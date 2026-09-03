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Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

07:00, 03.09.2026

Днем местами кратковременный дождь, гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, локально град, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер юго-западный 5—10 м/с, местами кратковременные усиления до 13 м/с, при грозе до 15—20 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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