«Рубин» отдал защитника Дрезгича в аренду в сербскую «Мачву»

Соглашение рассчитано до конца 2026 года

Казанский «Рубин» объявил о переходе 23-летнего сербского защитника Уроша Дрезгича на правах аренды в сербский клуб «Мачва». Соглашение рассчитано до конца 2026 года, сообщает пресс-служба «Рубина».

Дрезгич выступал за казанский клуб с августа 2023 года, когда перешел из «Чукарички» за 1,5 млн евро. За три года футболист сыграл за команду лишь два матча в Кубке России сезона-2023/24.

Напомним, после шести туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место. На счету у команды девять очков. В Кубке России казанцы одержали вторую победу подряд, подробнее — в материале «Реального времени».

Алсу Сабирзанова