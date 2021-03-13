Алексей Песошин: ограничения в Татарстане продлятся до формирования коллективного иммунитета

Тенденция к снижению заболеваемости в республике отмечается, но ограничительные мероприятия сохраняются и не будут сняты до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, сообщил Алексей Песошин сегодня на республиканской видеоконференции в режиме ВКС.

«Выполнение профилактических, санитарно-противоэпидемических мер, требования и предписания Роспотребнадзора остаются обязательными. В выходные дни будут организованы массовые мероприятия на Масленицу, организаторам необходимо строго соблюдать меры профилактики», — вновь напомнил премьер-министр Республики Татарстан.

Напомним, Роспотребнадзор РФ сообщает, что от масочного режима отказываться пока нельзя. И даже тем, кто сделал прививки, необходимо носить маски в общественных местах, вопреки убеждению многих.