Эксперты: в России почти нет смартфонов, которые поддержат отечественный 5G

По различным оценкам, от 3 до 10% всех смартфонов в стране поддерживают диапазон 4,4–4,99 ГГц

Фото: Динар Фатыхов

В России, как и на международном рынке, почти нет смартфонов, поддерживающих 5G в диапазоне 4,6—4,99 ГГц (n79). Об этом сообщили «Известиям» эксперты и участники отрасли. Эти частоты были выделены операторам 31 августа Госкомиссией по радиочастотам (ГКРЧ) для развертывания сетей пятого поколения. Операторы также получили возможность предоставлять услуги 5G на уже используемых частотах, ранее выделенных для других стандартов, включая LTE.

По различным оценкам, от 3 до 10% всех смартфонов в России поддерживают диапазон 4,4—4,99 ГГц, отметил эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подсчитал, что лишь около 3% смартфонов с поддержкой 5G функционируют в диапазоне n79. Если исключить iPhone, который технически поддерживает эти частоты, но доступ к 5G в нем заблокирован производителем, данная доля составляет менее 1%. В то же время количество смартфонов с 5G, способных работать на частотах, которые операторы смогут использовать в режиме технологической нейтральности, гораздо больше — около 40% всех устройств, используемых россиянами, добавил эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Не все пользователи смогут увидеть долгожданный значок 5G, особенно владельцы iPhone, из-за возможных ограничений со стороны производителя и региональных программных профилей. Кроме того, в режиме технологической нейтральности не стоит ожидать значительного увеличения скорости: это будет зависеть от доступных частот и загруженности сети. В режиме 5G смартфон может потреблять больше энергии, особенно при слабом покрытии и частом переключении между LTE и 5G. Автоматическое переключение между стандартами может увеличить энергопотребление устройства, — отметил Николай Середин, директор по проектной деятельности АНО «Телекоммуникационное оборудование».

Диапазон n79 для связи пятого поколения используется довольно редко; сети на этих частотах функционируют, например, в Японии и Гонконге, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. Поэтому в мире имеется мало оборудования (включая базовые станции), поддерживающего этот диапазон. В результате лишь отдельные модели смартфонов, преимущественно флагманы китайских брендов Honor, Huawei и Xiaomi, поддерживают n79. У некоторых китайских производителей, таких как OnePlus, поддержка n79 предусмотрена только для моделей на внутреннем рынке и отсутствует в глобальных версиях.

Никита Егоров