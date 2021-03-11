В Казани открыли первый бармузей Васи Ложкина

Концепция: картины, чебуреки и коты

Фото: Максим Платонов

Ресторатор Айрат Гарипов открыл в Казани первый «Бармузей Васи Ложкина» — гастрономическое заведение, посвященное творчеству ярославского художника, превратившего свое имя в бренд. На открытии побывал корреспондент «Реального времени».

Как Казань обошла Ярославль



Вася Ложкин, он же Алексей Куделин, — автор более 5 тысяч картин, живущий в Ярославле. Звезда русского примитивизма, хотя сам он отмечает, что его искусство — «это не примитивизм в широком понимании. Оно живет и дышит. Мне неинтересны взаимоотношения цвета и формы или что-то в этом духе. Мне интересно только выражение основных человеческих эмоций: любви, радости, трагедии, отчаяния и так далее». С чем он точно согласен, что в его картинах нет метафор, их бессмысленно объяснять, творения Ложкина рассчитаны на мгновенный эффект.

У художника уже есть две авторские галереи — на канале Грибоедова в Петербурге и в Москве на Садово-Спасской. «Бармузей» — история франшизная. Ее придумали друзья художника, рестораторы Юлия Самсоненко и Максим Коробов. Юлия участвовала в открытии казанского заведения и рассказала, что настолько поверила в новый проект, что отказалась от других ресторанов (паре раньше принадлежал популярный ярославский «ДудкиБар»). Ложкин порой делится с ними картинами, а они всячески его продвигают: выставку «Восход нового солнца» в Ярославском Музее-заповеднике они открывали закрытым вернисажем при участии 200 гостей. В апреле прошлого года летали над Костромой и Ярославлем с картиной «Изыди, вирус окаянный!».

Все стены украшены репродукциями работ Васи Ложкина, их около 60, с его суровыми мужчинами и женщинами, веселыми котами

Копия есть, прототипа нет

«Восход нового солнца» стал поводом для создания и казанского бара. В Галерее современного искусства выставка работала в декабре 2019-го и январе 2020-го, ее посетил Айрат Гарипов (ресторанная группа Garipov Rest — BeerPoint, TopHop, Cheeseria, Leuven, Рожок), где познакомился с Юлией и Максимом, и после переговоров было решено, что первый «Бармузей» откроется не на родине художника. По словам Самсоненко, она вела переговоры и с другими городами, но они «не захотели покупать кота в мешке. Сейчас они все точно приедут сюда». Самсоненко подчеркивает, что это интересный случай: первая франшиза продана до реализации прототипа. Открытие должно было состояться в мае 2020 года, но пандемия сместила сроки. В мае же 2021-го запустится ярославский бар.

Отметим, что у ярославцев есть другой опыт развития франшизы — химчисток обуви «Два Брата» (продано 16).

Концепция в целом очень проста. Все стены украшены репродукциями работ Васи Ложкина, их около 60, с его суровыми мужчинами и женщинами, веселыми котами. Также есть сувенирная часть бара, с кружками, шопперами, фартуками — вообще, список позиций в интернет-магазине художника впечатляет: 29 вариантов, включая обложки на паспорт и подушки.

Открытие должно было состояться в мае 2020 года, но пандемия сместила сроки

Хотя и любую картину со стены можно приобрести. Есть и три оригинала: картина «Мы сами с усами, нам хорошо в Казани» с линейкой сувениров, подарок Гарипову «Космический сыр» и «Вперед, Акбарсик», нарисованная поверх картины «Ты уже не Барсик, ты теперь Акбарсик». Картины снабжены аудиогидом, озвученным артистами Волковского театра Ярославля Евгением Родиным и Русланом Халюзовым, они доступны по QR-кодам.

Как указал Гарипов, для бара он арендовал помещения рядом со своим же TopHop, раньше здесь работала антикварная лавка. В планах ресторатора — развивать идею внушительных окон: летом он планирует их убрать, объединив пространство бара с улицей.



1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов