Минниханов прибыл на Восточный экономический форум во Владивостоке
На форуме представлен стенд Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сообщает его пресс-служба.
В этом году участие принимают представители более 70 стран. Главные гости ВЭФ-2026 — президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-премьер Мьянмы Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
На форуме представлен стенд Татарстана, где участники могут познакомиться с экономическим и промышленным потенциалом республики, а также предложениями в части инвестиционной привлекательности. ВЭФ является одной из главных площадок для сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Также Рустам Минниханов посетил выставку Восточного экономического форума.
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