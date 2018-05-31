Экс-руководство и акционеры челнинской «АСКО» вывели из компании более 900 млн рублей – ЦБ

Временная администрация страховой компании «АСКО» (Набережные Челны), назначенная в конце 2017 года, выявила вывод активов страховщика на сумму более 900 млн рублей.



«Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов, на общую сумму более 900 млн рублей», — говорится в сообщении Центробанка.

Отмечается, что ЦБ направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в генпрокуратуру, МВД и СК РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Как сообщалось ранее, ЦБ РФ отозвал лицензии у «АСКО» в начале февраля 2018 года. Арбитражным судом Республики Татарстан в марте было принято решение о признании компании банкротом. Конкурсным управляющим было утверждено «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).