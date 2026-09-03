Минниханов прибыл на Восточный экономический форум во Владивостоке

На форуме представлен стенд Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сообщает его пресс-служба.

В этом году участие принимают представители более 70 стран. Главные гости ВЭФ-2026 — президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-премьер Мьянмы Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

На форуме представлен стенд Татарстана, где участники могут познакомиться с экономическим и промышленным потенциалом республики, а также предложениями в части инвестиционной привлекательности. ВЭФ является одной из главных площадок для сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.



предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Также Рустам Минниханов посетил выставку Восточного экономического форума.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Алсу Сабирзанова