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Россия закроет отделения немецкого Института Гете

08:48, 03.09.2026

Причина: закрытие Русского дома в Берлине

Россия закроет отделения немецкого Института Гете
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия закроет отделения института Гете в ответ на закрытие Русского дома в Берлине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

— У немцев здесь есть отделения института Гете — и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали, иначе мы себя не будем уважать, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что МИД РФ обвинил Берлин в террористических ударах по гражданским объектам. Ведомство также указало на пропагандистскую антироссийскую риторику ФРГ.

Алсу Сабирзанова

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