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Галяутдинов Ильдар Хайдарович

Финансы, Банки
Галяутдинов Ильдар Хайдарович Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился 18 октября 1968 года г. Бугульма ТАССР.

Образование:

1991 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «юрист» )

Трудовая деятельность:

1991 — 1995 гг. — юрисконсульт юридического отдела Камского индустриального банка, начальник юридического отдела Камского индустриального банка.
С 1995 года — председатель правления ОАО «АКИБАНК»
С февраля 2014 года — член Наблюдательного совета ОАО «АКИБАНК».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 88а
  • Телефон: (8552) 77-33-33
  • Email: office@akibank.ru
  • Сайт: www.akibank.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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