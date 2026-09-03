Россия закроет отделения немецкого Института Гете

Причина: закрытие Русского дома в Берлине

Россия закроет отделения института Гете в ответ на закрытие Русского дома в Берлине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

— У немцев здесь есть отделения института Гете — и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали, иначе мы себя не будем уважать, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что МИД РФ обвинил Берлин в террористических ударах по гражданским объектам. Ведомство также указало на пропагандистскую антироссийскую риторику ФРГ.

Алсу Сабирзанова