли заниматься отловом, стерилизацией и выпуском обратно в естественную среду на правомерных условиях?

Этот момент Исмагилов также оставил без комментариев — лишь отметил, что выбор подрядчика будет осуществляться на основе конкурсных процедур.