В App Store появились мошеннические копии удаленных российских приложений

Так, поддельный Rutube — первый в рейтинге бесплатных приложений в категории «Развлечения»

Фото: Динар Фатыхов

В американском магазине приложений App Store начали появляться мошеннические копии удаленных российских сервисов, в том числе приложений «Макса», VK и видеохостинга Rutube, пишет РИА «Новости».

Так, поддельное приложение Rutube занимает первое место в рейтинге бесплатных приложений в категории «Развлечения». Пользователи в комментариях к нему просят App Store обратить внимание на то, что это мошенническое приложение.

Кроме того, фальшивое приложение MaxMessenger занимает второе место в разделе «Социальные сети». В пресс-службе «Макса» сообщили РИА «Новости», что это приложение не имеет отношения к национальному мессенджеру, и рекомендуют использовать официальную версию, доступную в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

Также в App Store появилось приложение, называемое VKI Video, которое занимает первое место по популярности в разделе «Газеты и журналы». Пользователи, скачавшие VKI Video, отмечают, что интерфейс приложения непонятен, так как все на английском языке, и просят вернуть оригинальную версию «VK Видео».

Представители VK подтвердили РИА «Новости», что это приложение не имеет никакого отношения к их сервису. Ранее в июне все приложения, принадлежащие VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Одноклассники», исчезли из App Store. После этого в Минцифры России заявили, что удаление этих приложений является недобросовестной конкуренцией, и попросили ФАС проверить соблюдение российского законодательства.

Никита Егоров