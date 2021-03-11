SOS для замглавы МЧС Татарстана: за что задержали Олега Степущенко

СК и ФСБ подозревают его в «распиле» госконтрактов на 56,7 млн в сговоре с неустановленными коллегами

Фото: Мария Горожанинова

Не прошло и года, как в Татарстане задержали еще одного ВИП-спасателя. За час до полуночи в изолятор временного содержания Казани водворили бывшего начальника штаба МВД Татарстана, полковника милиции в отставке и действующего заместителя министра по делам ГО и ЧС Татарстана Олега Степущенко. Дело о злоупотреблении должностными полномочиями и растрате 56,7 млн рублей в Следкоме возбудили за несколько часов до этого, однако, по данным источников «Реального времени», оперативная разработка этой истории началась еще в 2020-м году. И, возможно, именно это помешало назначению Степущенко на пост главы Ростехнадзора в Поволжье.

Версия СК: Татарстан не готов к реальным угрозам



Оперативный пресс-релиз в ночи выдала пресс-служба Следкома по РТ. По данным «Реального времени», новость о задержании ВИП-спасателя разлетелась по сетям раньше, чем конвой водворил подозреваемого Олега Степущенко в изолятор временного содержания.

Уголовное дело возбудили в 4-м отделе Следкома по РТ 10 марта — в отношении Степущенко и неустановленных коллег по подозрению в присвоении либо растрате бюджетных средств в особо крупном размере по предварительному сговору, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

Предметом расследования стали госконтракты татарстанского МЧС на выполнение масштабных работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения во всех крупных населенных пунктах республики. В 2013—2019 годах на эти цели из бюджета потратили 56,7 млн рублей. Как отмечают в СК, по результатам торгов право освоить эти средства получили две казанские фирмы — «Территория безопасности» и «Спецлаб-Казань».

В 2013—2019 годах на эти цели из бюджета потратили 56,7 млн рублей. Фото 16.mchs.gov.ru

Согласно сайтам госзакупок, все контракты числятся исполненными. По данным ФСБ и СК, чиновники МЧС подписались под актами фактически невыполненных работ — монтаж систем оповещения был проведен с серьезным нарушением техзаданий.

Итогом этого стала неготовность комплексной системы экстренного оповещения населения к реальным угрозам чрезвычайных ситуаций ввиду технической неисправности.

По версии следствия, «неустановленные представители» организаций-поставщиков, нарушая условия контракта, действовали в сговоре с подозреваемым. А сам Степущенко и его «неустановленные коллеги из МЧС» подписывали акты приемки.

Заметим, ежегодные проверки систем оповещения в Татарстане обычно проходили под контролем ныне подозреваемого замглавы МЧС РТ.

— Данные проверки проводятся ежегодно два раза в год — весной и осенью. Весной система проходит ревизию в связи с наступлением паводка, когда проверяются комплексные системы экстренного оповещения зон подтоплений. Кроме того, весенне-летний период — это время возможных лесных пожаров, поэтому организована проверка всех систем оповещения, которые находятся на территории республики, — пояснял Степущенко журналистам в ходе одного из таких испытаний.

Последний раз систему оповещения в Казани проверяли за несколько дней до возбуждения уголовного дела.

Вместо установок за 193 тысячи поставили муляжи?

Источники «Реального времени» утверждают, что разработка этой темы началась полгода назад, когда в одном из районов проверка показала неисправность свежесмонтированных сирен. Более того, нашлись некие свидетели, заявившие, что данную установку специально привезли в район из другого места — ради проверки. Хотя на бумаге в обоих местах работы были выполнены в полном объеме.

Еще один нюанс — фирма «Спецлаб-Казань» самоликвидировалась в ноябре 2020-го после 11 лет работы. Ее первый директор и учредитель, москвич Ильдус Субаев вышел из этого дела еще в 2018-м, хотя его московский «Спецлаб» продолжает работу. Последним директором казанской «дочки» была еще одна москвичка Оксана Казаченко.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2013 года «Спецлаб-Казань» отработал 15 контрактов МЧС Татарстана на 24,7 млн рублей. Из них 6,5 млн рублей ушли на приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение для доступа к системе оповещения абонентов мобильной связи по технологии SMS (Short Messaging Service) «Комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан». Остальное — на монтаж сиренно-речевых установок и техосблуживание. .

За ООО «Территория безопасности» числятся еще восемь контрактов 2017—2020 годов на общую сумму 24,8 млн рублей. Виды работ разнятся: подрядчик выполнял монтаж и пуско-наладку речевых сиренных установок для системы оповещения населения, занимался обслуживанием этого оборудования, заменой аккумуляторных батарей в нем. Один из контрактов касается оборудования комплекса видеоконференцсвязи непосредственно в зале совещаний МЧС Татарстана.

Поставщик обязался установить сиренные установки в 45 районах и городах Татарстана. Фото: mchs.tatarstan.ru

Какие из данных контрактов фигурируют в уголовном деле, пока непонятно. Можно предположить, что интерес представляет самый крупный по цене договор между «Территорией безопасности» и спасательным ведомством. В 2017 году за 8,7 млн рублей поставщик обязался установить сиренные установки в 45 районах и городах Татарстана. В частности, на двух домах по улице Кленовой в казанских Дербышках и на доме 93 по Московскому проспекту в Набережных Челнах.

Согласно техзаданию, каждый комплект должен был состоять из настенного шкафа габаритами не больше 380х600х220мм, запертого на замок секретным ключом. Под замком должен был храниться как минимум один усилитель мощностью не менее 300 Вт, а также источник бесперебойного питания, модули связи и энергонезависимая память на 20 и более уникальных информационных сообщений длительностью в минуту и более. Ну и встроенные устройства для дистанционной диагностики, чтобы оператор без выезда на место мог контролировать ее работоспособность.

В тот же комплект должны были войти не меньше двух рупорных громкоговорителей, накрывающих зону радиусом не меньше километра, кабели, коннекторы, маршрутизаторы и проч.

Стоимость каждой установки превышала 193 тысячи рублей. Если верить следствию, на деле вместо них государство получило лишь муляжи.

В «Территории безопасности», по данным «СПАРК-Интерфакс» за 2019-й год, постоянно трудятся восемь человек под руководством гендиректора и совладельца 33,3% Станислава Катина. Равные доли с ним в компании имеют два брата — Глеб и Георгий Петровы.

Последние 11 лет он занимал пост замглавы МЧС Татарстана. Фото 16.mchs.gov.ru

Автослесарь, начштаба МВД, кандидат на место главы Ростехнадзора в Поволжье

За два дня до задержания Олег Степущенко отметил 52-й день рождения. Последние 11 лет он занимал пост замглавы МЧС Татарстана. За плечами ВИП-спасателя — Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск и юридический институт МВД России. Трудовую карьеру начинал автослесарем в трансагентстве Москвы в 1986-м, через 6 лет стал сотрудником Высокогорского райотдела внутренних дел в Татарстане, а уже через 2 года занял пост замначальника райотдела по кадрам.

Далее на протяжении десятилетия возглавлял экспертную службу в МВД Татарстана, в 2009-м с поста начальника ЭКЦ ушел на повышение — замглавы МВД-начальник штаба, в 2011-м стал заместителем начальника отдела полиции, а в 2012-го после скандала в отделе полиции «Дальний» покинул МВД в ранге полковника ради должности замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана.

В МЧС Степущенко отвечал за связь и реализацию масштабных проектов. Именно ему на протяжении нескольких лет пришлось отвечать за работу службы «112», в которую вложили 300 млн рублей, но не смогли спасти жизнь одного просившего о помощи. В 2015-м после пары дозвонов на «112» в Лаишевском районе был убит Сергей Елесин. В 2016-м его убийцам вынесли приговор, а 2017-м специалисты констатировали, что служба спасения «по техническим причинам» так и не научилась определять местоположение звонящего.

Прошлым летом Олег Степущенко вошел в состав созданной в Татарстане новой эвакуационной комиссии, став зампредседателя по вопросам гражданской обороны. Согласно постановлению Кабмина РТ, этот координационный орган должен обеспечивать взаимодействие органов госвласти всех уровней по планированию, подготовке и проведению эвакуационных мероприятий как в мирное, так и в военное время.

Именно ему на протяжении нескольких лет пришлось отвечать за работу службы «112», в которую вложили 300 млн рублей, но не смогли спасти жизнь одного просившего о помощи. Фото: Мария Горожанинова

Примечательно, что в мае 2020 года, когда стало известно об отставке главы Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова, на смену ему прочили как раз Олега Степущенко. Однако это назначение так и не состоялось. Не исключено, что этому помешала оперативная разработка ФСБ.

Теперь персональные уголовные дела получили и Петров, и Степущенко. Заметим, 17 марта 2020 года в Казани по делу об афере на 162 млн рублей был задержан Ильхам Насибуллин — другой заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафиса Хабибуллина. После чего сразу пошли слухи о скорой отставке этого генерала. Новый коррупционный скандал в спасательном ведомстве не комментируют.