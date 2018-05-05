Галяутдинов Ильдар Хайдарович
Общая информация
Родился 18 октября 1968 года г. Бугульма ТАССР.
Образование:
1991 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «юрист» )
Трудовая деятельность:
1991 — 1995 гг. — юрисконсульт юридического отдела Камского индустриального банка, начальник юридического отдела Камского индустриального банка.
С 1995 года — председатель правления ОАО «АКИБАНК»
С февраля 2014 года — член Наблюдательного совета ОАО «АКИБАНК».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 88а
- Телефон: (8552) 77-33-33
- Email: office@akibank.ru
- Сайт: www.akibank.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018