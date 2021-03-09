Долгий путь в Россию: как добивались экстрадиции похитителя бриллиантов с «Казанской ярмарки»

Суд по экстрадиции длился год, а потом еще несколько месяцев его не могли увезти в Россию просто потому, что не было рейсов

Около года Генеральная прокуратура России добивалась в аргентинских судах экстрадиции Валеро Эдгара Алехандро — его обвиняют в краже бриллиантов на сумму а в 160 млн рублей из павильона «Казанской ярмарки». После этого, как выяснило «Реальное время», его еще много месяцев не могли доставить в Россию: долгое время просто не было подходящего рейса, а когда все же появился — разрешения и визы пришлось делать в экспресс-режиме за 10 дней. Сложную процедуру экстрадиции с подачи татарстанских следователей Генпрокуратура запускала уже не раз — но не всегда она завершалась успехом.

Валеро-путешественник

Уроженец Колумбии Валеро Эдгар Алехандро, обвиняемый в краже алмазов на 160 млн рублей из павильона на «Казанской ярмарке», спустя два с половиной года возвращается в Россию из Аргентины. Не по своей воле — Генпрокуратура РФ добилась экстрадиции колумбийца в аргентинских судах. Обвиняемого привезли в Россию уже сегодня утром, в 6.30, сообщили «Реальному времени» в Генпрокуратуре, его сопровождали сотрудники ФСИН России и российского бюро Интерпола. Как уточнил нам источник в другом силовом ведомстве, Валеро проведет 20 дней на карантине в московском СИЗО, после чего отправится в Казань.

Напомним, сама кража бриллиантов произошла еще в июле 2018-го. Тогда менеджер компании Seven Diamonds привез бриллианты на мероприятие на «Казанской ярмарке». Валеро с сообщниками (по сообщениям СМИ, предполагаемых подельников было двое: еще один уроженец Колумбии и один — из Гватемалы) украли у менеджера дорожный чемодан, куда тот упаковал бриллианты. После этого Валеро скрылся с места преступления на заранее приготовленном автомобиле. Предположительно, территорию России Валеро покинул еще в день преступления.

Судьба бриллиантов пока остается неясной — как отмечают в Генпрокуратуре, похищенным Валеро «распорядился по своему усмотрению». Следы отхода предполагаемых сообщников также удалось установить: как сообщают источники «Реального времени», они покинули страну вместе с Валеро, вылетели самолетом в Ригу. При этом по ним, в отличие от Валеро, в России не было решения о заочном аресте, и сейчас об их экстрадиции речи не идет.

Трудности логистики

В итоге Валеро оказался в Аргентине, где его задержали в сентябре 2019-го. После этого генпрокуратура РФ направила в органы внутренних дел страны запрос о выдаче обвиняемого — на тот момент в России уже год как было вынесено решение о заочном аресте Валеро. После этого начался процесс по решению об экстрадиции, который длился почти год: как рассказывают источники издания, дело прошло через все инстанции аргентинской судебной системы.

Решение об экстрадиции в итоге было вынесено в сентябре 2020-го, сообщает Генпрокуратура. Почему же тогда Валеро привезли только сейчас? Возник целый ряд сложностей логистического характера, о которых рассказывают источники «Реального времени». Во-первых, на тот момент не было транзитных рейсов со смежными странами по пути следования из Аргентины в Россию. Чуть позже появилась возможность перевезти его через Испанию — но прибывал самолет в Мадрид, а улетал в Москву из Барселоны. При этом по прибытии в Мадрид нужно было бы отбыть карантин в две недели в этом городе, а потом еще столько же — в Барселоне перед вылетом в Москву. Через другие страны рейсов не было вообще.

Параллельно с этим еще и выяснилось, что как только Валеро привезут в Испанию, его задержат уже местные власти — он успел набедокурить и там, и находится во внутригосударственном розыске. Интересно, что испанская сторона даже не стала уточнять, за какие преступления, лишь заявила, что не станет препятствовать его перевозке через третьи страны — но у себя непременно задержит.

Наконец в феврале 2021-го появился рейс из Аргентины в Турцию. И тут сроки стали поджимать ну очень сильно: у Валеро 13 марта истекал срок действия паспорта, а Колумбия наотрез отказалась обсуждать варианты продления. Даже с учетом неординарных условий путешествовать с просроченным паспортом Валеро было бы затруднительно.

Но тут сотрудники Генпрокуратуры и МИД России сработали оперативно: положительного решения по транзиту удалось добиться всего за 10 дней. Более того, за столь короткое время еще и удалось получить въездные визы в Аргентину для сотрудников ФСИН России и обеспечить выезд из страны в условиях имеющихся ограничений по COVID-19. Таким образом, путешествия Валеро, кажется, удалось завершить — в нынешней стране пребывания он рискует задержаться надолго.

Окуня экстрадировали и посадили, Саввиди и Янакова не достать?

Сложную процедуру экстрадиции с подачи татарстанских следователей Генпрокуратура запускала не раз.

В октябре 2017-го в Казани из Республики Беларусь доставили заочно обвиненного в создании ОПС «обнальщиков» челнинца Денис Окуня и его супругу. За полгода до этого пару задержали в Беларуси. На момент экстрадиции по делу 2016 года в Татарстане к ответственности привлекались 20 человек, под суд пошли 22. Окунь получил 10 лет колонии строгого режима, его жена — условный срок. Общий срок заключения фигурантов составил чуть более 100 лет, а объем средств, которые прокачали «обнальщики», — 4,4 млрд рублей с лишним.

В апреле 2018-го из Королевства Таиланд в Россию экстрадировали еще одного челнинца — фигуранта «дела игровиков» Сергея Порамонова. За полтора месяца до этого Интерпол задержал его на острове Пхукет. На тот момент Порамонов был единственным избежавшим суда фигурантом уголовного дела 2014 года о незаконной организации и проведении азартных игр на территории Набережных Челнов и Тукаевского муниципального района Татарстана. В августе 2018-го суд автограда наказал беглого «игровика» условным сроком и тут же освободил от него по амнистии.

В феврале 2019-го суд Турции отклонил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции татарстанца Рената Бакиева, обвиняемого в подготовке терактов. По версии турецких властей, россиянин уже начал отбывать наказание за преступление на территории иностранного государства. В августе 2018-го его приговорили к 6 годам за подготовку нападения на самолет с американской военной базы с помощью беспилотника. Бакиев вину не признал, заявлял о подделке видеозаписей, но от предложения отбыть наказание на родине отказался.

По данным МВД Татарстана, 166 фигурантов уголовных дел находятся в розыске, в том числе международном, 10 лет и более. Их заочно обвиняют в разбоях, причинении тяжкого вреда здоровью, убийствах, участии в бандах и ОПС.

По данным Интерпола, в Греции находится Автандил Янаков, один из лидеров ОПГ «Квартала», который после побега из России получил за границей 14 лет за подстрекательство к убийству. Там же от российской Фемиды скрывается экс-депутат Госсовета РТ Ираклий Саввиди, заочно обвиняемый в заказе Янакову убийства двух сотрудников санатория «Санта» в 2002 году. Разрешения на экстрадицию этих граждан Греции местные власти не дали.

В розыск объявлен обвиняемый лидер ОПС «Тукаевские» Анатолий Агрба , по некоторым данным, он прячется в Абхазии.

На родину, в Грузию, сбежали от следствия два казанских адвоката Гурами Горгиладзе и Тамази Кварацхелия. Первого обвиняют в мошенничестве в крупном размере, второго — в посредничестве взятке 175 тысяч долларов США.

Процедура экстрадиции — очень долгая. И заочный арест — это лишь первый этап.

Так, в июле 2020-го в Челнах заочно арестовали Эрика Гафарова и Дениса Ахметшина — руководителей фонда Gafarov and Partners LTD, в августе такую же заочную меру пресечения избрали их партнеру Владимиру Сухоплюеву. Материалы по всем троим направлены в Интерпол. Ущерб по их делу перевалил за 100 млн рублей. Сам Гафаров, активно комментируя новости по своему делу, утверждает, что получил гражданство Турции, поэтому экстрадиция ему не грозит.

В январе 2021 года с подачи следователей МВД Татарстана суд заочно санкционировал арест 37-летнего Гиа Чухуа, уроженца Грузии и бывшего хирурга-маммолога казанской горбольницы №7. Он объявлен в международный розыск по делу ОПС, фигурантов которого обвиняют в мошенничестве с выплатами пособий по беременности и родам на 81 млн рублей.