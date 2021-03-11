Фарид Абдулганиев: «Самозанятые для банков так и остались физлицами»

Бизнес-омбудсмен раскритиковал работу кредитных учреждений: «новые предприниматели» не получают льготные займы, а работающим с ними компаниям блокируют счета

Несмотря на то, что Татарстан стал пилотным регионом по внедрению нового налогового режима, власти активно агитировали народ записываться в самозанятые — и их уже 110 тыс. человек во всех районах — в аппарат бизнес-омбудсмена поступает много жалоб на трудности с получением займов в банках. А Росфинмониторинг блокирует счета тех компаний, которые работают с самозанятыми, считая такие операции перечислением средств физлицу. Почему льготные кредиты под 0% превратились в займы под 15%, сколько средств выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в Татарстане, почему точкой роста может стать онлайн-торговля — в материале «Реального времени» с заседания парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Более 17,7 тысячи звонков



«Беспрецедентно тяжелым» для бизнеса назвал 2020 год уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Он подчеркнул, что, благодаря различным мерам поддержки на федеральном и региональном уровне, удалось не допустить обвала экономики, массового банкротства предпринимателей. В помощь МСП в марте заработала «горячая линия», на которую обрушился «шквал звонков» — в 10 раз больше, чем годом ранее. Большая часть из них пришлась на период разгара пандемии и достигала 650 сутки.

По словам Абдулганиева, две трети вопросов удалось решить. В том числе и такие важные, как предоставление региональных мер поддержки тем компаниям, которые не смогли получить помощь из федерального бюджета из-за отсутствия соответствующих кодов ОКВЭД, возобновление работы сферы быта в период коронавирусных ограничений, смягчение последствий отменены Единого налога на вмененный доход (в республике был принят закон о патентной системе налогообложения) или цифровой доступ к правосудию, когда бизнес-омбудсмен смог принимать участие онлайн в судебных заседаниях по делам предпринимателей. Абдулганиев выразил надежду, что таким опытом воспользуется и российская Фемида.

Также положительно он отозвался о созданном в апреле 2020 года институте общественных представителей уполномоченного в районах республики. «Теперь большая часть вопросов решается на местах», — отметил бизнес-омбудсмен.

Абдулганиев подчеркнул, что, благодаря различным мерам поддержки, удалось не допустить обвала экономики, массового банкротства предпринимателей. Фото: Илья Репин

Из «подвисших» проблем он назвал недовольство предпринимателей ситуацией с вывозом ТКО. Нормативные объемы превышают фактические в разы, что ложится финансовым бременем на МСП. Но поскольку нормативы — это сфера регулирования федерального центра, президент Татарстана направил главе правительства РФ предложения по изменению российского законодательства. Ответ пока не получен.

Три перевода — и счет заморожен

Большое количество жалоб в аппарат уполномоченного поступило на банки. По словам Абдулганиева, только четыре кредитных учреждения в республике смогли наладить алгоритмы взаимодействия с самозанятыми, остальные не воспринимают их как предпринимателей и соответственно, не предоставляют кредиты. «Фактически самозанятые для банков так и остались физическими лицами и наши обещанные преференции остались пока лишь на бумаге», — посетовал он.

Абдулганиев отметил, что нередки случаи, когда компании, работающие с самозанятыми, сталкиваются с блокировкой счета, так как Росфинмонторинг считает такие операции перечислением средств физическому лицу.

— Предприниматель затратит 10 дней, разблокирует счет, немножечко репутацию потеряет, но в следующий раз подумает, надо ли ему работать с самозанятым. Потому что, если три раза с самозянятым связаться — месяц можно «отдыхать». Счет будет заморожен.

Большое количество жалоб в аппарат уполномоченного поступило на банки. Фото: Максим Платонов

Особенно странно, что происходит это в республике, которая стала пилотным регионом по внедрению нового режима и где уже зарегистрировано 110 тыс. самозанятых.

Вторая проблема — льготные кредиты, которые в пандемию как мера поддержки бизнеса выдавались под 0 и 2% при условии сохранения компанией штата. По факту они «чудесным образом» превращались в займы под 15% с принудительным взысканием средств со счетов.

— Как это происходит? Банк полагает, что среднесписочная численность работников предприятия сократилась. Мы по ряду обращений проводили служебные проверки. У некоторых предпринимателей не только сохранилась, а даже выросла численность работников. Тем не менее банки взыскали кредит в полном объеме. Такую «поддержку» банки оказали тем предпринимателям, которые свои обязательства исполнили», — посетовал бизнес-омбудсмен.

В качестве решения он предложил дать возможность кредитным организациям перед тем, как принять решение о повышении процентной ставки, напрямую запрашивать Пенсионный фонд о штатной численности компаний, попавших в программу льготного кредитования.

Депутат Марат Галеев в ситуации с самозанятыми посоветовал написать обращение в ЦБ, так как коммерческие банки подчиняются только инструкциям регулятора.

Марат Галеев в ситуации с самозанятыми посоветовал написать обращение в ЦБ. Фото: gossov.tatarstan.ru

Ставка — на онлайн-торговлю

Перспективной точкой роста бизнеса власти республики считают е-commerce. Президент Рустам Минниханов распорядился создать рабочую группу по продвижению товаров татарстанских предпринимателей посредством интернет-торговли, возглавил которую Абдулганиев. Тем более что в республике открыли свои логистические хабы, вложив 13,5 млрд рублей, два мощных игрока рынка — Wildberries и Ozon. Есть предложение о развитии грузового хаба на территории казанского аэропорта. С «Почтой России» подписано соглашение о развитии первого бондового склада. Сейчас идет согласование пилотного проекта на федеральном уровне.

В качестве примера того, что дает интернет-торговля производителям, бизнес-омбудсмен привел цифры 10-кратного роста за 2020 год продавцов на маркет-плейсах. Сейчас это уже 5 тыс. татарстанских поставщиков, выручка которых составила около 5 млрд рублей. В настоящий момент готовится программа вывода предпринимателей на онлайновые площадки, включая предоставление сервиса по продвижению продукции.

— В этой связи в Татарстане создан центр электронной торговли. Это некоммерческая организация, которая безвозмездно оказывает услуги предпринимателям. И есть первые примеры по выводу на площадку Ozon наших предпринимателей, которые до этого в онлайн не выходили. Хотя работа начата только 1 марта, — презентовал новую организацию Абдулганиев.

Судя по выступлению Рустема Сибгатуллина, пик «государственной щедрости» пройден. Фото: gossov.tatarstan.ru

Помощь сократится на 300 млн рублей

Однако, судя по выступлению первого замминистра экономики РТ Рустема Сибгатуллина, пик «государственной щедрости» пройден. В нынешнем году вместо пяти нацпроектов будет реализовано четыре — создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, акселерация МСП, создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов для самозанятых и МСП.

Сократится и финансовая подпитка — если в прошлом году на поддержку предпринимательства в рамках нацпроектов было выделено 1,5 млрд рублей, то в этом — только 1,2 млрд. Из них 1 млрд — средства республиканского бюджета, 0,2 млрд — федерального.

Дополнительные гранты в этом году получат самозанятые и представители социального бизнеса.

Председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин заявил, что нужно шире информировать предпринимателей о существующих мерах поддержки, анонсировав в марте публичные слушания по этому вопросу.