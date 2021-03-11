В Казани открыли первый бармузей Васи Ложкина
Концепция: картины, чебуреки и коты
Ресторатор Айрат Гарипов открыл в Казани первый «Бармузей Васи Ложкина» — гастрономическое заведение, посвященное творчеству ярославского художника, превратившего свое имя в бренд. На открытии побывал корреспондент «Реального времени».
Как Казань обошла Ярославль
Вася Ложкин, он же Алексей Куделин, — автор более 5 тысяч картин, живущий в Ярославле. Звезда русского примитивизма, хотя сам он отмечает, что его искусство — «это не примитивизм в широком понимании. Оно живет и дышит. Мне неинтересны взаимоотношения цвета и формы или что-то в этом духе. Мне интересно только выражение основных человеческих эмоций: любви, радости, трагедии, отчаяния и так далее». С чем он точно согласен, что в его картинах нет метафор, их бессмысленно объяснять, творения Ложкина рассчитаны на мгновенный эффект.
У художника уже есть две авторские галереи — на канале Грибоедова в Петербурге и в Москве на Садово-Спасской. «Бармузей» — история франшизная. Ее придумали друзья художника, рестораторы Юлия Самсоненко и Максим Коробов. Юлия участвовала в открытии казанского заведения и рассказала, что настолько поверила в новый проект, что отказалась от других ресторанов (паре раньше принадлежал популярный ярославский «ДудкиБар»). Ложкин порой делится с ними картинами, а они всячески его продвигают: выставку «Восход нового солнца» в Ярославском Музее-заповеднике они открывали закрытым вернисажем при участии 200 гостей. В апреле прошлого года летали над Костромой и Ярославлем с картиной «Изыди, вирус окаянный!».
Копия есть, прототипа нет
«Восход нового солнца» стал поводом для создания и казанского бара. В Галерее современного искусства выставка работала в декабре 2019-го и январе 2020-го, ее посетил Айрат Гарипов (ресторанная группа Garipov Rest — BeerPoint, TopHop, Cheeseria, Leuven, Рожок), где познакомился с Юлией и Максимом, и после переговоров было решено, что первый «Бармузей» откроется не на родине художника. По словам Самсоненко, она вела переговоры и с другими городами, но они «не захотели покупать кота в мешке. Сейчас они все точно приедут сюда». Самсоненко подчеркивает, что это интересный случай: первая франшиза продана до реализации прототипа. Открытие должно было состояться в мае 2020 года, но пандемия сместила сроки. В мае же 2021-го запустится ярославский бар.
Отметим, что у ярославцев есть другой опыт развития франшизы — химчисток обуви «Два Брата» (продано 16).
Концепция в целом очень проста. Все стены украшены репродукциями работ Васи Ложкина, их около 60, с его суровыми мужчинами и женщинами, веселыми котами. Также есть сувенирная часть бара, с кружками, шопперами, фартуками — вообще, список позиций в интернет-магазине художника впечатляет: 29 вариантов, включая обложки на паспорт и подушки.
Хотя и любую картину со стены можно приобрести. Есть и три оригинала: картина «Мы сами с усами, нам хорошо в Казани» с линейкой сувениров, подарок Гарипову «Космический сыр» и «Вперед, Акбарсик», нарисованная поверх картины «Ты уже не Барсик, ты теперь Акбарсик». Картины снабжены аудиогидом, озвученным артистами Волковского театра Ярославля Евгением Родиным и Русланом Халюзовым, они доступны по QR-кодам.
Как указал Гарипов, для бара он арендовал помещения рядом со своим же TopHop, раньше здесь работала антикварная лавка. В планах ресторатора — развивать идею внушительных окон: летом он планирует их убрать, объединив пространство бара с улицей.
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