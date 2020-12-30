АСВ потребовало полмиллиарда рублей с бывших директоров рухнувшего челнинского страховщика

Руководство СГ «АСКО» обвинили в причинении убытков на полмиллиарда

Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий прогоревшей страховой компании СГ «АСКО», базировавшейся в Набережных Челнах, потребовало привлечь к ответственности в виде возмещения убытков двух бывших руководителей компании — Евгения Степанова и Алексея Курловича. АСВ требует взыскать с них 552 млн рублей.

Заявление ушло в суд еще 24 декабря, сообщается в реестре сведений о банкротстве компании, однако в картотеке дела информации о поданном заявлении еще нет.

АСВ заявляет, что Курлович и Степанов в период руководства перечисляли средства в пользу неких технических контрагентов, замещали ликвидные ценные бумаги векселями некой технической организации, в которой у них была доля.

Курлович стал Невским

Алексей Курлович был директором СГ «АСКО» перед тем, как Центробанк 25 декабря 2017 года ввел в компании временную администрацию из-за «ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности». При этом, как писало «Реальное время», Курлович, тогда еще владелец нескольких зарегистрированных в Петербурге фирм, стал директором лишь за месяц до этих событий. Тогда же у компании сменился и собственник — ранее ею владели структуры, близкие к «Акибанку» и Ильшату Фардиеву, после контроль перешел к некоему ООО «УК «Сити Ассет Менеджмент». В СМИ эта компания фигурировала как связанная со страховщиком Михаилом Гришиным, который «профессионально» занимается ликвидацией пошатнувшихся страховых компаний.

Добавим, что, судя по данным системы «СПАРК-Интерфакс», сейчас Курлович уже вовсе и не Курлович, а Алексей Невский, причем перемены произошли уже после 2017 года. Связаться с ним по номерам его бывших и нынешних компаний не удалось.

Евгений Степанов, как сообщает близкий к судебному разбирательству источник, был замдиректора в СГ «АСКО» при Курловиче, а также руководил московским филиалом — впрочем, как минимум последнее не находит отражения в ЕГРЮЛ. По данным «СПАРК-Интерфакса», за ним числится свыше 40 компаний, в которых он был директором или совладельцем, однако было это еще в 2000-х — начале 2010-х. Сейчас он числится лишь в совете директоров АО «Гремяченское АТП» — впрочем, там «Реальному времени» заявили, что им о таком человеке неизвестно, по иным номерам связаться с ним также не удалось.

Как ОСАГО довело СГ «АСКО» до краха

СГ «АСКО» проработала на рынке 28 лет. Среди клиентов много корпоративных структур, юрлиц и более 700 тысяч физлиц. Перед введением временной администрации у компании было почти 500 тыс. действующих договоров страхования, в том числе 255 тыс. клиентов купили полисы ОСАГО. Эксперты «Реального времени» тогда отмечали, что именно большая доля убыточного ОСАГО в портфеле компании и довела ее до краха — впрочем, выдвигались и иные версии.

За введением временной администрации последовал отзыв лицензии и банкротство компании. В процессе этого вскрывались различные неприглядные факты — например, в январе 2018-го временная администрация обнаружила пропажу 65 тысяч полисов ОСАГО из офисов СГ «АСКО», в связи с чем обратилась в правоохранительные органы. Позже Центробанк заявлял, что бывшие руководители и акционеры компании (имена не назывались) вывели из нее более 900 млн рублей.

АСВ также с переменным успехом оспаривало сделки компании: например, сделки с продажей и передачей векселей АО «ТЭМБР-Банку» (сейчас ликвидируется) на 340 млн рублей оспорить удалось лишь недавно и не с первого раза.

Добавим, что, по заявлению челнинских властей, в связи с ликвидацией страховой группы «АСКО» в Набережных Челнах сократили 147 человек.

Александр Артемьев