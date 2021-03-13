События недели: обида Роспотребнадзора на рестораторов Татарстана, арест замминистра МЧС по РТ

Самое важное в Татарстане на неделе с 8 по 13 марта

Фото: Ринат Назметдинов

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан отказалось отменять антиковидный ограничительный режим для общественных заведений, мотивируя свое решение тем, что кафе и рестораны нарушают требования и запреты. Глава Управления здравоохранения Казани на итоговой коллегии посетовал, что в столице не хватает врачей и койко-мест, а смертность казанцев за год выросла до показателя в 12,8 на 1 тыс. жителей. Чиновников продолжают «ловить» за коррупцию: замминистра ГО и ЧС по РТ Олега Степущенко задержали по обвинению в «распиле» госзаказа. А Минобр рассказал, чего ждать от ЕГЭ в этом году.

Казанские медики подвели итоги «ковидного» года

Управление здравоохранения исполкома Казани подвело итоги 2020 года на тематической коллегии.

Данные неутешительные: смертность в Казани выросла с 11,5 до 12,8 на 1 тысячу жителей. Это хуже, чем в Москве, но лучше, чем в Санкт-Петербурге. И это еще не все плохие новости: пандемия свернула диспансеризацию, а это значит, что множество случаев болезней могут быть критически упущены. Ведь успех лечения того же рака во многом зависит от стадии, на которой он обнаружен. В итоге замедление диспансеризации может дать рост количества онкозаболеваний и других хронических болезней уже в 2021 году.

Локдаун выявил еще ряд насущных проблем — тотальную изношенность автопарка медучреждений, которая к началу 2020 года составляла 93%, и нехватку коечного фонда — обеспеченность койко-местами в Казани составляет всего 40,8%.

Еще одна большая проблема — недостаток кадров. Сейчас больницы и поликлиники Казани укомплектованы только на 83,5%. В дефиците специалисты с квалификационными категориями, растет текучка. «Частая смена кадров вошла в норму», — посетовал глава Управления здравоохранения Владимир Жаворонков.



Фото: Максим Платонов

Похитителя бриллиантов с «Казанской ярмарки» вернули в Россию из Аргентины

Уроженца Колумбии Валеро Эдгара Алехандро, обвиняемого в краже алмазов на 160 млн рублей из павильона на «Казанской ярмарке», спустя два с половиной года экстрадировали в Россию из Аргентины.

Обвиняемого доставили в Россию 9 марта.

Около года Генеральная прокуратура России добивалась в аргентинских судах экстрадиции похитителя. Потом его много месяцев не могли доставить в Россию: сначала не было подходящего рейса (все-таки в мире свирепствует ковид), а когда он все же появился — разрешения и визы пришлось экстренно делать за 10 дней.

Колумбиец проведет 20 дней на карантине в московском СИЗО, а потом отправится в Казань, где его уже ждут «с распростертыми объятьями».

Фото предоставлено Генпрокуратурой РФ

Новое в ЕГЭ

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал, как в этом году пройдут госэкзамены для выпускников школ. Основной период сдачи ЕГЭ в России в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, примут участие в экзаменационной кампании 18 тысяч татарстанцев. Из них 16,5 тысячи — это нынешние выпускники, 1 307 окончили школу в прошлые годы, 249 человек учатся с ОВЗ, и 186 получают среднее профобразование.

Русский язык и «профильную» математику выбрало подавляющее большинство выпускников (более 16 тысяч и более 10 тысяч соответственно). Лидером среди предметов по выбору остается обществознание — им заинтересовались свыше 6,6 тыс. человек. Следующие по популярности — физика, химия и биология.

Чтобы получить пропуск к ГИА, нужно будет обязательно справиться с итоговым сочинением. В КИМы по предметам внесены минимальные изменения.

Фото: Максим Платонов

ЕГЭ начнется с русского языка, который назначен на 3 и 4 июня. Потом пройдет экзамен по математике, за ним — физика и история. Последний в графике — ЕГЭ по информатике. В Татарстане планируется создать 83 экзаменационных пункта во всех муниципальных образованиях РТ — 1 525 аудиторий с онлайн-видеонаблюдением.

Еще одно дело о коррупции в высоких кабинетах



Не прошло и года, как в Татарстане задержали еще одного ВИП-спасателя.

За час до полуночи 10 марта в изолятор временного содержания Казани водворили бывшего начальника штаба МВД Татарстана, полковника милиции в отставке и действующего заместителя министра по делам ГО и ЧС Татарстана Олега Степущенко. Дело о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате 56,7 млн рублей в Следкоме возбудили за несколько часов до этого.

Речь идет о выполнении масштабных работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения во всех крупных населенных пунктах республики. Контракты числятся исполненными, но фактически монтаж систем оповещения проведен с серьезным нарушением техзаданий. Итог — неготовность комплексной системы экстренного оповещения населения к реальным угрозам чрезвычайных ситуаций ввиду технической неисправности.



По итогам вчерашнего суда замминистра водворили под домашний арест по месту жительства.



Фото: Ринат Назметдинов

Мукомолы и пекари получат 131 миллион, чтоб сдержать цены на хлеб

Хлебопекарни и мукомольные предприятия Татарстана получат федеральную поддержку в размере 131 млн рублей, чтобы сдержать рост цен на свою продукцию.

Об этом заявил 11 марта на пресс-конференции замглавы Минсельхоза республики Наиль Залаков. Пакет мер направлен на то, чтобы защитить социально уязвимые категории граждан, в первую очередь пенсионеров, от резкого подорожания хлеба. Из общей суммы субсидий 66,6 млн рублей направят мукомольным предприятиям, остальное — хлебозаводам.

Если в прежние годы компенсация для хлебопеков касалась лишь узкой категории — социальных сортов хлеба, и ее получали порядка 50 производителей хлеба, то теперь федеральные деньги распространятся и на другие сорта хлеба, при условии, что срок его хранения не превышает 5 суток. Поэтому субсидии могут получить не только крупные производители хлеба, но и небольшие хлебопекарни, которые прежде никогда не получали дотаций.

Заявки представителей отрасли на получение денег республиканский Минсельхоз начал собирать лишь с начала марта. В списке претендентов на субсидии пока только два мукомольных производства и восемь хлебопекарных. Заявки будут принимать до конца месяца.



«Беспрецедентно тяжелый» для бизнеса год

Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев назвал 2020 год «беспрецедентно тяжелым» для бизнеса, выступая на заседании парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Фото: tatarstan.ru

Обвала экономики и массовых банкротств удалось избежать, но на это потребовались серьезные усилия федеральных и региональных властей, предоставивших бизнесу многочисленные меры поддержки.



Абдулганиев раскритиковал работу банков: «новые предприниматели не получают льготные займы, а работающим с ними компаниям блокируют счета», возмутился он. Еще одна проблема — льготные кредиты, которые в пандемию как мера поддержки бизнеса выдавались под 0 и 2% при условии сохранения компанией штата. По факту они «чудесным образом» превращались в займы под 15% с принудительным взысканием средств со счетов.

Перспективной точкой роста бизнеса власти республики считают е-commerce. За 2020 год продавцов на маркетплейсах стало больше в 10 раз — сейчас это уже 5 тыс. татарстанских поставщиков, которые продали товаров за год на 5 млрд рублей.



Рядом с ЦУМом появится отель

В центре Казани, на улице Яхина, появится новая гостиница.

Исполком Казани утвердил проект межевания территории, информация опубликована в сборнике муниципальных документов. Под застройку рассматривается участок рядом с ЦУМом, в соседнем квартале, ограниченном улицами Яхина, Чернышевского, Исхаки и Московской. Под гостиницу предполагается использовать участок в 8 732 квадратных метра.



Фото: wikimapia.org

Проект межевания подготовили по заявлению банка «Заречье», после утверждения проекта исполком рекомендовал банку обратиться в Управление Росреестра по РТ для кадастрового учета земельного участка.



Послаблений режима пока не будет

Республиканское Управления Роспотребнадзора в минувшую пятницу объявило, что пока не собирается снимать «антиковидные» ограничения.

Заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина раскритиковала заведения общественного питания — дескать, РПН хотел оценить ситуацию и ослабить ограничения, а те в ответ расстроили ведомство стопроцентной загрузкой и нарушением санитарных правил.

В ходе рейда было проверено девять объектов, и во всех нашли однотипные нарушения: стопроцентную рассадку, абсолютное отсутствие какой-либо дистанции, задействование танцполов. А еще Роспотребнадзор не видит со стороны хозяев заведений энтузиазма по поводу вакцинации сотрудников общепита.

Фото: tatar-inform.ru

Так что снятия запретных мер не стоит ждать — тем более что на сегодняшнем заседании премьер-министр Алексей Песошин сообщил, что ограничения в республике будут действовать до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет.

Сотрудники Роспотребнадзора собираются и дальше выходить в рейды по кафе, ресторанам и барам республики.



В Казани открыли первый «бармузей» Васи Ложкина

Ресторатор Айрат Гарипов в Казани открыл на этой неделе первый «Бармузей Васи Ложкина» — что-то среднее между баром и картинной галереей, где можно посмотреть около 60 репродукций картин знаменитого ярославского художника-примитивиста.

Три картины в галерее — оригиналы, написанные специально для Казани. Это картина «Мы сами с усами, нам хорошо в Казани» с линейкой сувениров, «Космический сыр» и «Вперед, Акбарсик» — нарисованная поверх картины «Ты уже не Барсик, ты теперь Акбарсик».

Вася Ложкин (настоящее имя — Алексей Куделин) написал уже более 5 тысяч картин, его считают звездой современного русского примитивизма. В Москве и Питере у него работают авторские галереи, а «Бармузей», придуманный его друзьями, будет франшизой. Скоро подобные заведения откроются в нескольких других городах России, но Казань стала первой.

Фото: Максим Платонов

Кроме «алфавитных» настоек, чебуреков и культурного насыщения репродукциями, здесь можно приобрести сувениры с тематическим оформлением.

