Татарстанский Роспотребнадзор объяснил отсутствие «ковидных» послаблений безответственностью бизнеса

Сегодня в ответ на вопрос, который стал все чаще волновать жителей, а именно: когда в Татарстане снимут «антиковидные» ограничения, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина раскритиковала заведения общественного питания — дескать, РПН хотел оценить ситуацию и ослабить ограничения, а те в ответ расстроили ведомство стопроцентной загрузкой и нарушением санитарных правил.



— Мы хотели посмотреть ситуацию и в общем-то прийти к какому-то послаблению, но вот та ситуация, которую мы увидели перед праздниками, к сожалению, она нас не порадовала. Вы знаете, мы в принципе относились довольно-таки лояльно к нашим предприятиям общественного питания, наши проверки в основном проводились в дневное время, в редких случаях — в вечернее время. Но когда мы провели рейд вечером по объектам общественного питания, мы увидели крайне расслабленное состояние, более того, как помягче сказать, такое отношение пренебрежения к мерам профилактики в дневное время. К сожалению, в вечернее время творилось полное безобразие — стопроцентная рассадка, абсолютное отсутствие какой-либо дистанции, задействование танцполов — это более тесное общение при танцах, и антисанитарное состояние в части производственных помещений, — сказала Авдонина.

В ходе рейда было проверено девять объектов, и во всех нашли однотипные нарушения.

В ходе рейда было проверено девять объектов, и во всех нашли однотипные нарушения. Фото: rospotrebnadzor.ru

— К сожалению, это не позволяет нам на сегодня снимать часть ограничений относительно разрешения работы в ночное время ресторанам и кафе. На сегодня вопрос находится на рассмотрении. Наши рейды не прекращаются, мы их будем продолжать. И с учетом того, что творилось вот такое, не совсем хорошее отношение, состояние, мы вынуждены мониторить после 8 марта еще 14 дней, будем смотреть, как развивается ситуация, — пояснила Любовь Авдонина.

Она также не увидела ответного шага со стороны организаций торговли и общественного питания в части вакцинации своих сотрудников:

— К сожалению, ни в одном обращении, а их в наш адрес идет много: «снимите ограничения», «давайте будем выходить на более послабленный режим», «мы соблюдаем дистанцию, мы соблюдаем санитарно-дезинфекционный режим», ни один не написал, что «мы привили своих сотрудников». К сожалению, мы пока не видим такого отношения, такой обратной связи. Поэтому на сегодня пока, до конца марта, мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Мы продолжаем рейды, мы продолжаем проверки, нарушения пока встречаются, и поэтому пока речи о снятии каких-либо ограничений на данном этапе не идет.

Когда рассмотрят вопрос о снятии ограничений и на чем будут основываться

Неделю назад Авдонина заявляла, что, несмотря на стабильную ситуацию с коронавирусом в Татарстане и имеющееся снижение количества новых случаев, снимать ограничения пока рано:

— И в совокупности с начатой вакцинацией, которая дает свои положительные результаты, мы можем надеяться на то, что в перспективе ситуация будет стабильна и это поможет нам вернуться к вопросу о снятии ряда ограничений по итогам текущего месяца, то есть по итогам марта.

Неделю назад Авдонина заявляла, что, несмотря на стабильную ситуацию с коронавирусом в Татарстане и имеющееся снижение количества новых случаев, снимать ограничения пока рано. Фото: inkazan.ru

Еще раньше, в начале марта, больше 35 предприятий общественного питания и досуга, работающих в вечерне-ночное время, подписали письмо на имя президента Татарстана Рустама Минниханова с просьбой разрешить им работу по ночам:

— На фоне снятия ограничений в режиме работы во многих регионах и крупных городах России просим вас так же разрешить работу предприятий общественного питания и досугово-развлекательной сферы в вечерне-ночное время и снять вступившие в октябре прошлого года ограничения. Это позволит выжить важной отрасли бизнеса, поддержать смежные сегменты (такси, оптовая торговля, самозанятые и т.п.) и обеспечить рабочие места для жителей города.

Рустам Минниханов поручил проработать данный вопрос, и его должны обсудить на встрече главы республики РТ и предпринимателей. А руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что власти Татарстана примут решение о снятии ограничений, основываясь на анализе, который предоставит Роспотребнадзор:

— Если ничего не будет угрожать и нет рисков, конечно, письмо будет рассмотрено в положительном ключе. Но если будут сомнения, то с решением могут повременить... Расслабляться и думать, что сейчас максимально снимут все ограничения и можно будет жить как прежде, пока не стоит. Какое-то время ограничения будут продолжать действовать.

Дарья Пинегина